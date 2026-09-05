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1500坪只有5間房！北投三二行館開放「客房泡湯」6,880元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
碧，客房內獨享一池白磺泉。圖/三二行館提供
碧，客房內獨享一池白磺泉。圖/三二行館提供

在旅宿業講求規模與坪效的時代，北投三二行館Villa32反而選擇做減法：1500坪空間僅有5間客房，並以專屬管家、白磺泉與宅邸式服務，打造安靜而私密的溫泉體驗。如今再創新推出「客房泡湯專案」，不用住宿，也能在2至3小時內享受專屬客房與私人湯池。

三二行館以「泉、木、樹、石」為空間主軸，融合東方自然觀與西方設計語彙，從建築、天然石材、原木，到家具與藝術品，皆以宅邸般的尺度與質感打造。全館僅5間房，也讓住宿少了飯店常見的人潮與喧囂。

踩踏著石階、淙淙流水與綠意相迎，走進三二行館，沒有傳統飯店的大廳與繁複Check-in流程，專屬管家接待旅人，送上東方美人茶與季節茶點，再依個人需求安排用餐、泡湯及住宿等細節。服務不刻意打擾，卻在需要時適時出現，讓入住體驗更接近回到一座私人的宅邸。

●1500坪僅5間房　5種不同生活風景

5間客房各有不同風格，日式「松」、「櫻」以檜木、榻榻米及留白呈現日式空間；歐式「碧」、「玉」、「晶」則揉合歐洲住宅尺度與北投山景，並設有獨立白磺溫泉池。

旅人可無限次使用館內大眾風呂，在白磺泉的溫熱泉水與山林景致中，依自己的節奏泡湯。或者，在房間裡的日式庭園中，獨享一池白磺泉。

早餐同樣不必趕著配合固定時間，可選擇到餐廳用餐，或請管家送至客房，在窗景與晨光中悠閒享用。

●不住宿也能泡私人湯　2小時6,880元起

對於只想暫時離開城市、又不一定需要住一晚的旅人，三二行館推出「客房泡湯專案」，依每日住房狀況限量開放。價格為2小時6,880元、3小時8,880元，旅客可使用館內客房及私人白磺湯池，在2至3小時內享受一段不受打擾的私湯時光。泡湯期間可以閱讀、小憩，或只是看著窗外山景，讓一個午後成為介於日常與度假之間的留白。

客房泡湯專案僅提供2人同行；每增加一人加收2,000元，另加10%服務費及5%稅金，僅日式房可增加人數，房內最多3人。專案須視每日住房狀況提供，且無法指定房型。

大眾湯則每日10時至23時開放，最後進場時間為22時，使用時間4小時；每月另有一次周一保養日不開放。

三二行館Villa32

地址：台北市北投區中山路32號

電話：02-6611-8888

客房泡湯：2小時6,880元起、3小時8,880元起，依每日房況限量提供。

晶，數大的客房內，獨享山泉與靜謐。圖/三二行館提供
晶，數大的客房內，獨享山泉與靜謐。圖/三二行館提供

每間房都有不同的庭園造景。圖/三二行館提供
每間房都有不同的庭園造景。圖/三二行館提供

松。日式客房閒適優雅，不必飛出國也能有滿滿的度假感。圖/三二行館提供
松。日式客房閒適優雅，不必飛出國也能有滿滿的度假感。圖/三二行館提供

櫻，獨享湯泉與庭園美景。圖/三二行館提供
櫻，獨享湯泉與庭園美景。圖/三二行館提供

北投 住宿 溫泉

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