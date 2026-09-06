《超人力霸王．起源》手捏模型與橡膠皮套的重量 重溫昭和職人信念

與其把《超人力霸王．起源》當成一部按表操課的歷史紀錄片，我更喜歡把它看成一次在60年後、褪去所有商業包裝重新理解「光」的過程。

電影找來是枝裕和、吉勒摩・戴托羅、庵野秀明、小島秀夫等頂尖創作者，從各自的童年記憶與創作視角，共同探討核心命題：為什麼一個1966年誕生的銀紅色巨人，能夠跨越文化與世代，深刻影響世界長達60年？

超人力霸王．起源／劇照

電影迷人之處，在於它徹底跳脫「超人力霸王打怪獸」的懷舊公式，深層拆解初代作品的美學與哲學內核。

在圓谷英二與編劇金城哲夫筆下，怪獸從來不是單純的絕對邪惡，牠們可能是被人類文明迫害的棲地受害者，或是映照人類欲望與戰爭傷痕的鏡子。

這種非二元對立的世界觀，讓每一次降臨地球的守護與戰鬥，都蘊含著對生命本質的凝視與悲憫，也是初代作品至今仍具備強大生命力的關鍵。

另一大看點，則是修復影像在大銀幕上重現時，所帶來的震撼「手工感」。手捏微縮城市、橡膠皮套的褶皺、光學合成特效與精密視差攝影，在當年資源匱乏與緊迫時程下誕生，雖然沒有現代CG的平滑，卻散發出一種無可替代的實體重量與拓荒想像力。

鏡頭由低角度仰望巨人的瞬間，讓觀眾清晰看見當年特攝職人是如何用雙手與信念，撐起了一整個神話時代。

超人力霸王．起源／劇照

若要客觀挑剔，對於熟稔成田亨造型哲學與幕後祕辛的骨灰級特攝迷來說，片中部分歷史梳理可能稍顯通俗，後世創作者的個人感悟也略微稀釋了珍貴原版檔案的探討深度。

《超人力霸王．起源》的核心從不在於炫耀冷知識，而是溫柔地點破：我們童年時以為只是在看巨人打怪獸，長大後才明白，那是創作者對生命、異類、正義與和平的終極叩問。

這是一封獻給初代特攝的深情情書，更是一部讓人重新找回初心的誠意之作。

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