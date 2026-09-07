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開業2年半！添好運「高雄富民店」9/15熄燈　高雄暫剩一間店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
添好運。圖／和億生活集團提供
添好運。圖／和億生活集團提供

把握機會！鄰近高雄捷運巨蛋站的「添好運高雄富民店」，近日傳出因配合公司營運，將於9月15日結束營業。隨著富民店落幕，高雄的添好運將僅剩「高雄SKM Park店」。

來自香港的「添好運」自2014年由和億生活集團引進來台，店內提供多樣化的港式點心，成為許多民眾用餐的選擇，目前包括台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄均有分店。2016年，添好運於高雄漢神巨蛋開設高雄首間門市，後於2022年再開設高雄SKM Park店。2024年時，漢神巨蛋店結束營業，並於2024年5月遷至富民路上，開設「添好運高雄富民店」。

高雄富民店標榜為全台首間街邊店，採用全新的風格設計，近年也經常成為添好運「點心放題」的舉辦門市之一，目前在google map累積擁有超過500條評論，平均獲得3.9分。儘管才開幕兩年多，但是高雄富民店預計將於9月15日結束營業，目前在訂位網站已經無法預約9月16日之後的時間。隨著高雄富民店劃下句點，未來點心放題活動預計將轉移至高雄SKM Park店舉行。而高雄SKM Park店也將暫成為高雄唯一的添好運分店。

高雄 漢神 高雄捷運

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