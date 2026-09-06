懼高症慎入！《墜2》雙腳懸空恐慌感再升級 出戲院感謝地心引力

《墜2》這部續集完全沒讓人失望，甚至把第一集那種「雙腳懸空」的恐慌感再往上推了一個檔次。

如果本身就有一點懼高，進戲院真的會看到背脊發涼、大腿內側隱隱作痛。

上一集的「高塔孤島」玩法已經玩到極致，這次直接拉到結構更複雜、暴露感更強烈的絕壁「Deadpoint」。

墜2／劇照

最強大地方在於沉浸感，大銀幕上的空拍運鏡簡直像要把觀眾直接推下深淵；配上安全繩扣環隨時要崩裂的刺耳摩擦聲、狂風倒灌進耳膜的悶響，好幾幕主角重心不穩、手指在岩壁邊緣滑脫的瞬間，真的會讓人倒抽一口涼氣，壓迫感拉滿。

角色情感上的收斂也是亮點，沒有花太多時間無病呻吟，而是把前作生還者的創傷記憶，很自然地轉化成這次攀爬時的心理心魔，讓高空求生不只是肉體上的硬撐，還多了精神上面的崩潰及拉扯。

墜2／劇照

若要挑缺點，大概就是後半段為了維持持續緊繃的高潮，求生橋段稍微有點「為了驚險而驚險」。部分攀爬與脫困動作對體能極限的挑戰有點超現實，稍稍考驗了觀眾對物理法則的包容度；而且在劇情節奏的推進上，隱約還是能嗅到一點前作成功公式的影子。

但瑕不掩瑜，作為一部感官導向的生存驚悚片，《墜2》在氣氛營造、節奏掌握和生理驚悚的調度上都是頂級水準，散場走出影廳踩到實體地面，會打從心底感謝地心引力？

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