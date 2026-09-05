中秋掀起「咖啡甜點風」！伯朗、CAMA推精品濾掛 星巴克月光寶盒開賣

中秋送禮不再只有月餅或蛋黃酥，咖啡、巧克力及兼具收藏與生活感的節慶禮盒，成為今年中秋送禮的新選擇。

伯朗咖啡館今年攜手台灣精品巧克力品牌TERRA土然巧克力，推出中秋限定「月光漫旅 濾掛咖啡甜點禮盒」，將精品咖啡與職人甜點放進盒中。禮盒內含6入濾掛咖啡及4入限定甜點，售價690元，即日起於全台10間伯朗咖啡館門市限量販售。

咖啡部分選用伯朗人氣「噶瑪蘭威士忌桶陳濾掛咖啡」，一次集結葡萄酒桶、波本桶及雪莉桶3種風味，搭配瓜地馬拉、哥倫比亞及印尼曼特寧單品咖啡豆；甜點則是TERRA土然為聯名特別開發的「黑巧克力柚香瑪德蓮」及「鹹蛋黃可可費南雪」，分別以70%坦尚尼亞黑巧克力搭配日本柚子，以及鹹蛋黃、100%可可原豆碎粒、焦化奶油與榛果香氣，走甜鹹交織的風味路線。

同樣鎖定「減糖送禮」趨勢，CAMA CAFE推出兩款中秋限定「精品萃選」濾掛咖啡禮盒，分為「淺焙精選」與「中深焙精選」，兩款售價皆為799元。

「淺焙精選」內含「果樹女神」及「耶加雪菲」濾掛咖啡各8包，主打花香、柑橘等明亮果香；「中深焙精選」則收錄「巧克力王子」及「義式咖啡」各8包，呈現堅果、焦糖及黑巧克力等濃郁風味。CAMA CAFE也提供中秋搭配建議，淺焙咖啡適合搭配柚子、鳳梨酥等清爽食物，中深焙則可與蛋黃酥、廣式月餅及烤肉配搭。

星巴克則將中秋送禮延伸至月餅、咖啡、生活用品及收藏商品。今年以「星結相繫．月映團圓」為主題，從東方節慶美學汲取靈感，推出多款中秋限定商品。其中最具話題的「星爍熱氣球造型餅乾禮盒」，以Bearista搭乘熱氣球為設計主題，禮盒內裝人氣咖啡捲心酥，包裝還能轉化為收納盒，並搭配可投影星空圖樣的金色熱氣球造型氛圍燈，讓節慶禮盒兼具收藏及居家使用功能。

「月光寶盒」則將吉祥繩結及月光意象融入設計，推出蜜桃紅茶蜜柚藏芯、蘭姆葡萄摩卡奶皇、抹茶那堤藏芯3款限定月餅；另有「月光奏鳴曲」及「堅米菓茶饗禮盒」等禮盒，從咖啡、茶到鹹香零食，擴大中秋送禮的選擇。

「月光寶盒」以吉祥繩結與星巴克經典風味，重新演繹中秋送禮。「月光奏鳴曲」則將星巴克咖啡文化融入中秋禮盒。圖/星巴克提供