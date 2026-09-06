極致野性魅力！卡地亞動物王國不只美洲豹 動感工藝捕捉猛獸神采
卡地亞（Cartier）的美洲豹，向來是高級珠寶世界中最具辨識度的經典符號之一。但在品牌最新「Into the Wild」動物造型珠寶創作中，這座充滿野性魅力的動物王國不再只屬於美洲豹。從老虎、鸚鵡、鯉魚、鱷魚到犀牛，卡地亞以不同物種為靈感，透過寶石雕刻、鑲嵌與金工技術，將大自然的生命力濃縮於戒指、手環、項鍊與珠寶腕表之中，讓高級珠寶成為一座能夠配戴於身上的微型動物雕塑藝廊。
動物造型在卡地亞的歷史中占有重要地位。自20世紀初以來，鳥類、昆蟲、爬行動物與貓科動物陸續成為品牌創作題材，而1948年以立體造型登場的美洲豹，更逐漸奠定其無可取代的經典地位。如今，「Into the Wild」則將視野進一步延伸至更廣闊的自然世界，從極地、熱帶、深海到荒漠，透過不同動物的姿態、紋理與色彩，展現卡地亞珠寶工坊對自然世界的細膩觀察。
全新系列最吸睛之處，莫過於以老虎、鸚鵡、鯉魚、鱷魚與犀牛頭部為靈感打造的動物造型戒指。不同於寫實複製動物外貌，卡地亞以強烈的下顎、鳥喙與口鼻輪廓，塑造介於自然主義與抽象雕塑之間的造型，令人聯想到2000年代問世、同樣極具辨識度的美洲豹豹首戒指。配戴於手指上的這些獸首，龐大而立體的輪廓立即成為視覺焦點，展現珠寶如人體藝術雕塑般的存在感。
色彩則是卡地亞動物王國的另一項標誌。鸚鵡運用珊瑚與沙弗萊石，碰撞出鮮明的紅綠對比；犀牛結合錳鋁榴石與灰色瑪瑙，呈現橙色與乳白色的細膩層次；鱷魚則以鑽石、縞瑪瑙與祖母綠，演繹卡地亞極具代表性的白、黑、綠三色組合。老虎與鯉魚採用冷冽的藍色美學，讓藍寶石、海水藍寶與藍線石石英交錯出不同深淺的光影變化。
若仔細觀察，更能看見高級珠寶工藝如何為這些動物注入生命。鸚鵡作品融合鉑金與黃K金；犀牛則透過白K金表面的手工拋光與霧面處理，模擬原生動物的質感。卡地亞標誌性的鋪鑲技術與槽鑲工藝，也分別描繪出老虎毛皮、鱷魚鱗片與鯉魚唇緣的細節。其中，老虎戒指更運用珍珠魚皮鋪鑲工藝，將白色鑽石與藍寶石交織，營造如冰雪凝結般閃耀的效果。
除了視覺上的寫實感，卡地亞也讓珠寶真正「動」起來。鱷魚的下顎採用鉸接結構，嘴巴可以自由開合；鯉魚以白K金與玫瑰金交替呈現上顎紋理；犀牛顎部內側則進行鏤空處理，呼應其皮膚特有的裂紋。這些看似微小的細節，不僅考驗珠寶師與寶石雕刻師的技術，也兼顧實際配戴時的舒適度。
系列中的鱷魚與老虎手環、項鍊，更將動物造型推向大型珠寶雕塑的境界。兩款作品的頭部仍保有接近真實動物的立體結構，身軀則轉化為卡地亞擅長的幾何抽象圖案，在寫實與現代設計之間取得平衡。鱷魚手環的扣環系統巧妙隱藏於張開的嘴中，營造鱷魚咬住手環末端的生動畫面；鑽石鋪鑲的鱗片、縞瑪瑙飾釘，以及倒置鑲嵌的鑽石與縞瑪瑙，則隨著手腕動作產生如波浪般的律動。
老虎手環的虎首以藍線石石英刻畫斑紋，頭部與身軀鋪鑲藍寶石，再以海水藍寶作為眼睛。開合系統完全隱藏於虎口，讓整件珠寶維持一氣呵成的流暢輪廓；由可自由活動的鍊節構成的全鉸接金質結構，也使這隻老虎隨著動作展現不同姿態，讓冰冷的寶石與金屬產生彷彿具有生命的錯覺。
卡地亞動物王國的主角美洲豹也迎來新作。全新的Panthère de Cartier美洲豹珠寶套裝，以雙豹首手環為焦點，讓經典美洲豹換上一身純白鑽石「毛皮」。作品交替運用珍珠魚皮鋪鑲與魚子醬鋪鑲工藝，以不同大小的鑽石營造豐富的光影層次，幾何形狀鑽石則勾勒出豹身斑點，而一雙祖母綠豹眼，讓整件作品在華麗之外依舊保有美洲豹與生俱來的神祕與銳利。
美洲豹的魅力也進一步跨越珠寶與時間藝術的界線，化身珠寶腕表。作品以立體雕塑形式呈現美洲豹，彷彿守護時間，並以縞瑪瑙勾勒豹鼻與表盤細節、沙弗萊石點亮豹眼，表耳與表圈則鋪鑲鑽石。金屬結構巧妙隱藏於寶石之間，加上漆藝工匠對豹紋的細緻描繪，讓腕表同時兼具珠寶、雕塑與時計的多重角色。
卡地亞形象、風格與典藏總監皮埃爾雷內羅（Pierre Rainero）形容，品牌的動物造型作品擁有鮮明個性，並在自然主義與極致抽象之間尋找平衡。這或許也正是卡地亞動物珠寶歷久不衰的原因：它們從不只是模仿自然，而是透過設計、材質與工藝，將每一種動物轉化為一種態度與個性的象徵。
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