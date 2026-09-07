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開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

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開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
生計食品行。圖／擷取自google map
生計食品行。圖／擷取自google map

時代的眼淚！已經擁有76年歷史的老字號「生計食品行」，近日傳出即將結束營業的消息，招牌的「綠豆糕」、「拿破崙派」等甜點恐將成絕響。隨著消息出爐，許多粉絲也感到不捨，表示「台北最好吃的綠豆糕」、「又一個老味道沒了」。根據民眾致電至店內詢問的結果，業者透露預計將於10月初結束營業。

生計食品行創立於1950年，店址鄰近台北捷運古亭站，最初以雜貨店起家，後轉型為烘焙店。店內主打傳統的中西式點心與烘焙產品，其中又以「綠豆糕」最為出名，提供原味、蓮蓉、棗泥等口味。除此之外，還會依照節日不同，而提供月餅、蛋黃酥、桂花糕、元宵等不同點心，是許多老台北人購買禮盒與甜品的口袋名單，在google map累積超過400則評論。

早期生計食品行在家族經營之下，於1981年至美國開設分店，現於北加州設有十餘間分店，而台灣僅有一間本店。近日傳出本店即將歇業的消息之後，立刻引起網友們的討論。對於喜愛傳統味道的民眾，也要把握最後的機會。

綠豆 點心 烘焙 台北

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