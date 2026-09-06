鳥貴族「899吃到飽」又多一間！加碼「多送1小時」 串燒、炸物無限吃

來自日本的連鎖居酒屋「鳥貴族」，自今年3月起，陸續於不同分店推出「899吃到飽」方案。9月6日起，鳥貴族再針對「ATT 4 FUN 信義店」推出吃到飽方案，讓吃到飽店總數提高到4間。除此之外，「高島屋店」更推出平日白天延長優惠，原本吃到飽方案限時2小時，將額外延長至「3小時」，讓民眾享受更多的用餐時光。

來自日本的人氣連鎖居酒屋「鳥貴族」自2024年9月正式登台，提供超過百款餐點品項，均一價100元，目前在台北、桃園、台中等地均有分店。自2026年3月起，鳥貴族率先於「高島屋店」推出「吃到飽」方案，每人899元，即可無限享用串燒、釜飯、炸物、飲料等店內品項。後來又增加慶城店、新光三越店。

9月7日起，鳥貴族「ATT 4 FUN 信義店」也將加入吃到飽名單，針對周一至周日全時段，提供2小時的吃到飽方案，成為第4間提供吃到飽的鳥貴族分店。除此之外，「高島屋店」也宣佈，針對「平日白天」時段（周一至周五，每日11:00～18:00），吃到飽方案由原本的2小時，升級成為3小時，民眾可吃得更過癮。