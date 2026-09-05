699元生蠔吃到飽！新莊人氣日料限時推好康 吃3顆就回本

新莊人氣日式料理「花琢日式料理」，推出平日晚餐限定「日本生食級生蠔＋炙燒鮭魚肚握壽司」吃到飽活動，即日起每週一至週五17：30起開放，每人只要點一份主餐，再加價699元，就能享有生食級生蠔與炙燒鮭魚肚握壽司無限續吃，還有味噌湯免費續用。不過活動每日僅限20人，採現場排隊候位、不提供訂位，想吃得趁早。

這次吃到飽方案主打日本生食級宮城縣生蠔，尺寸大、肉質肥美，入口鮮甜多汁，除了直接品嚐，也能搭配醬油、蔥花享用。店家提供的單顆生蠔原價約260元，以699元的加購價計算，若吃到3顆，總價值便已超過加購金額，對喜歡生蠔的饕客來說頗具吸引力。

除了生蠔，活動另一項無限供應品項則是炙燒鮭魚肚握壽司。選用油脂豐厚的鮭魚肚，經炙燒後讓魚肉香氣更加明顯，入口柔嫩、油脂感十足，搭配生蠔的清甜海味，也讓整體吃法多了不同層次。

內用消費還能免費續用味噌湯，湯品同樣不走單薄路線，加入蝦頭、魚肉與豆腐熬煮，喝得到海鮮自然鮮味，也讓這次晚餐吃到飽多了一項暖胃選擇。

花琢表示，此次活動設定平日晚餐限定，主要希望回饋平日造訪的饕客。不過由於生蠔屬於生食級食材，每日供應量有限，因此每天最多開放20位參加，且同桌用餐者皆須一同參加活動；為避免食材浪費，若有剩食，每顆將酌收100元。

「花琢日式料理」推出平日晚餐限定「日本生食級生蠔＋炙燒鮭魚肚握壽司」吃到飽活動。圖／摘自花琢日式料理FB