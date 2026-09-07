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Café Kitsuné進駐大巨蛋Garden City 9月30日前美式咖啡買一送一
融合巴黎與東京美學的Café Kitsuné，最新據點進駐台北大巨蛋的遠東Garden City商場一樓， 9月30日前推出開幕限定優惠、美式咖啡買一送一。
繼2023年於信義區BELLAVITA開設首間複合式門市，以及2025年進駐LaLaport南港推出全台首間早午餐概念店後，今年隨著台北市中心新商場開幕，再拓展Café Kitsuné大巨蛋門市，三間店型定位有明顯區隔，大巨蛋門市以外帶店型為定位。
由於大巨蛋集結棒球賽事、演唱會、生活購物等機能，Café Kitsuné以外帶店型切入市場需求，讓咖啡飲品可以快速方便被帶著走。店內提供經典精品咖啡系列，以及明星商品抹茶拿鐵與多款手工製作的經典旅人蛋糕。
Café Kitsuné大巨蛋門市設計以小狐狸指標性抹茶色為靈感的綠色調，店內配置以流動感的中島吧台為核心，創造順暢的動線與充滿光影層次的環境。天花板採用金屬懸浮網格設計，讓整體空間更通透。
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