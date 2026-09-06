極致野性魅力！卡地亞動物王國不只美洲豹 動感工藝捕捉猛獸神采

卡地亞（Cartier）的美洲豹，向來是高級珠寶世界中最具辨識度的經典符號之一。但在品牌最新「Into the Wild」動物造型珠寶創作中，這座充滿野性魅力的動物王國不再只屬於美洲豹。從老虎、鸚鵡、鯉魚、鱷魚到犀牛，卡地亞以不同物種為靈感，透過寶石雕刻、鑲嵌與金工技術，將大自然的生命力濃縮於戒指、手環、項鍊與珠寶腕表之中，讓高級珠寶成為一座能夠配戴於身上的微型動物雕塑藝廊。

動物造型在卡地亞的歷史中占有重要地位。自20世紀初以來，鳥類、昆蟲、爬行動物與貓科動物陸續成為品牌創作題材，而1948年以立體造型登場的美洲豹，更逐漸奠定其無可取代的經典地位。如今，「Into the Wild」則將視野進一步延伸至更廣闊的自然世界，從極地、熱帶、深海到荒漠，透過不同動物的姿態、紋理與色彩，展現卡地亞珠寶工坊對自然世界的細膩觀察。

全新系列最吸睛之處，莫過於以老虎、鸚鵡、鯉魚、鱷魚與犀牛頭部為靈感打造的動物造型戒指。不同於寫實複製動物外貌，卡地亞以強烈的下顎、鳥喙與口鼻輪廓，塑造介於自然主義與抽象雕塑之間的造型，令人聯想到2000年代問世、同樣極具辨識度的美洲豹豹首戒指。配戴於手指上的這些獸首，龐大而立體的輪廓立即成為視覺焦點，展現珠寶如人體藝術雕塑般的存在感。

色彩則是卡地亞動物王國的另一項標誌。鸚鵡運用珊瑚與沙弗萊石，碰撞出鮮明的紅綠對比；犀牛結合錳鋁榴石與灰色瑪瑙，呈現橙色與乳白色的細膩層次；鱷魚則以鑽石、縞瑪瑙與祖母綠，演繹卡地亞極具代表性的白、黑、綠三色組合。老虎與鯉魚採用冷冽的藍色美學，讓藍寶石、海水藍寶與藍線石石英交錯出不同深淺的光影變化。

若仔細觀察，更能看見高級珠寶工藝如何為這些動物注入生命。鸚鵡作品融合鉑金與黃K金；犀牛則透過白K金表面的手工拋光與霧面處理，模擬原生動物的質感。卡地亞標誌性的鋪鑲技術與槽鑲工藝，也分別描繪出老虎毛皮、鱷魚鱗片與鯉魚唇緣的細節。其中，老虎戒指更運用珍珠魚皮鋪鑲工藝，將白色鑽石與藍寶石交織，營造如冰雪凝結般閃耀的效果。

除了視覺上的寫實感，卡地亞也讓珠寶真正「動」起來。鱷魚的下顎採用鉸接結構，嘴巴可以自由開合；鯉魚以白K金與玫瑰金交替呈現上顎紋理；犀牛顎部內側則進行鏤空處理，呼應其皮膚特有的裂紋。這些看似微小的細節，不僅考驗珠寶師與寶石雕刻師的技術，也兼顧實際配戴時的舒適度。

系列中的鱷魚與老虎手環、項鍊，更將動物造型推向大型珠寶雕塑的境界。兩款作品的頭部仍保有接近真實動物的立體結構，身軀則轉化為卡地亞擅長的幾何抽象圖案，在寫實與現代設計之間取得平衡。鱷魚手環的扣環系統巧妙隱藏於張開的嘴中，營造鱷魚咬住手環末端的生動畫面；鑽石鋪鑲的鱗片、縞瑪瑙飾釘，以及倒置鑲嵌的鑽石與縞瑪瑙，則隨著手腕動作產生如波浪般的律動。

老虎手環的虎首以藍線石石英刻畫斑紋，頭部與身軀鋪鑲藍寶石，再以海水藍寶作為眼睛。開合系統完全隱藏於虎口，讓整件珠寶維持一氣呵成的流暢輪廓；由可自由活動的鍊節構成的全鉸接金質結構，也使這隻老虎隨著動作展現不同姿態，讓冰冷的寶石與金屬產生彷彿具有生命的錯覺。

卡地亞動物王國的主角美洲豹也迎來新作。全新的Panthère de Cartier美洲豹珠寶套裝，以雙豹首手環為焦點，讓經典美洲豹換上一身純白鑽石「毛皮」。作品交替運用珍珠魚皮鋪鑲與魚子醬鋪鑲工藝，以不同大小的鑽石營造豐富的光影層次，幾何形狀鑽石則勾勒出豹身斑點，而一雙祖母綠豹眼，讓整件作品在華麗之外依舊保有美洲豹與生俱來的神祕與銳利。

美洲豹的魅力也進一步跨越珠寶與時間藝術的界線，化身珠寶腕表。作品以立體雕塑形式呈現美洲豹，彷彿守護時間，並以縞瑪瑙勾勒豹鼻與表盤細節、沙弗萊石點亮豹眼，表耳與表圈則鋪鑲鑽石。金屬結構巧妙隱藏於寶石之間，加上漆藝工匠對豹紋的細緻描繪，讓腕表同時兼具珠寶、雕塑與時計的多重角色。

卡地亞形象、風格與典藏總監皮埃爾雷內羅（Pierre Rainero）形容，品牌的動物造型作品擁有鮮明個性，並在自然主義與極致抽象之間尋找平衡。這或許也正是卡地亞動物珠寶歷久不衰的原因：它們從不只是模仿自然，而是透過設計、材質與工藝，將每一種動物轉化為一種態度與個性的象徵。

卡地亞動植物圖案項鍊，白K金、縞瑪瑙、藍寶石、海水藍寶、藍線石石英、玉髓與鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹耳環，玫瑰金、黑曜石、祖母綠、縞瑪瑙與鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹項鍊，玫瑰金、黑曜石、祖母綠、縞瑪瑙與鑽石。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案領針，鍍銠白K金、縞瑪瑙、祖母綠與鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹手環，白K金、祖母綠與鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹手環，黃K金、縞瑪瑙、黑色真漆與2顆沙弗萊石。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物造型珠寶製作工藝。圖／卡地亞提供

鱷魚手環及項鍊。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案項鍊，白K金、縞瑪瑙、藍寶石、海水藍寶、藍線石石英、玉髓與鑽石。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案戒指，白K金、真漆、錳鋁榴石與灰色瑪瑙。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹手環。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案戒指。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案戒指，白K金、玫瑰金、縞瑪瑙、藍寶石、藍線石石英與鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案戒指，白K金、縞瑪瑙、祖母綠與鑽石。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案手環，白K金、縞瑪瑙、藍寶石、海水藍寶、藍線石石英、玉髓與鑽石。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案戒指，黃K金、鉑金、縞瑪瑙、珊瑚、沙弗萊石與鑽石。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物造型珠寶製作工藝。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹耳環，白K金、祖母綠與鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹項鍊與耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞動植物圖案領針，黃K金、2顆沙弗萊石眼睛，以及黑色真漆鼻子與斑紋。圖／卡地亞提供