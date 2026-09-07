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名古屋亞運 華航7航班放大機型並推限定應援小物

中央社／ 台北7日電
應援名古屋亞運，中華航空即日起至10月5日陸續推出限定相關應援物品，包括電子及紙本登機證以及名古屋航線限定頭墊紙或枕頭套等。中央社／華航提供
應援名古屋亞運，中華航空即日起至10月5日陸續推出限定相關應援物品，包括電子及紙本登機證以及名古屋航線限定頭墊紙或枕頭套等。中央社／華航提供

2026愛知名古屋亞洲運動會即將登場，華航今天宣布，9月17日至10月5日間，規劃7班次放大機型執飛名古屋航班，即日起至10月5日推出限定相關應援物品，包括電子及紙本登機證。

名古屋亞運19日至10月4日在日本愛知縣與名古屋市登場，中華航空今天發布新聞稿表示，代表團預計分批搭乘華航班機前往名古屋，華航特別安排出發及回程航班放大機型，以及機上專屬餐飲，周邊也換上應援的服務物品。

華航說，應運動部邀請與中華奧會合作加入代表團應援行列，並號召旅客為選手加油，將亞運主題延伸至各個旅程環節，即日起至10月5日陸續推出限定相關應援物品，包括電子及紙本登機證、隨身行李識別掛籤、行李貼紙，以及名古屋航線限定頭墊紙或枕頭套。

其中電子登機證適用桃園往返日本全航線，旅客透過 CI Mobile App 取得電子登機證後，即可看見亞運主題版面。

除此之外，華航表示，9月17日至10月5日間，總計規劃7班次放大機型執飛名古屋航班提升座位舒適度與行李載運容量，同時支援航班也為選手準備專屬菜單，融入應援巧思，桃園出發航班推出「凱旋雙饗」雙主菜，結合麻油三杯松阪豬與奶油野菇蝦佐元氣米飯，兼顧美味及營養補給需求；甜點「獅耀奪球勝利卡士達鬆獅球」取其旗開得勝之意。

名古屋返台航班採日式風味，主餐選用「豚肉鮮蝦紫蘇飯」，搭配甜點「鳳梨芒果蛋糕」，象徵旺來好運、滿載而歸的祝福，迎接台灣健兒凱旋返國。

亞運 華航 名古屋 航班

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