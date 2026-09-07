連續39天天天抽機票 中友百貨攜手星宇航空吹響百貨戰號角

「中友購物節」 10 日起登場，看好星宇航空台中直飛日韓航線受歡迎，因而特別攜手星宇航空推出「購物＋旅行」的全新消費體驗活動。消費者只要在10日至10月18日使用中友APP不限金額消費，即可獲得幸運號碼，從10日起連續39天、天天抽出一名幸運兒，送出台中至日本和韓國的機票。

店長陳俊華說，面對中部地區百貨競爭日益白熱化，中友百貨持續優化軟硬體設施提升顧客體驗。中友百貨34年前首創「購物節」一詞，做為年度最大檔期，至今成為各大實體、線上各賣場最愛的促銷名詞。中友每年購物節舉辦之後，中市其他各大百貨也隨之舉辦周年慶，因此可視為替下半年的周年慶開打吹響了號角。

他說，中友看準今年出國旅遊潮及台中直飛的話題，特別與星宇航空合作，推出「今天中友購物、明天飛亞洲」的驚喜，越早買、買越多、機會更多，壓軸還可再抽蘋果最新手機。

星宇台中飛札幌航線10月2日開航，中友購物節 10 日起就開始抽機票，民眾若抽中，馬上就可以參與首波直航。

陳俊華說，購物節啟動「7 大驚喜」，透過天天抽台中直飛亞洲機票、滿千贈點、超級品牌日加碼、家族會員獨享禮、化妝品白金尊榮、指定銀行刷卡禮等超值優惠，最高回饋率高達25%。同時，今年還全面升級回饋機制，推出化妝品回饋再加碼、Mia C’bon頂級超市同享全館滿千贈點等活動，要讓每一位顧客買得開心、拿得超有感。

中友百貨店長陳俊華說，中友每年購物節舉辦之後，中市其他各大百貨也隨之舉辦周年慶，因此可視為替下半年的周年慶開打吹響了號角。記者黃寅／攝影