台灣品牌登上國際舞台！「鼻香」概念展巴黎登場 搶攻歐洲高端市場

台灣精品實力再度登上國際舞台！由澄逸行銷策劃的「2026.09鼻香：航向巴黎第一區｜台灣卓越品牌概念展」在巴黎第一區、羅浮宮旁的8 Rue Villedo舉行，集結了台灣優質品牌與地方產業能量，打造台灣品牌進軍歐洲市場的重要展示平台。

展覽期間吸引許多歐洲時尚人士、國際觀光客及當地高端消費者到場體驗，對台灣品牌展現的獨特東方美學、精湛職人工藝及生活美學給予高度肯定。

其中又以台灣「鼻香」文化所傳遞的溫情與分享哲學，更引起國際人士高度興趣，展現台灣品牌進軍國際市場的吸引力與商業潛力。

本次展覽特別以台語感官動詞「鼻香(Phinn-hiang)」為策展核心，將台灣土地孕育的生命力、文化底蘊與永續理念，轉譯成跨越語言與文化的感官體驗，並透過三大策展主題呈現台灣品牌的多元價值。

其中，「Le Social社交藝術」以「鼻香」分享為核心，呈現優質配方與產品感官美學；「Le Sacre感官神聖」具象化品牌核心價值，詮釋極致感官體驗；「La Memoire記憶美學」則融合視覺藝術，在日常呼吸之間重新定義生活美學與儀式感。

本次展覽集結七大台灣品牌與地方政府代表，包括ASHLEY LIN主打生活藝術與水晶玻璃製品；CHEFEI澄霏保養，專注專業肌膚管理與沙龍美學；HEALTH-SUPER惠盛牛樟芝，聚焦台灣牛樟芝頂級生技產品；Hsuan Ri Fen炫日芬為台灣香水品牌與氣味管理品牌；Perth's King栢司金，專注天然精油日常保養與GMP頂尖製造。

此外，南投縣政府以「觀光首都」地標「松嶺之星」引領國際人士認識台灣之美；以及仁愛鄉公所，透過深度產業整合，展現高山咖啡、山當歸等在地特色產業魅力。

南投縣政府觀光處長林秀梅及仁愛鄉長江子信表示，透過巴黎第一區精品店概念行銷城市觀光，對公部門而言是全新的嘗試。

現場展覽，以法式簡約美學打造視覺與空間規劃，不僅為參展品牌及地方產業爭取巴黎核心地段的高質感國際曝光，也進一步打造具國際辨識度的「品牌履歷」。

參展品牌ASHLEY LIN表示，「以光為語言，以水晶玻璃承載生活美學」。品牌以清透無鉛K9水晶玻璃為材質核心，結合細膩切割工藝與標誌性的光影設計，打造兼具質感與藝術性的當代作品。透過此次巴黎展出，期盼讓國際市場看見台灣設計不僅具備扎實工藝，更蘊含當代生活的細膩質感與獨特美學語言。

CHEFEI澄霏保養品牌行銷總監Sandy表示，澄霏聚焦東方肌膚管理的生技科學與沙龍美學，此次於巴黎第一區概念展亮相，完整呈現品牌核心價值與產品魅力，也讓國際市場進一步認識台灣保養品牌的研發實力。

HEALTH-SUPER惠盛牛樟芝楊董事長表示，台灣珍貴牛樟芝(菇)生技產品能夠登上巴黎國際精品核心區域，是一次重要突破。透過此次概念展，完整呈現台灣生技產業價值，也受到現場國際消費者關注。

Hsuan Ri Fen炫日芬表示，能夠在全球香氛指標城市巴黎亮相，品牌以「空氣的形狀」為主題，將台灣特色香料馬告作為核心，探索香調與香料之間的對應關係。

馬告兼具檸檬、柑橘香氣，同時帶有東方調性的辛香特質，品牌調香師陳炫良將其運用於森林調「MAQAV馬告香水」與西普調「SHAN HUEI山迴香水」，讓國際旅客透過嗅覺感受台灣。

Perth's King栢司金則表示，品牌專注天然精油日常保養，此次登上巴黎美妝舞台，透過純淨植萃與GMP製程，呈現台灣生技產業的研發與製造實力，也讓國際消費者看見台灣品牌在天然保養領域的深度。

策展單位澄逸行銷表示，此次巴黎第一區概念展不僅提升參展品牌的國際形象與品牌溢價空間，也為後續對接國際供應鏈及跨國商業合作奠定基礎，進一步延伸「從展覽到獲利」的長尾行銷效益。

延續此次巴黎展覽的國際曝光與市場迴響，澄逸行銷也正式啟動全球拓展戰略第二階段。未來將持續帶領台灣卓越品牌參與國際重要美學及精品展會，並規劃在歐洲指標城市布局短期「品牌概念店」。

透過沉浸式空間體驗與在地化行銷策略，澄逸行銷期盼協助台灣品牌進一步深耕海外市場，讓台灣優秀的職人精神、品牌創意與生活美學，從巴黎出發，持續航向全球。

Hsuan Ri Fen炫日芬品牌調香師陳炫良，讓國際旅客透過嗅覺感受台灣。圖／業者提供

南投縣政府松嶺之星與仁愛鄉在地特色產品。圖／業者提供

透過沉浸式空間體驗與在地化行銷策略，澄逸行銷期盼協助台灣品牌進一步深耕海外市場。圖／業者提供