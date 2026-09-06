壽司郎連續5天「生鮭魚多送1貫」！黑鮪魚大腹50元、鮮蝦3貫60元

來自日本的壽司郎登台8年，迎來全台60間門市。為慶祝達成里程碑，9月7日起，「生鮭魚」限時由每盤2貫升級為3貫，另外還有「地中海黑鮪魚大腹50元」、「鮮蝦3貫60元」等不同優惠。

壽司郎目前在台規劃有多種店型，除了一般迴轉壽司店舖之外，還有數位化的「DIGIRO數位迴轉壽司」，透過數位化點餐、互動娛樂等設計，帶來更便利與趣味性的用餐體驗，目前共有5間門市。另外壽司郎也設計有外帶專門店「TOGO站前店」，提供有便捷的外帶服務。

為慶祝全台店鋪總數達到60家，9月7日至9月11日，限時享「生鮭魚2＋1貫」特價60元，原本2貫升級為3貫，帶來更大滿足。9月14日推出「地中海黑鮪魚大腹」特價50元；9月15日至9月18日，則推出「鮮蝦3貫」特價60元，一次可享鮮蝦、甜蝦、赤蝦3種美味品項。每款數量有限，售完為止。

「地中海黑鮪魚大腹」特價50元。圖／壽司郎提供