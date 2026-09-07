農創家、台中領鮮助攻ESG飛天豬 電商、實體展售地方農產合作

台中市大安區農會推動「ESG飛天豬」品牌及產品，近期串聯「農創家」及「台中領鮮」行銷與通路資源，透過品牌輔導、商品交流、電商曝光及實體展售等多元合作，讓ESG飛天豬從地方農產品走向更完整的永續消費市場，也讓大安農產有更多與企業及消費者接觸的機會。

農創家董事長黃景建表示，農創家將透過既有農會通路、電商及市場資源，協助大安農會推動ESG飛天豬，讓具備永續理念的產品接觸更多消費者。雙方也將從商品定位、品牌呈現到市場推廣進行交流與規劃，預計透過線上ESG專區及線下實體展售，增加永續商品的曝光與消費接觸點，讓ESG飛天豬不只是「上架」，更能「被看見、被理解、被選擇」。

此合作也是雙向資源的串聯。大安農會以ESG飛天豬系列商品及地方農業故事，豐富農創家永續商品內容；農創家透過通路經驗與市場端觀察，協助大安農會掌握消費需求及商品推廣方向。雙方從「農會有好產品、通路有市場」出發，彼此提供商品、通路與行銷資源，共同讓地方農產朝永續品牌發展。

目前ESG飛天豬商品涵蓋產銷履歷純肉鬆、金磚米系列禮盒、生鮮豬肉及飛天豬調理食品等，從嚴選國產食材、溯源管理、品質把關到在地生產，將ESG理念落實於實際商品；因應中秋企業送禮需求，也規劃多元禮盒組合，讓企業能依預算與採購需求彈性選擇。

在台中市政府農業局輔導下，大安農會持續參與「台中領鮮」品牌推廣，藉由官方電商、實體展示及數位導購等資源，增加大安農產市場能見度；飛天豬生活館也成為台中領鮮實體合作據點之一，協助推廣其他台中優質農產品，讓大安農會不只是接受平台資源，更成為共同推廣台中農產成員。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，ESG飛天豬的推動不是單靠農會自己完成，而是需要不同夥伴共同參與。農創家從通路與市場端協助規劃，台中領鮮從品牌與行銷資源提供支持，大安農會持續把在地農產及永續理念轉化為具體商品，三方彼此串聯、互相加值。