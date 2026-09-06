莫內：沒有他，我們早餓死！佳士得拍賣印象派推手杜朗呂埃爾家族珍藏

佳士得（Christie's）將於10月22日及23日巴黎藝術周期間舉行「Durand-Ruel. Generations of Vision」專場現場拍賣，推出62件來自傳奇藝術商保羅・杜朗－呂埃爾（Paul Durand-Ruel）家族的珍藏。這批作品至今始終由家族保存，首次以如此完整的規模進入市場，總估價3,000萬歐元起，集結莫內、雷諾瓦、畢沙羅、希斯里等印象派大師作品，可以說是回望印象派如何從備受質疑、難以生存的藝術運動，走向世界藝術史的見證。

莫內、雷諾瓦等人無疑是創造印象派黃金時代的主角，而杜朗－呂埃爾正是讓這群藝術家得以持續創作的幕後推手。這位原本準備投入軍旅生涯的文具商之子，1855年接觸德拉克洛瓦作品後，決定投身藝術。早年他率先支持當時同樣不受主流青睞的巴比松畫派，1871年在倫敦發現莫內與畢沙羅後，更將人生押在一群被評論家視為「異類」的年輕畫家身上。

他大量收購藝術家作品、預支生活費，並在巴黎、倫敦、紐約安排展覽。這種今日看來近乎理所當然的藝術經紀與市場操作，在當時卻是一場豪賭。杜朗－呂埃爾因此負債累累，甚至多次面臨破產危機。莫內1924年曾感嘆：「沒有杜朗－呂埃爾，我們這些印象派畫家早就餓死了。」直到1886年，他在紐約策畫的大型印象派展覽大獲成功，美國收藏家開始大量購入作品，也讓印象派真正打開國際市場。

本次拍賣最受矚目的作品，正是莫內1882年創作的《Bord des falaises à Pourville》。這幅描繪諾曼第海岸的作品，不只是莫內成熟時期的重要風景畫，也刻劃了他與杜朗－呂埃爾之間的深厚關係。當時莫內正陷入創作與財務困境，甚至在信中向杜朗－呂埃爾坦言自己因沮喪而毀掉多幅畫作；即使藝術商本人財務狀況也不寬裕，仍立即寄錢支援，並鼓勵莫內堅持下去。這份信任最終換來歷史的驗證，而這幅畫也被家族珍藏超過140年。

另一件焦點是雷諾瓦約1890至1894年間創作的《Jeunes filles au bord de la mer》。雷諾瓦與杜朗－呂埃爾家族關係尤其親密，不僅長期受到畫廊支持，也曾為杜朗－呂埃爾及其子女繪製肖像，甚至將兒子尚・雷諾瓦的肖像贈予家族成員。此次上拍的作品，因而不只是印象派名作，也見證藝術家與支持者之間超越商業交易的長年情誼。

拍賣同時包括希斯里約1872年創作的雪景《La route du Cœur-Volant en hiver, Louveciennes》。杜朗－呂埃爾曾稱希斯里是「印象派中最純粹、最富詩意的人」，對這位性格內斂的藝術家始終抱持高度信心。畢沙羅1900年的《Le Louvre, soleil d’hiver, matin》則展現藝術家晚年從高處俯瞰巴黎、捕捉塞納河與城市光影變化的代表性風景。拍品中還包括畢卡索1944年的《Nature morte au gruyère》及莫內1885年的《Trois pots de tulipes》等作品。62件作品串起的不只是五代家族收藏史，更是一段藝術商、藝術家與市場彼此成就的歷史。

畢卡索，《Nature morte au gruyère》，油彩 畫布，60 x 92公分，1944年3月14日作，估價250萬至350萬歐元。圖／佳士得提供

皮耶－奧古斯特・雷諾瓦，《Jeunes filles au bord de la mer》，油彩 畫布，56 x 46.2公分，約1890年至1894年間作，估價400萬至600萬歐元。圖／佳士得提供

莫內，《Trois pots de tulipes》，油彩 畫布，50.5 x 37公分，1885年作，估價250萬至350萬歐元。圖／佳士得提供

ALFRED SISLEY，《La route du Cœur-Volant en hiver, Louveciennes》，油彩 畫布，46 x 61公分，約1872年作，估價250萬至350萬歐元。圖／佳士得提供