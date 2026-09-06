2026 GWD/DANIEL ROTH超薄新作亮相 玫瑰金雙橢圓表殼藏頂級工藝

在高級製表界，愈是看似簡潔的設計，往往愈考驗工藝實力。DANIEL ROTH於日內瓦表展（Geneva Watch Days，簡稱GWD）今年推出全新Extra Plat Rose Gold Gilt腕表，以品牌經典的雙橢圓形表殼為基礎，結合罕見的鍍金表盤工藝，透過黑色與黃金的鮮明對比，展現「少即是多」的超薄腕表美學。

不同於一般以移印方式直接將數字與文字印在表面的作法，表盤採用黃金基板與特殊鍍金工藝製作，先以清漆遮蔽羅馬數字、品牌名稱及獨立編號，再經過多次電鍍，逐步形成深邃的黑色表面。最後去除遮蔽層，讓底層黃金自然顯露，因此文字與刻度彷彿從表盤內部浮現，營造出格外鮮明的立體感。厚度僅7.7毫米的5N玫瑰金表殼，搭配黑色小牛皮表帶，溫潤玫瑰金與深黑表盤形成內斂而強烈的對比。

表盤上更裝飾由工匠以玫瑰車床耗費數日完成的細條紋機刻雕花，隨著光線與手腕角度變化，黑色表面與黃金細節不斷呈現細微層次，也讓簡潔的三針設計多了豐富的視覺表情，體現DANIEL ROTH所強調的「Montre Objet d'Art」藝術腕表精神。透過透明底蓋，可欣賞由143枚零件組成的DR002手上鍊機芯。

DANIEL ROTH全新Extra Plat Rose Gold Gilt腕表，38.6 x 35.5毫米玫瑰金表殼、DR002手上鍊機芯。圖／路易威登提供