丹麥國寶級演員傳承西裝給兒子 ZEGNA以針線書寫男人的人生故事

ZEGNA全球代言人邁茲·米克森（Mads Mikkelsen）近日為品牌2026冬季系列廣告演繹一段關於西裝與傳承的故事。他將自己的一套西裝交給裁縫，依照兒子的身形重新改製，原本屬於父親的衣物，經過一針一線的調整後，成為跨越兩代的珍貴禮物，也為ZEGNA Su Misura尊享定制寫下最具溫度的註解。

ZEGNA的每件Su Misura量身定制作品都從穿著者本身出發，透過專業裁縫團隊的細緻調整，讓服裝承載個人的性格、記憶與人生故事，甚至成為可以留存、傳承的個人印記。從私人預約、面料挑選到最後交付，每一個環節都圍繞穿著者的需求展開。系列同時呈現Trofeo羊毛、Abito#1西裝與Falcon夾克等經典作品。其中，Trofeo採用澳洲超細美麗諾羊毛製成，以柔軟、耐穿與天然彈性著稱；Abito#1則回望品牌創始人1930年代的西裝造型。

此次廣告中的裁縫也點出訂製工藝的獨到之處：肩線的角度、駁領的自然弧度，看似微小的差異，往往決定一套西裝是否真正貼合一個人的姿態。ZEGNA Su Misura提供數百種細節調整與頂級面料選擇，從鈕扣、襯裡到邊緣處理，都能依個人風格打造專屬廓形，透過精準的工藝，能使一件衣服最終逐漸成為穿著者人生的一部分。

ZEGNA Su Misura尊享定制成為跨越兩代的珍貴饋贈。圖／ZEGNA提供