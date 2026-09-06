高奢珠寶鐘表買氣強勁 2026台北101頂級珠寶腕表大賞歷年最大規模啟動

周年慶正如火如荼進行中的台北101，同步帶來台灣年度高端珠寶腕表盛事，「2026第十四屆TAIPEI 101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」9月7日至10月2日盛大展開。今年珠寶腕表成長力道強勁，活動規模再創新高，集結22家國際頂級珠寶腕表品牌，不僅為歷年參與品牌數最多，展期26天亦是歷年最長。全球高奢市場中台灣買家實力堅強，各大品牌也會把重點作品帶到台灣，活動期間更規畫39場品牌新品鑑賞、藏家特展及跨界主題體驗。

今年參與品牌包括A. LANGE & SÖHNE、BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、FRANCK MULLER、GRAND SEIKO、HARRY WINSTON、HUBLOT、IWC、JACOB & CO.、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、OMEGA、PANERAI、PARMIGIANI FLEURIER、PIAGET、RADO、TISSOT、TIFFANY & CO.、VACHERON CONSTANTIN及VAN CLEEF & ARPELS。今年展演形式突破過往單一場地，進一步延伸至4F都會廣場、6F尊榮俱樂部及各品牌專賣店等多元空間，針對主題形塑多元內容，帶來更升級體驗。

不只品牌數創新高，內容也走深，今年World Masterpiece特別以五大腕表趨勢串聯39場主題鑑賞活動，包括「經典設計的當代表述」、「彩寶面盤的興起」、「風格生活腕表趨勢」、「複雜製表工藝」以及「宇宙科技新主軸」。邀集品牌代表人物、國際製表師、鐘錶評論家與資深藏家親自分享，除了欣賞腕表作品，更能從設計、技術、歷史與收藏觀點，理解每一枚時計背後所承載的意義。

台北101將於9月9日舉辦「2026 World Masterpiece開幕暨收藏趨勢論壇」，邀請國泰世華首席經濟學家林啟超、國際腕表藏家Carson Chan，以及PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand，共同從不同角度解析2026年的收藏趨勢。正值台北101周年慶期間，同步祭出珠寶腕表消費最高9%回饋，為年度入手藏品創造最佳時機。

即起至10月11日周年慶期間，使用台北101聯名卡消費，美妝／流行類商品單筆滿3,000元送300元，國際精品單筆滿8,000元送800元，珠寶腕錶單筆滿3萬元送1,800元，另筆筆享最高3%回饋；使用指定銀行信用卡亦推出最高10%購物禮遇。

Piaget Altiplano系列18K白金掐絲琺瑯超薄鏤空珠寶腕表，為2026 World Masterpiece首次抵台亮相，價格店洽。圖／台北101提供

周年慶獨家，FENDI Peekaboo ISeeU Petite棕色盲鰻皮革包款。圖／台北101提供

周年慶獨家，Dior Adiorable黑色羊皮迷你蝴蝶結迷你手提包。圖／台北101提供

寶格麗Serpenti Pallini靈蛇系列頂級珠寶神秘腕表，台北101專賣店展期獨家展售，價格約2,100萬元。圖／台北101提供

TIFFANY & CO. Sixteen Stone珍珠母貝紅寶石腕表，專為2026 World Masterpiece來台，首度於台灣曝光

，每年限量製作，價格店洽。圖／台北101提供