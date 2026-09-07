陳偉霆出任Samsonite代言人 全新NEXIS系列行李箱韌性輕盈同時擁有

Samsonite正式宣布，演員、歌手雙棲的陳偉霆(William Chen)出任全新品牌代言人。對常年在不同城市工作的陳偉霆而言，行李箱更是旅途中最忠實的夥伴。

同時，Samsonite全新登場的NEXIS系列行李箱，採用Samsonite自主研發、取得歐洲專利認證的的ROXKINTM材質，以創新多層複合結構為箱體注入防護力，兼具極高韌性、輕量與堅固特性；20吋僅2.5公斤、適合⻑途旅行的31吋亦僅3.9公斤，減輕旅行拖行與托運的負擔。

外型上，箱體以俐落的直向動感線條勾勒，色彩選擇推出瑪瑙黑、棉柔白、深海藍與森林綠四款配色，全尺寸具備可擴充設計，搭載65mm避震雙輪，提升推行的穩定性與靜音表現，加⻑型多段拉桿可依身高與推行習慣調整高度。NEXIS系列於歐洲製造，製程採用100%再生電力，並提供10年有限保修。

Samsonite NEXIS系列於9月10日起正式販售，系列依尺寸定價為16,800元至20,800元。

Samsonite全新登場的NEXIS系列行李箱，箱體以俐落的直向動感線條勾勒。圖／Samsonite提供