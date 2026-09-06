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2026 GWD/珍稀金曜石發光、還能報時唱歌！gérald genta三問新表亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
gérald genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，40毫米黃K金表殼、GG-002手動上鍊機芯。圖／路易威登提供
gérald genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，40毫米黃K金表殼、GG-002手動上鍊機芯。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）旗下的獨立製表品牌gérald genta於今年日內瓦鐘表展（Geneva Watch Days，簡稱GWD）推出全新Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，以溫潤的3N黃K金表殼搭配罕見金曜石表盤，再度演繹品牌深具代表性的三問報時複雜功能，在方寸腕間薈萃機械結構、美學設計與聲音表現。

新作延續先前Geneva Minute Repeater Black Onyx腕表的創作脈絡，名稱中的Geneva，意指品牌1969年從日內瓦展開的傳奇。整個系列汲取日內瓦閣樓工匠的製表傳統，同時融入創辦Gérald Genta鮮明的義大利藝術感性，以雕塑般的輪廓、圓潤比例及標誌性的橫向滾紋，形塑獨特辨識度。

對三問報時腕表而言，表殼不只是外觀設計，更直接影響聲音傳遞效果。品牌特別透過纖薄側壁、鏤空結構，以及縮減至0.8毫米厚的藍寶石水晶鏡面，降低結構對共鳴的阻礙；黃K金本身亦具備優異的聲學特性，使報時聲更顯溫潤純淨。表盤採用由火山熔岩快速冷卻形成的金曜石，在深邃黑色基調中隱約浮現金棕色光芒，每一塊天然石材的紋理皆不相同，也讓每枚腕表擁有獨一無二的面貌。隨著光線流轉，圓形分鐘刻度與枕形表殼輪廓更形成微妙視覺變化。

腕表搭載由La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊自主研發的GG-002手動上鍊機芯，具三問報時功能與80小時動力儲存，每根音簧經工匠逐一調音，搭配鏡面拋光錘，追求清澈且富有共鳴的報時聲。

gérald genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，40毫米黃K金表殼、GG-002手動上鍊機芯。圖／路易威登提供
gérald genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，40毫米黃K金表殼、GG-002手動上鍊機芯。圖／路易威登提供

gérald genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，40毫米黃K金表殼、GG-002手動上鍊機芯。圖／路易威登提供
gérald genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian腕表，40毫米黃K金表殼、GG-002手動上鍊機芯。圖／路易威登提供

腕表 日內瓦 LV

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