舊金山直擊！寶可夢世界錦標賽、PokémonXP打造全球粉絲嘉年華

今年適逢寶可夢誕生30周年，年度訓練家最高榮譽盛會「2026年寶可夢世界錦標賽（2026 Pokémon World Championships）」與首度登場的大型體驗展「PokémonXP」，日前於美國加州舊金山圓滿落幕。這場結合頂尖電競對決與沉浸式嘉年華的年度盛會，不僅刷新歷史規模，更首度採取跨場館營運模式：主力賽事與體驗展於Moscone Center登場，最終決賽則移師NBA金州勇士隊主場Chase Center，見證各組世界冠軍誕生。

10年暴風成長！幕後推手Chris Brown曝光嘉年華願景

身為寶可夢賽事與大型展會的重要幕後推手，The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown受訪時回顧，2016年舊金山世錦賽僅約4,000名與會者、7萬平方英尺活動空間，到了2026年，整體規模迎來大幅成長，吸引超過5萬名參加者、2,700名選手，活動空間更橫跨逾100萬平方英尺展館與Chase Center雙場館。

至於全新概念的「PokémonXP」，Chris Brown透露，這項結合休閒體驗與電競賽事的企劃早在6年前成形，並於4年前正式啟動。今年開放登記後，吸引超過10萬人爭取5萬張入場證，現場也湧入大量首次參與的在地家庭。

他強調，寶可夢的核心理念是包容所有喜愛寶可夢的社群，不論是參與競技對戰，或享受座談、音樂表演與手作活動，都能找到屬於自己的樂趣。未來除了持續擴大活動規模，也希望將大型沉浸式體驗帶往全球更多市場，讓各地粉絲能就近參與。

在賽事生態與年輕選手培育方面，他也希望在不縮減大師組名額的前提下，增加青少年組與兒童組晉級名額，讓各年齡層參賽機會更加均衡。他表示：「參賽不只是爭奪世界第一，更是讓玩家學習面對勝負、從挫折中成長的珍貴人生經驗。」

全城狂歡！無人機點亮灣區夜空 雙場館、芳草地全齡同樂

這股狂熱氛圍在賽事期間席捲舊金山市區，隨處可見身穿訓練家裝扮或背著參賽者背包的熱情粉絲。官方更攜手舊金山巨人隊，在甲骨文球場舉辦「寶可夢世界錦標賽之夜」，賽後以寶可夢角色為主題的無人機燈光秀點亮灣區夜空。

鄰近展館的芳草地花園（Yerba Buena）也化身戶外同樂天堂，除了皮卡丘等人氣角色見面會、草地瑜伽，還有主題綁髮與造型化妝等活動，吸引許多家庭一起變身訓練家。

展館內則集結多項跨界合作，包括樂高Smart Play系列試玩、Funko互動遊戲、Crocs任務換限定鞋扣，以及與Toyota、Honda工程團隊合作打造、可實際騎乘移動的寶可夢，成為熱門打卡焦點；手作工作坊與集徽章任務，也讓親子玩家享受豐富體驗。

快閃店荷包失守！城市限定、太空裝皮卡丘粉絲瘋搶

設於展館內的「寶可夢中心快閃店」同樣人氣爆棚，今年推出「舊金山城市限定系列」、「2026世錦賽系列」與「PokémonXP系列」3大商品線，另有夜光潮流服飾及舊金山巨人隊聯名球衣。

其中最受矚目的，是4款現場限定紀念絨毛玩偶，包括身穿太空裝與頭戴冠軍王冠的2款皮卡丘、配戴飛行護目鏡並背著火箭背包的噴火龍，以及戴著巴大蝶帽子的奇魯莉安，成為粉絲搶購的熱門收藏品。

世界冠軍出爐！紅髮艾德驚喜現身熱唱

本屆世錦賽匯聚全球頂尖好手，角逐4大項目年度世界冠軍頭銜。歷經激烈對決，電玩遊戲部門孩童組由日本Kazuki Kage奪冠、少年組由英國Vikram Thiagarajan封王，大師組則由日本的Takuma Yamazaki拿下冠軍；卡牌遊戲部門孩童組、少年組及大師組冠軍分別為Yuta Araki、Jake Ng與Andrew Hedrick。此外，Pokémon GO由日本選手Hiroki「GGs489hiromaru」Yamauchi奪冠，Pokémon UNITE則由日本戰隊Zeta Division拿下世界冠軍。

閉幕典禮除了邀請英國流行唱作歌手Jess Glynne演唱組曲外，壓軸最大驚喜莫過於全球流行天王「紅髮艾德」（Ed Sheeran）無預警抱著吉他現身舞台。身為資深鐵粉的他，不僅獻唱專屬合作曲〈Celestial〉，更將經典主題曲〈Gotta Catch 'Em All!〉改編為個人風格彈唱，讓現場氣氛再度沸騰。

社長石原恒和親揭未來藍圖！2027年世界錦標賽移師新加坡

閉幕式上The Pokémon Company社長兼執行長石原恒和也公開一系列重磅情報。2027年寶可夢世界錦標賽將移師新加坡舉行，預計於2027年8月13日至8月15日在Singapore EXPO登場，最終決賽則選在Singapore Indoor Stadium（新加坡室內體育場）。

影視動畫方面迎來雙重驚喜，全新長篇動畫電影《Pokémon: Wild Card》正式亮相，由STORY inc.與日本知名動畫工作室CloverWorks攜手製作，故事以立志成為寶可夢集換式卡牌選手的主角與畫皮寶可夢謎擬Ｑ為主軸，預計自2027年起陸續上映。同時，與英國傳奇團隊阿德曼動畫合作的定格動畫短篇《寶可夢故事集：荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》，也宣布將於2027年在Disney+獨家推出。

遊戲生態圈同步迎來多項更新，《Pokémon Champions》9月9日加入「Z」超級進化寶可夢及戟脊龍、轟擂金剛猩，席多藍恩也將於未來登場。《Pokémon GO》迎來10周年，超級進化寶可夢將可使用第3個特殊招式並加入各級GO對戰聯盟，裝甲超夢也將回歸。TCG推出「超級路卡利歐Z ex」等稀有MA卡牌及全新「ex★」系列，《Pokémon Trading Card Game Pocket》10月起加入雙屬性寶可夢，《Pokémon UNITE》則預告4隻新寶可夢參戰。

從世界級競技舞台到跨界娛樂體驗，寶可夢30周年不僅寫下全新里程碑，更將持續邁向下一個精彩高峰。

寶可夢世界錦標賽之夜於球場夜空帶來專屬的寶可夢無人機燈光秀。記者黃筱晴／攝影

The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown（中）。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰的華麗舞台、專業賽事轉播與評論，以及緊張刺激的戰術對決，讓現場氣氛超熱血。記者黃筱晴／攝影

攜手Toyota工程技術團隊共同打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。記者黃筱晴／攝影

The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown分享活動規劃願景。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP於舊金山Moscone Center與周邊打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影

鄰近的芳草地花園規劃戶外同樂區，邀請訓練家們闔家同樂。記者黃筱晴／攝影

活動舉辦主題手作工作坊帶領玩家親手製作皮丘黏土雕塑。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP與2026年寶可夢世界錦標賽紀念絨毛玩偶，獨特造型寶可夢只有在現場快閃店買得到。記者黃筱晴／攝影

樂高最新寶可夢聯名Smart Play系列在現場舉辦試玩活動。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰日轉戰Chase Center，2萬人見證冠軍誕生。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰日轉戰Chase Center舉辦。記者黃筱晴／攝影

寶可夢中心快閃店人氣爆棚，粉絲們必踩點。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP於舊金山Moscone Center與周邊打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影

The Pokémon Company社長兼執行長石原恒和在閉幕典禮上驚喜公布多項新消息。圖／The Pokémon Company提供

寶可夢攜手舊金山巨人隊，在甲骨文球場舉辦「寶可夢世界錦標賽之夜」。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽閉幕式紅髮艾德壓軸驚喜登場，快閃演唱2首寶可夢經典主題曲。記者黃筱晴／攝影