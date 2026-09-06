Pixel 11 Pro實測！120倍變焦超犀利 Pixel 11木槿桃新色其實很耐看
Google年度旗艦Pixel 11與Pixel 11 Pro XL正式在台開賣，今年2款機種延續了經典的相機列設計，並在機身工藝、相機模組與自研Tensor G6晶片上帶來全面升級。兩款新機最明顯的差異除了外型色彩，頂規的Pixel 11 Pro XL更鎖定追求更大螢幕、更快充電規格與超長焦段運算攝影需求的使用者。
從外型來看，Pixel 11最吸睛的莫過於首度推出的「木槿桃」色，第一次看到實機的確會覺得有點過度搶眼，但實際上手後會發現它屬於「越看越好看、越看越耐看」的風格，搭配拋光玻璃背蓋與金屬緞光邊框，其實非常適合喜歡飽和鮮豔色、想要與眾不同的使用者。
更令人驚喜的是機身結構的改進，今年Pixel 11將相機列厚度大幅縮減了40%。當裝上官方專屬保護殼後，機身背面能做到幾乎完全切齊平整，徹底改善了過往放在桌面上容易翹起搖晃的痛點，放入口袋時也俐落順手許多。
在相機軟體方面，Pixel 11全系列導入的「相機風格」功能在實測中展現了極高的實用價值。對於不會修圖、或是懶得在拍攝後手動拉曲線與調整複雜參數的使用者來說，這項功能宛如內建的專業影視級調色盤。它以Google著名的「自然色調」演算法為基礎，能在按下快門前即時套用特定美學濾鏡，同時確保人物膚色維持真實與自然。無論是在戶外日光下還是室內咖啡廳，隨手一拍就能產出氛圍感十足且不顯刻意的照片，大幅降低了日常發布社群照片的修圖門檻。
在望遠變焦測試上，標準版Pixel 11配備的望遠鏡頭支援最高30倍超級變焦。在白天光線充裕的戶外環境下，透過全新Tensor G6處理器的TPU運算與生成式影像模型輔助，拉到30倍時依然能拍出邊緣清晰、色彩扎實的照片，對於日常生活中的遠景紀錄或抓拍街角招牌已相當夠用。
而Pixel 11 Pro XL搭載的「120倍專業變焦」在實測中更是有機會展現「演唱會神機」的實力。實際站在遠處拍攝BTS為Gemini代言的大型戶外廣告看板，當把焦段一路拉至極限的120倍，按下快門並經過Tensor G6運算後，照片成果相當令人滿意，不僅消除雜訊，甚至連成員臉上的精緻眼妝與睫毛線條都看得一清二楚。此外，Pixel 11 Pro 系列的5倍光學長焦鏡頭也首度支援人像模式，讓使用者站在遠處就能拍出景深自然、透視感極佳的專業特寫。
在夜拍與低光源表現上，Pixel 11 Pro XL升級了影像訊號處理器與感光元件，將「即時夜拍」的快門拍攝時間縮短至前代的4.5倍。在暗光環境下按下快門幾乎無需長時間定住手持，大幅降低了晃動手震的機率，夜間抓拍成功率極高。
不過在極度昏暗、幾乎無光源的極限場景下進行實測，雖然畫面亮度被大幅拉高且雜訊被有效壓制，但就會明顯看出AI演算法的介入痕跡，部分暗部紋理與遠處細節會呈現出較為明顯的油畫塗抹感，只能說是在追求畫面亮度與成像純淨度時不可避免的取捨。
在基礎硬體與日常體驗方面，Pixel 11 Pro XL搭載的6.8吋Super Actua螢幕峰值亮度高達3,600尼特，即便在正中午豔陽下取景與閱讀也毫無壓力。背蓋設計上，Pro系列額外加入了「HiLight」彩色LED燈效，翻面靜置時能以低調的燈光色彩提示重要來電或Gemini的運作狀態。
電量與充電方面，Pixel 11 Pro XL的有線快充僅需15分鐘就能補足長達15小時的續航電力，全系列延續前代規格，同步支援便利的Pixelsnap磁吸無線充電技術。
Pixel 11在台建議售價為29,990元起，Pixel 11 Pro XL售價則為42,990元起。整體而言，Pixel 11憑藉大幅削薄的相機列、溫潤耐看的木槿桃新色與操作零門檻的相機風格，是主流消費者兼顧價格與性能的日常首選；而Pixel 11 Pro XL則以120倍專業變焦與大螢幕，為科技愛好者與影像創作者提供了更完整的旗艦體驗。
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