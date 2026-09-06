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Pixel 11 Pro實測！120倍變焦超犀利 Pixel 11木槿桃新色其實很耐看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pro系列加入「HiLight」彩色LED燈效，翻面靜置時能以低調的燈光色彩提示重要來電或Gemini的運作狀態。記者黃筱晴／攝影
Pro系列加入「HiLight」彩色LED燈效，翻面靜置時能以低調的燈光色彩提示重要來電或Gemini的運作狀態。記者黃筱晴／攝影

Google年度旗艦Pixel 11與Pixel 11 Pro XL正式在台開賣，今年2款機種延續了經典的相機列設計，並在機身工藝、相機模組與自研Tensor G6晶片上帶來全面升級。兩款新機最明顯的差異除了外型色彩，頂規的Pixel 11 Pro XL更鎖定追求更大螢幕、更快充電規格與超長焦段運算攝影需求的使用者。

從外型來看，Pixel 11最吸睛的莫過於首度推出的「木槿桃」色，第一次看到實機的確會覺得有點過度搶眼，但實際上手後會發現它屬於「越看越好看、越看越耐看」的風格，搭配拋光玻璃背蓋與金屬緞光邊框，其實非常適合喜歡飽和鮮豔色、想要與眾不同的使用者。

更令人驚喜的是機身結構的改進，今年Pixel 11將相機列厚度大幅縮減了40%。當裝上官方專屬保護殼後，機身背面能做到幾乎完全切齊平整，徹底改善了過往放在桌面上容易翹起搖晃的痛點，放入口袋時也俐落順手許多。

在相機軟體方面，Pixel 11全系列導入的「相機風格」功能在實測中展現了極高的實用價值。對於不會修圖、或是懶得在拍攝後手動拉曲線與調整複雜參數的使用者來說，這項功能宛如內建的專業影視級調色盤。它以Google著名的「自然色調」演算法為基礎，能在按下快門前即時套用特定美學濾鏡，同時確保人物膚色維持真實與自然。無論是在戶外日光下還是室內咖啡廳，隨手一拍就能產出氛圍感十足且不顯刻意的照片，大幅降低了日常發布社群照片的修圖門檻。

在望遠變焦測試上，標準版Pixel 11配備的望遠鏡頭支援最高30倍超級變焦。在白天光線充裕的戶外環境下，透過全新Tensor G6處理器的TPU運算與生成式影像模型輔助，拉到30倍時依然能拍出邊緣清晰、色彩扎實的照片，對於日常生活中的遠景紀錄或抓拍街角招牌已相當夠用。

而Pixel 11 Pro XL搭載的「120倍專業變焦」在實測中更是有機會展現「演唱會神機」的實力。實際站在遠處拍攝BTS為Gemini代言的大型戶外廣告看板，當把焦段一路拉至極限的120倍，按下快門並經過Tensor G6運算後，照片成果相當令人滿意，不僅消除雜訊，甚至連成員臉上的精緻眼妝與睫毛線條都看得一清二楚。此外，Pixel 11 Pro 系列的5倍光學長焦鏡頭也首度支援人像模式，讓使用者站在遠處就能拍出景深自然、透視感極佳的專業特寫。

在夜拍與低光源表現上，Pixel 11 Pro XL升級了影像訊號處理器與感光元件，將「即時夜拍」的快門拍攝時間縮短至前代的4.5倍。在暗光環境下按下快門幾乎無需長時間定住手持，大幅降低了晃動手震的機率，夜間抓拍成功率極高。

不過在極度昏暗、幾乎無光源的極限場景下進行實測，雖然畫面亮度被大幅拉高且雜訊被有效壓制，但就會明顯看出AI演算法的介入痕跡，部分暗部紋理與遠處細節會呈現出較為明顯的油畫塗抹感，只能說是在追求畫面亮度與成像純淨度時不可避免的取捨。

在基礎硬體與日常體驗方面，Pixel 11 Pro XL搭載的6.8吋Super Actua螢幕峰值亮度高達3,600尼特，即便在正中午豔陽下取景與閱讀也毫無壓力。背蓋設計上，Pro系列額外加入了「HiLight」彩色LED燈效，翻面靜置時能以低調的燈光色彩提示重要來電或Gemini的運作狀態。

電量與充電方面，Pixel 11 Pro XL的有線快充僅需15分鐘就能補足長達15小時的續航電力，全系列延續前代規格，同步支援便利的Pixelsnap磁吸無線充電技術。

Pixel 11在台建議售價為29,990元起，Pixel 11 Pro XL售價則為42,990元起。整體而言，Pixel 11憑藉大幅削薄的相機列、溫潤耐看的木槿桃新色與操作零門檻的相機風格，是主流消費者兼顧價格與性能的日常首選；而Pixel 11 Pro XL則以120倍專業變焦與大螢幕，為科技愛好者與影像創作者提供了更完整的旗艦體驗。

使用「即時夜拍」模式在極短的瞬間即可拍出清晰的低光源相片，但在極限環境下，AI演算介入的痕跡頗明顯。記者黃筱晴／攝影
使用「即時夜拍」模式在極短的瞬間即可拍出清晰的低光源相片，但在極限環境下，AI演算介入的痕跡頗明顯。記者黃筱晴／攝影

Pixel 11系列延續了品牌經典的相機列設計，並帶來全新的外觀色彩選擇。記者黃筱晴／攝影
Pixel 11系列延續了品牌經典的相機列設計，並帶來全新的外觀色彩選擇。記者黃筱晴／攝影

官方同步推出支援Pixelsnap磁吸無線充電的手機殼配件。記者黃筱晴／攝影
官方同步推出支援Pixelsnap磁吸無線充電的手機殼配件。記者黃筱晴／攝影

日常使用下，Pixel 11銳利清晰的30倍超級變焦拍攝也相當夠用。記者黃筱晴／攝影
日常使用下，Pixel 11銳利清晰的30倍超級變焦拍攝也相當夠用。記者黃筱晴／攝影

拍攝時可先預設好喜歡的「相機風格」，或是左右滑動頁面，選擇不同的色調呈現。記者黃筱晴／攝影
拍攝時可先預設好喜歡的「相機風格」，或是左右滑動頁面，選擇不同的色調呈現。記者黃筱晴／攝影

Pixel 11 Pro系列的120倍專業變焦，輕鬆將遠處的BTS廣告看板細節完整捕捉。記者黃筱晴／攝影
Pixel 11 Pro系列的120倍專業變焦，輕鬆將遠處的BTS廣告看板細節完整捕捉。記者黃筱晴／攝影

全新推出的 「相機風格」 ，可將喜愛的拍照色調設為預設拍照模式。記者黃筱晴／攝影
全新推出的 「相機風格」 ，可將喜愛的拍照色調設為預設拍照模式。記者黃筱晴／攝影

使用120倍專業變焦拍攝BTS廣告看板，Jimin的眼妝也清晰捕捉。記者黃筱晴／攝影
使用120倍專業變焦拍攝BTS廣告看板，Jimin的眼妝也清晰捕捉。記者黃筱晴／攝影

Pixel 11在台建議售價為29,990元起，Pixel 11 Pro XL售價則為42,990元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 11在台建議售價為29,990元起，Pixel 11 Pro XL售價則為42,990元起。記者黃筱晴／攝影

Pixel 11「木槿桃」色實際上頗耐看，適合喜歡高調登場的使用者。記者黃筱晴／攝影
Pixel 11「木槿桃」色實際上頗耐看，適合喜歡高調登場的使用者。記者黃筱晴／攝影

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