「台塩海洋微礦水Aqua8」好市多搶先上市

每天喝水，也能輕鬆為身體補充微量礦物質！臺鹽以海洋專業推出補水新選擇，全新「台塩海洋微礦水Aqua8」即日起於全台好市多搶先開賣。新品以台灣海峽離岸1,580公尺的潔淨海水為源，歷經8道嚴謹製程，淬鍊出純淨甘甜的熟水；更添加海水濃縮礦物質液，含鈣、鎂、鉀等人體必需礦物質，為忙碌現代人升級每日補水體驗！

臺鹽表示，深耕瓶裝水領域20餘年，穩居機能水領航品牌，並持續精進製水技術，為消費者帶來更多優質飲水選擇。而全新Aqua8從每天都要喝的水出發，結合製鹽專業，融入海洋微礦元素，讓喝水不只是解渴，也能自然補充礦物質，感受純淨、平衡與自然活力。

Aqua8承襲臺鹽70餘年的海洋科學專業，透過奈米級離子交換膜電透析與三效蒸發冷凝等技術層層把關，淬鍊出安心純淨、甘甜滑順的熟水；並採臺鹽獨特的「鹽水共生製程」，循環利用海水資源，實現零廢棄的綠色生產，讓日常喝水也能成為友善環境的選擇。品名「Aqua8」也藏巧思，「8」代表8道嚴謹製程，橫轉後則化為「∞」無限符號，象徵海洋的無限能量與生命循環。

「台塩海洋微礦水Aqua8」採600ml輕巧瓶裝，簡約清新的設計融入海洋意象，為日常補水增添生活質感與儀式感，從家庭出遊、商務會議到運動休閒，滿足不同族群的補水需求。每箱24瓶，賣場價279元就能入手，讓日常補充微礦更無負擔。