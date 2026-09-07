Café Kitsuné進駐大巨蛋Garden City 9月30日前美式咖啡買一送一

時代的眼淚！已經擁有76年歷史的老字號「生計食品行」，近日傳出即將結束營業的消息，招牌的「綠豆糕」、「拿破崙派」等甜點恐將成絕響。隨著消息出爐，許多粉絲也感到不捨，表示「台北最好吃的綠豆糕」、「又一個老味道沒了」。根據民眾致電至店內詢問的結果，業者透露預計將於10月初結束營業。

2026-09-07 10:47