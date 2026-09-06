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STAY衝了！官方角色SKZOO攜手《動物方城市2》打造超萌台北限定快閃店

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
入場即可獲得限量紀念明信片，完成會場各處的印章集章後，就能拼湊出快閃店限定設計。圖／野獸國提供
入場即可獲得限量紀念明信片，完成會場各處的印章集章後，就能拼湊出快閃店限定設計。圖／野獸國提供

全體STAY注意！今年最萌的跨界聯名登場，Stray Kids旗下官方角色「SKZOO」攜手迪士尼動畫《動物方城市2》，推出「動物方城市2｜SKZOO期間限定快閃店」，由「野獸國」在台北信義區打造沉浸式主題空間，讓台灣粉絲不用出國，也能一次收藏限定周邊、拍照打卡，感受療癒魅力。

SKZOO由Stray Kids與Zoo（動物園）概念結合而成，8個角色分別對應成員特色與個性，早已成為STAY心中的必收代表。本次快閃店不僅重現聯名世界觀，更設置多處打卡場景與商品專區，從可愛絨毛到實用小物，滿足粉絲的收藏與朝聖需求。

首波周邊包括UFUFY絨毛，共16款，每款建議售價470元；肩坐絨毛共16款，每款970元，可利用磁鐵固定在肩膀上；絨毛零錢包共16款，每款570元，以及徽章盲包，每個170元，讓粉絲一次收集SKZOO與《動物方城市2》角色。

快閃店也推出台灣限定商品，包括10款磁吸迷你燈箱，每款249元，JUDY、NICK與SKZOO人氣角色化身療癒小夜燈；另有8款PVC夾鏈包貼紙組，每款199元，兼具收納與收藏功能。

除了買周邊，現場還有專屬粉絲體驗。入場即可獲得限量紀念明信片，完成會場各處的印章集章後，就能拼湊出快閃店限定設計；現場同步設置「動物方城市2｜SKZOO限定主題拍貼機」，推出專屬相框，讓STAY把與SKZOO及動物方城市2角色的互動瞬間帶回家。官方也預告第2波限定商品即將公開，粉絲可持續鎖定野獸國官方社群。

「動物方城市2｜SKZOO期間限定快閃店」即日起至9月23日於新光三越台北信義新天地A11一樓登場，營業時間週日至週四為11:00至21:30，週五至週六及例假日前一天延長至22:00，想一次收齊SKZOO聯名周邊的STAY可別錯過！

磁吸迷你燈箱為台灣限定商品，共有10款圖樣。圖／野獸國提供
磁吸迷你燈箱為台灣限定商品，共有10款圖樣。圖／野獸國提供

首波周邊包括UFUFY絨毛、肩坐絨毛、絨毛零錢包，以及徽章盲包等。圖／野獸國提供
首波周邊包括UFUFY絨毛、肩坐絨毛、絨毛零錢包，以及徽章盲包等。圖／野獸國提供

首波周邊包括UFUFY絨毛、肩坐絨毛、絨毛零錢包，以及徽章盲包等。圖／野獸國提供
首波周邊包括UFUFY絨毛、肩坐絨毛、絨毛零錢包，以及徽章盲包等。圖／野獸國提供

「動物方城市2｜SKZOO期間限定快閃店」即日起至9月23日於新光三越台北信義新天地A11一樓登場。圖／野獸國提供
「動物方城市2｜SKZOO期間限定快閃店」即日起至9月23日於新光三越台北信義新天地A11一樓登場。圖／野獸國提供

快閃 台北 療癒

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