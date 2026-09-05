讓藝術走進日常空間 IKEA KONSTRUNDA系列集結7位藝術家、設計師共創

藝術不只存在於美術館，也能自然融入每個人的家！IKEA即日起推出全新KONSTRUNDA系列，邀請7位來自不同文化背景的藝術家與設計師共同創作，並將「自由、快樂、無所畏懼（Liberated, Happy and Fearless）」作為創作精神，打造涵蓋家具、家飾與織品的新品系列，從以松木雕塑成特殊圓柱形狀的椅凳，到以大膽色彩打造的織品和裝飾品，藉由不同材質、色彩與造型，展現設計師的獨特視角，同時透過IKEA對材料、尺寸比例、耐用性與供應鏈的理解，讓這些充滿藝術感的作品價格更平易近人，打破藝術與日常物件的界線。

KONSTRUNDA系列讓家具本身就像一件立體藝術品，透過鮮明造型與色彩，讓日常物件也能成為空間焦點，其中3款松木椅凳透過色彩、木紋與造型變化，呈現截然不同的設計個性。出自設計師Lisa Hilland的KONSTRUNDA松木椅凳，以圓潤起伏的椅面搭配高低錯落的圓柱椅腳，從不同角度都能看見富有變化的雕塑。設計師Andu Masebo則重視物件背後的製作過程與材料特性，他設計的兩款KONSTRUNDA椅凳皆使用厚實松木製成，一款以俐落三角柱造型，搭配大膽的藍色漆面，鮮明又充滿個性；另一款則以簡約立方造型搭配透明亮光漆，凸顯松木自然鮮明的紋理。

不需掛上一幅畫，也能讓牆面、地板與沙發成為藝術創作的一部分。設計師兼視覺藝術家Akanksha Deo將物件想像成一群各有個性的「無聲夥伴」，希望透過設計為現代生活帶來如朋友般的溫暖陪伴，亮眼的KONSTRUNDA掛毯以大面積飽和藍色為空間注入活力，頂部細孔方便掛上牆面，可單獨懸掛，也能搭配其他畫作與牆面裝飾。

系列中由不同創作者操刀的織品，同樣採用鮮明色彩與圖樣設計，像是KONSTRUNDA地毯以大膽的粗黑白條紋與獨特的鋸齒狀幾何邊緣，讓地面成為展現個性的藝術畫布；另一款帶有鮮明色彩與趣味圖樣的KONSTRUNDA地毯，為空間增添層次與動感；黑、白、紅3色交織的KONSTRUNDA靠枕套，則以棕櫚葉為圖樣靈感，能輕鬆為沙發換上新風貌。

一件造型小物，也能為空間增添藝術感，KONSTRUNDA裝飾品以拱形輪廓結合波浪線，搭配亮眼橘色，讓小型擺飾也有十足存在感；而KONSTRUNDA花瓶帶來大膽黑白條紋與與層疊圓環造型，兩種不同尺寸既能搭配花材，也能單獨作為裝飾。

另外，KONSTRUNDA綠玻璃裝飾品以口吹玻璃製成，透明綠色搭配柔和波浪造型，為空間增添流動感；KONSTRUNDA銀色效果裝飾品運用鏡面銀漆玻璃與流動線條打造，呈現截然不同的視覺感受；KONSTRUNDA黑色花瓶則以消光黑色玻璃打造，不對稱外觀增添單品設計感，不論插花或單獨擺放都搶眼。

帶有鮮明色彩與趣味圖樣的KONSTRUNDA地毯，為空間增添層次與動感。圖／IKEA提供

KONSTRUNDA橘色裝飾品以拱形輪廓結合波浪線，搭配亮眼橘色，讓小型擺飾也有十足存在感。圖／IKEA提供

KONSTRUNDA松木椅凳出自設計師Lisa Hilland，以圓潤起伏的椅面搭配高低錯落的圓柱椅腳，從不同角度都能看見富有變化的雕塑。圖／IKEA提供

KONSTRUNDA花瓶帶來大膽黑白條紋與與層疊圓環造型，兩種不同尺寸既能搭配花材，也能單獨作為裝飾。圖／IKEA提供