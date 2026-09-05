為遊戲而生！POCO F9系列搭載旗艦雙晶片 Bose頂級雙聲道沉浸體驗

深受年輕科技愛好者與遊戲玩家喜愛的POCO在台推出POCO F9 Ultra、POCO F9 Pro兩款旗艦新機，以旗艦級雙晶片帶來強悍穩定的遊戲效能，更全面升級螢幕顯示、影像系統與電池續航，展現全能旗艦實力。同時，POCO持續深化與全球頂級音訊品牌合作，攜手Bose打造清晰細膩、沉浸震撼的高品質行動音訊體驗。

全新POCO F9系列搭載雙旗艦雙晶片，其中POCO F9 Ultra搭載Snapdragon® 8 Elite Gen 5處理器，POCO F9 Pro則採用Snapdragon® 8 Elite Gen 5 V系列處理器，兩款新機皆結合VisionBoost D8獨顯晶片，以旗艦雙晶片架構帶來快速、流暢且穩定的操作體驗，從日常多工、高負載運算到大型遊戲皆能從容應對。

POCO F9 Ultra、POCO F9 Pro分別配備6.9吋、6.59吋185Hz AMOLED螢幕，並具備最高峰值亮度10000nits與480Hz觸控採樣率，大幅提升畫面流暢度與操控靈敏度。

外觀設計上，POCO F9 Ultra於機身背部加入動態燈效，在來電、通知、遊戲和播放音樂時提供個性化燈光效果；POCO F9 Pro的「極光綠」款式則首度帶來全背蓋夜光設計，經光源照射後能在黑暗中散發柔和均勻螢光，玩家更可使用藍紫光雷射筆自訂專屬夜光圖案。

針對重度使用者與電競玩家的高強度需求，POCO F9 Ultra配備POCO F系列史上最大的8,050mAh（typ）電量，提供最長可達2天的強勁續航；POCO F9 Pro搭載6,330mAh（typ）電量，滿足一整天的高強度使用需求。POCO F9系列搭載旗艦級快充組合，全面支援100W極速快充與50W無線快充，短時間內即可迅速滿電回歸；雙機支援最高27W有線與22.5W無線反向快充。

POCO F9系列搭載Sound by Bose Game Audio，憑藉業界獨家的Bose聯合調音技術，全面升級行動音訊體驗。POCO F9 Ultra採用對稱式立體聲雙喇叭，搭配獨立重低音單體，打造2.1聲道音訊系統；POCO F9 Pro則配備Bose聯合調校的對稱式立體聲雙喇叭，呈現清晰且細膩的聲音層次。此外，全系列更為電競玩家量身打造全新「遊戲音訊模式（Game audio mode）」，可強化腳步聲的清晰度與方向感，同時保留槍聲、語音等戰場環境細節，享受身歷其境的極限對戰快感。

POCO F9全系列首度搭載2億畫素超清晰主鏡頭，結合OIS光學防手震，能精準捕捉豐富細節，前置鏡頭則配備3,200萬畫素自拍鏡頭。 POCO F9 Ultra配備旗艦級5倍潛望式長焦鏡頭，POCO F9 Pro則搭載5,000萬畫素2.5倍浮動式長焦鏡頭，兩款新機更支援4K動態影像拍攝及自動焦段轉換。

POCO F9 Ultra提供黑色、櫻桃紅兩色，推出16GB＋512GB、12GB＋256GB 兩種容量版本，建議售價分別為29,999元、26,999元。即日起至9 月21日祭出早鳥購機優惠，購買POCO F9 Ultra即享現折3,000元優惠，並於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN i預購小米旗艦館正式開賣。

POCO F9 Pro則提供黑色、白色、極光綠等3色，推出12GB＋512GB、12GB＋256GB兩種容量版本，建議售價分別為24,999元、22,999元。即日起至9月21日同步推出早鳥購機優惠，購買POCO F9 Pro即享現折1,000元，並於小米商城mi.com、蝦皮商城小米官方旗艦店正式開賣。

●附註：詳細活動內容以官網、各通路公告為準。

POCO F9系列透過旗艦級軟硬體整合與Sound by Bose聯合聲學調校，無論遊戲、音樂或影音娛樂都能呈現更具臨場感的聆聽體驗。圖／POCO提供

POCO F9系列首度搭載2億畫素超清晰主鏡頭，遊戲神機也能展現旗艦級影像實力。圖／POCO提供

POCO F9 Ultra、POCO F9 Pro在台上市，即日起至9月21日推出限時早鳥優惠。圖／POCO提供