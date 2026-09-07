旗艦餐飲評鑑「500盤2026」9/21全面發布！重量級評審曝光、跨界「盤後派對」引爆熱潮

指標質感媒體《500輯》邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」將於9月21日盛大揭曉第6屆得盤名單。

回首2021年500盤誕生之初，破格創新以「聚焦菜色而非餐廳整體」、「評審實名制」、「每盤菜皆有具體理由」與「深耕在地生活觀點」等4大核心機制轟動市場，成功確立了台灣首份兼具多元性、靈活度與當代視野的在地餐飲評鑑地位。

走過6年的積累與洗禮，500盤除坐穩台灣飲食話語權的領航角色，其影響力更早已超越單純的榜單發布。每年匯聚跨界權威的觀點碰撞、屢創紀錄的得獎主廚聯彈晚宴，及在網路社群與自媒體上引爆的現象級討論，都讓500盤成為深植大眾心中、定義當代台灣飲食風貌的關鍵指標。

評審多元觀點與深情記憶交織，淬鍊台灣當代飲食新詮釋

500系列的餐飲評鑑最大特色即為廣邀50位不同專業背景的名人出任評審，並於每年保持一定程度的名單流動性。500盤2026評審包含美學巨匠蔣勳、國巨集團董事長陳泰銘、誼遠控股集團董事長陳致遠、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、富邦美術館館長翁美慧、財信傳媒董事長謝金河、永豐餘生技董事長何奕佳、瓦城泰統集團董事長徐承義、國城建設副總經理洪嘉聰、台灣大哥大總經理林之晨、台北101董事長賈永婕、喜事集團創辦人馮亞敏、文心藝所創辦人葉曉甄、寶元紀總經理蔡明倫。

尚有如名廚江振誠（1887 by André）、鄔海明（晶華軒）、朧粵餐廳創辦人劉宗原，飲食作家葉怡蘭、韓良憶、謝忠道、Liz高琹雯、馬世芳、洪愛珠與藝人昆凌、楊祐寧、陳喬恩、方芳芳、曾國城、蕭煌奇、胡盈禎（小禎）、蕭敬騰林有慧夫妻檔等，在網路上具備巨大聲量的意見領袖如YouTuber阿滴、肖楠資本股份有限公司董事長謝孟恭也在評審名單之列。

陳泰銘觀察：「我發現每次推薦後，店家常常客滿，這是好事，表示店家受到更多關注和歡迎，對生意有助益，他們就願意投入更多資源、時間和精神。所以500盤對台灣的飲食文化有著巨大的貢獻，提升了台灣的飲食文化，這些受獎人必然因此對自我有更多期許，因而形成一個良性循環。而我只是把我對飲食的心得透過這個平台跟大家分享，希望我這樣的參與可以讓在台灣飲食界默默耕耘的人被發現、受到肯定。」

第六屆500盤2026，50位跨界評審公布。圖／500盤提供

首創盤後派對 打造輕鬆交流平台

500盤2026也首創在頒獎典禮之後隨即舉辦「盤後派對」，邀請得獎餐廳、評審、品牌合作夥伴及文化、藝術、設計、建築等跨界人士參與，希望為日常忙於餐飲現場的從業人員，打造出輕鬆自在、跨產業的大型交流場合，彼此交換意見及分享所見所聞。更多活動細節及500盤2026資訊將陸續公布於500輯官方社群平台，敬請大家密切關注。

指定用酒麥卡倫 眾多夥伴攜手500盤推活動

麥卡倫（The Macallan）為台灣具指標性美食評鑑「500盤」的第六屆（2026年）唯一指定用酒。邁入品牌第三世紀，麥卡倫以全新品牌宣言 「工藝之上 超越所及（Mastery Beyond Reason）」，致敬那些成就卓越卻往往不被看見的細節。從橡木桶製作、酒液熟成到每一道工序的悉心掌握，麥卡倫始終相信，真正的卓越不是等待結果，而是從源頭開始全程投入與堅持。將看不見的細節，化為看得見的卓越，為每一次舉杯帶來歷久彌新的非凡體驗，更讓麥卡倫成為餐桌上的絕佳夥伴，在佳餚與美酒之間，成為相互輝映的風味體驗。

共同夥伴包括「台北101購物中心」，持續攜手500盤，為台北101的客人帶來獨特的餐飲饗宴與美味；今年中國信託uniopen聯名卡首度攜手「500盤」，邀請卡友跟著年度榜單吃好料，發現更多值得專程造訪的好餐廳。uniopen聯名卡希望透過500盤，為卡友提供更多聚餐選店靈感。榜單揭曉後，更將陸續攜手 500 盤得獎餐廳，推出uniopen聯名卡友專屬優惠及專屬餐券，讓卡友不只收藏榜單，更能親自走進得獎餐廳、品嚐500盤推薦好味，享受每一次相聚的美食時光。

指定夥伴有持續創新服務體驗，深受餐飲品牌、顧客喜愛的百貨零售通路「新光三越」；「星展銀行（台灣）」長期深耕餐飲消費市場，積極串聯優質品牌與豐富回饋，今年再度攜手台灣最具指標性的美食評選平台500盤，透過信用卡專屬優惠與多元體驗活動，邀請卡友探索台灣餐飲魅力，星展銀行同步推出「500盤美食踩點特務行動」，9月起持星展信用卡於《500盤2026》精選店家消費，完成活動登錄並達成指定門檻，即享最高13%回饋；此外，還可參加「500盤2026年度話題餐廳萬元星級套餐」活動。

「去哪吃APP」整合「搜、選、訂、吃、享」五大功能，打造一站式餐飲社群平台，全面解決消費者的選擇困難，實現「吃什麼、吃得到、吃得實惠」的完整用餐體驗。平台更打造「500盤專區」，提供一鍵導航到得獎店家。為回饋廣大用戶，即日起下載註冊即贈 150 元美食金，可直接折抵站內套餐券消費。

合作夥伴包括「寶輝建設」以國際規格實力， 領航台中豪宅新局；「富宇建設」聯合永續的心， 賦予一個家的美好；「陸府建設」建築有生命，服務有溫度，生活更長久。

創立於日本燕市，山崎金屬旗下的餐具品牌 YAMACO 憑藉頂級鋼材、50道極致手工工序，榮獲德國紅點最高榮譽，更傲然登上諾貝爾獎晚宴。YAMACO從功能、工藝、美學出發，細細打磨每一隻餐具，為人們的日常餐桌帶來無限風景；好食好事基金會是全台唯一專注食農創新的新創加速器，致力串聯科技新創、企業資源與國際視野，並獨家引進「麻省理工學院（MIT）導師制度」，打造實戰導向的創業輔導體系，協助食品創新與食農科技團隊強化商業模式、對接市場及通路。

連續6年的500盤指定用水則是「巴部農天然鹼性礦泉水」，一瓶巴部農，喝進4500年天然淬鍊；珍稀玄武岩礦泉，成就非凡好水；百年醬門「丸莊醬油」，以一滴入魂的醇厚風味，為台灣料理增添層次與魅力；永豐餘生技自營品牌「GREEN & SAFE」是台灣有機食材市場的領導者，擁有18家直營門市，品牌強調「可溯源」與「無添加」，並通過 A.A. Clean Label 驗證。GREEN & SAFE 提供來自宜蘭等地的有機蔬果、人道飼養的正黑豬與古早雞，以及友善海洋捕撈的新鮮魚獲，門市讓消費者可一站購足當季安心食材。另推出「省時達人」冷凍調理包，讓忙碌現代人輕鬆享用快速又營養的料理。旗下連續八度榮獲米其林一星、六度蟬聯綠星的「山海樓」餐廳，也是 GREEN & SAFE 的主要食材使用者與理念推廣夥伴。

延續琢璞診所院長— 皮膚專科羅玉佩醫師匠心獨具的六感醫美哲學，琢璞診所旗下精心打造的電商品牌「琢璞嚴選 神經醯胺修復肌能面膜」，專為全膚質，甚至是科學美容後以及敏感性肌膚提供安心修復的高效解方，以純淨製程與頂規配方展現職人級的精湛工藝，並將診所級的舒緩修復帶入家中，打造質感生活風格的標竿。期望透過此次活動讓每位賓客在繁華中找回自我，綻放由內而外的原生之美。

第六屆500盤2026得盤名單，將於9月21日正式揭曉。圖／500盤提供

第六屆500盤2026 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 共同夥伴：台北101、中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴：新光三越、星展銀行、去哪吃App 合作夥伴：陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會 贊助夥伴：巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所琢璞嚴選 場地協力：台北晶華酒店

第六屆500盤2026合作夥伴。圖／500盤提供

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