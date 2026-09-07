達美樂聯手乾杯！和牛燒肉變披薩 中秋限定外帶半價449元起

達美樂搶攻中秋聚餐商機，跨界攜手乾杯燒肉居酒屋，將燒肉風味搬上披薩，推出新品「和牛御豚燒肉披薩」，一次加入澳洲和牛與台灣豬兩種肉品，即日起於全台門市開賣，並同步推出外帶優惠及中秋限定套餐。

雙方合作日前已在社群提前埋下伏筆，達美樂官方社群出現「和牛、豬在門市出沒」畫面，乾杯燒肉居酒屋也同步發文協尋「走失的和牛與豬」，相關貼文在Threads引發網友討論，如今正式揭曉是雙方為新品合作暖身。

達美樂表示，此次「和牛御豚燒肉披薩」使用乾杯燒肉供應的肉品原料，由達美樂負責研發及製作，選用澳洲和牛及台灣豬，搭配燒肉醬汁與莫札瑞拉起司，希望將燒肉的肉香、炙燒香氣與披薩結合。

瞄準中秋節向來是烤肉及親友聚餐旺季，達美樂也同步祭出多項優惠。其中，和牛御豚燒肉大披薩即日起外帶5折，優惠價449元起；另推出期間限定「燒肉澎湃套餐」899元，內容包括和牛御豚燒肉大披薩、經典系列大披薩，以及鱈魚星星4塊、香烤雞條5條與1.25公升大可樂。

此外，達美樂也推出「3個經典系列大披薩799元」及「買大送大送大可樂」等優惠，藉由新品與套餐組合搶攻中秋家庭聚餐及朋友聚會需求。

近年餐飲品牌跨界聯名持續升溫，此次達美樂與乾杯從社群話題操作延伸至實際商品合作，並以和牛、燒肉等高話題食材切入中秋市場，盼進一步拉升節慶聚餐買氣。