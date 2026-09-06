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大全聯中崙店提前熄燈！營業22年今謝幕 潤泰將全面退出量販加盟業務
22年老字號量販店正式謝幕。由潤泰創新加盟經營的大全聯中崙店，原定於9月13日結束營業，但因中元檔期後出清進度超乎預期，門市提前一週於9月6日晚間熄燈。現場多數商品均已下架或是銷售完畢，僅剩零星的五金生活用品、泡麵等產品仍在販售。業者正式張貼告示向消費者告別，潤泰創新也全面退出量販實體零售業務。
大全聯中崙店自2004年開幕以來營運逾22年，面對近年電商崛起、實體量販營運模式轉變，加上市區精華地段高昂租金與人事成本夾擊，長期處於虧損狀態，業者經全面評估後決定停業止血。8月底祭出最後出清折扣後，電視、冰箱、洗衣機與各式小家電等迅速被搶購一空，因貨架清空速度遠高於預期，業者遂決定將最後營業日提前至9月6日。
歇業消息傳出後引發不少在地居民不捨。最後一晚，有民眾不知提前歇業消息，到現場才驚呼「咦？今天最後一天」另外也有民眾專程帶著相機前來，捕捉中崙店最後的身影。一名居住附近的民眾表示，中崙店是少數開在市中心的大賣場，自己已經在此購物十餘年，沒有想到會結束營業，感覺十分捨不得。
目前館內仍有石二鍋、品田牧場、路易莎、彌生軒等品牌，缺少大全聯吸客力，未來生意是否會受到影響，仍待後續觀察。至於採店中店設計的「宜得利」，則預計將於9月15日結束營業。
針對消費配套措施，大全聯中崙店現場公告引導顧客轉移至周邊6家全聯福利中心門市採購，包括中山朱崙、中山長春、中山建國北、松山中崙、大安延吉及大安敦南店；若消費者仍有大型量販採買需求，最近的量販門市只能前往大全聯內湖店。
相較於中崙店熄燈撤出，同樣由潤泰集團旗下潤泰全球經營26年的大全聯中和店也將於9月30日結束加盟營運，不過該據點並不會結束營業，而是自10月1日起由全聯總部無縫接軌接手直營。
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