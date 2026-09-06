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高允貞接下National Geographic Apparel代言 網猜合作神祕男星是他

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
National Geographic Apparel國家地理服飾宣布韓國人氣演員高允貞為最新代言人。圖／National Geographic Apparel提供
National Geographic Apparel國家地理服飾宣布韓國人氣演員高允貞為最新代言人。圖／National Geographic Apparel提供

National Geographic Apparel國家地理服飾宣布韓國人氣演員高允貞為最新代言人，並攜手韓國知名影像團隊「海豚綁架團」（Dolphiners Films）展開2026秋冬廣告拍攝企劃，品牌也埋下伏筆，預告還將有一位男演員加入，全新秋冬形象企劃將於9月第三周公開。

National Geographic Apparel除了官宣最新代言人高允貞，針對即將揭曉的秋冬神祕新面孔，在社群上拋出線索，放上一張他只露出眼睛的照片，但不少粉絲已猜測，是演出包括《Sweet Home 2》、《法官大人》、《我的王室死對頭》的演員許南俊，紛紛在底下留言。

國家地理服飾指出，高允貞兼具時尚感與自然氣質的獨特形象，與品牌所追求的方向高度契合。2026秋冬拍攝企劃，將與極具創意、幽默反轉、打破常規的拍攝風格聞名的「海豚綁架團」合作，以不同的個性與創意碰撞，共創National Geographic Apparel 2026秋冬廣告大片。

這次企劃將展示以國家地理服飾經典單品「COSTONI刷毛外套」為代表的秋冬季度主要產品系列。COSTONI刷毛外套採用觸感柔軟且保暖性出色的高蓬鬆(High-loft)刷毛材質，背部搭配網眼內裡，兼顧保暖性與舒適的穿著體驗。主打輕盈且便於活動的設計，除了適合日常穿搭，也可運用在各式戶外活動。

國家地理服飾表示：「國家地理服飾以源自自然與探險的品牌理念為基礎，持續嘗試以符合當代審美的方式，賦予品牌全新詮釋。今年秋冬同樣著眼於透過意想不到的組合與轉變，展現品牌不同以往的魅力，敬請期待由高允貞、即將揭曉的全新人物，以及海豚綁架團的創意，共同打造出專屬於2026秋冬的獨特氛圍。」

National Geographic Apparel國家地理服飾預告，2026秋冬系列廣告還會有一位男演員加入，網友靠著照片猜測是許南俊。圖／摘自IG：National Geographic Apparel Taiwan
National Geographic Apparel國家地理服飾預告，2026秋冬系列廣告還會有一位男演員加入，網友靠著照片猜測是許南俊。圖／摘自IG：National Geographic Apparel Taiwan

高允貞同款COSTONI刷毛連帽外套，5,380元。圖／National Geographic Apparel提供
高允貞同款COSTONI刷毛連帽外套，5,380元。圖／National Geographic Apparel提供

粉絲 海豚 綁架

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