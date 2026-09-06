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開業14年成回憶！「春水堂」光南店9月13日熄燈 粉絲捨不得

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春水堂光南店將於9月13日結束營業。圖／擷取自春水堂官網
春水堂光南店將於9月13日結束營業。圖／擷取自春水堂官網

把握最後的機會！位於台北市光復北路與南京東路口的「春水堂光南店」，近日宣佈將於9月13日熄燈，結束14年的營業時光。隨著消息曝光，也引起網路上面的討論，也有網友表達自己的不捨。

自台中起家的「春水堂」，被視為珍珠奶茶的發明者之一，不僅提供多樣化的手搖飲品，同時店內也提供有滷味、炸物、麵食、港點等豐富的佐茶餐點，成為許多民眾用餐、放鬆的好去處。目前春水堂在全台共有超過50間的分店，除了街邊店型，亦常進駐於百貨公司或大型商場。

春水堂光南店於2012年9月底開幕，採街邊店型設計，陪伴附近許多家庭與上班族度過休閒時光，在GOOGLE MAP也累積超過2,100則評論，平均獲得3.9分。不過近日業者已於店門口張貼公告，指出將營業至9月13日，並歡迎改至鄰近的慶城店、信義遠百店、信義店。

春水堂 粉絲 珍珠奶茶

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