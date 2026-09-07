買1盒送1盒！Krispy Kreme×Biscoff「蓮花焦糖餅乾甜甜圈」香甜登場

連鎖甜甜圈「Krispy Kreme」本季再度攜手經典焦糖餅乾「Biscoff」，自9月10日至9月30日期間，推出期間限定「Biscoff Break Together 一起甜一下」，打造「蓮花焦糖餅乾夾心貝」、「蓮花焦糖起司甜甜圈」、「蓮花焦糖餅乾甜甜圈」三款新品。為慶祝新品上市，還可享「大杯飲品現折15」、「買新品禮盒送原味甜霜甜甜圈禮盒」等不同優惠。

本次雙品牌聯名推出的新品，將甜甜圈與Biscoff的焦糖香氣巧妙融合，並以不同的方式呈現。其中「蓮花焦糖餅乾夾心貝」在夾心貝藏入滿滿的蓮花焦糖卡士達，外層再裹上Biscoff焦糖抹醬，搭配焦糖餅乾碎、白巧克力點綴，每顆60元。

「蓮花焦糖起司甜甜圈」則以經典糖霜甜甜圈裹上Biscoff焦糖抹醬，點綴奶油乳酪，再放上Biscoff焦糖餅乾，擁有甜鹹交錯的層次，每顆60元。「蓮花焦糖餅乾甜甜圈」使用經典甜甜圈裹上焦糖抹醬，再放上一整片Biscoff焦糖餅乾，搭配白巧克力線條，每顆60元。

活動期間並提供「Biscoff Break Box 蓮花焦糖甜甜圈禮盒」，6入禮盒內含2顆蓮花焦糖甜甜圈＋4顆綜合口味甜甜圈，原價308元，優惠價286元。12入禮盒內含2顆蓮花焦糖甜甜圈＋10顆綜合口味甜甜圈，原價590元，優惠價486元。活動期間購買任一顆蓮花焦糖甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元。

慶祝新品上市，9月9日前，加入LINE官方帳號好友，即可於9月 10日獲得「好友新品分享券」。9月10日至9月12日期間，憑券購買「Biscoff蓮花焦糖甜甜圈禮盒」6入或12入，即贈同尺寸「原味糖霜甜甜圈」一盒，買大送大、買小送小。