台灣選手參賽名古屋亞運 華航7班次放大機型、推限定應援小物

2026愛知名古屋亞洲運動會即將登場，中華航空力挺台灣健兒赴日參賽，代表團預計分批搭乘華航班機前往名古屋，華航特別安排出發及回程共7班次的放大機型，以777機型執飛，另機上專屬餐飲、周邊也換上應援物品，期盼選手們在競技殿堂締造耀眼佳績，旗開得勝。

四年一度的亞運將於今年9月19日正式開幕，華航應運動部邀請與中華奧會合作加入代表團應援行列，並號召旅客為選手加油，將亞運主題延伸至各個旅程環節。

即日起至10月5日陸續推出限定相關應援物品，包含電子及紙本登機證、隨身行李識別掛籤、行李貼紙，以及名古屋航線限定頭墊紙或枕頭套；其中，電子登機證適用桃園往返日本全航線，旅客透過 CI Mobile App 取得電子登機證後，即可看見亞運主題版面。

華航表示，將全力支援中華代表團亞運旅運服務，9月17日至10月5日賽事前後，總計規畫7班次放大777機型執飛名古屋航班，提升座位舒適度與行李載運容量。

支援航班也為選手準備專屬菜單，桃園出發航班推出「凱旋雙饗」雙主菜，結合麻油三杯松阪豬與奶油野菇蝦佐元氣米飯，兼顧美味及營養補給需求；甜點「獅耀奪球勝利卡士達鬆獅球」取其旗開得勝之意。

名古屋返台航班採日式風味，主餐選用「豚肉鮮蝦紫蘇飯」，搭配甜點「鳳梨芒果蛋糕」，象徵旺來好運、滿載而歸的祝福，迎接台灣健兒凱旋返國。

華航表示，華航展現企業社會責任，致力台灣體育環境發展，贊助本土球隊及運動員，並透過行動力挺國際重要運動賽事，支持的選手們也將征戰本屆亞運，包含羽球林俊易、籃球盧峻翔、李家慷與譚傑龍、擊劍陳弈通、桌球馮翊新、郭冠宏與葉伊恬，以及網球曾俊欣、葛藍‧喬安娜與楊亞依等。

華航指出，賽事期間，機上影視娛樂系統也將播放運動部製作的官方應援曲「Our Dream」，將賽事氛圍融入報到、登機及飛行體驗中，邀請旅客一同為台灣選手加油喝采。

華航亞運支援航班為選手準備專屬菜單，桃園出發航班推出「凱旋雙饗」雙主菜及甜點「獅耀奪球勝利卡士達鬆獅球」。圖／華航提供