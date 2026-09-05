早午餐咖啡廳推薦！2026十大全日連鎖品牌揭曉

想睡到自然醒，又想吃早午餐該怎麼辦？「全日早午餐」就是幸福解答！不僅打破傳統用餐時段的限制，不管是早餐想來份豐盛餐盤、午餐時間想換換口味，還是午後突然嘴饞，也都能隨時享受香氣四溢的早午餐，讓吃飯這件事多了一份自在與彈性。

近年全日早午餐咖啡廳越來越受到網友關注，有澎湃拼盤、特色餐點、咖啡甜點，且空間舒適又有質感，無論是朋友聚餐、約會聊天，或一個人享受悠閒午後，都能找到適合自己的用餐節奏。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大全日連鎖早午餐咖啡廳，從網路聲量與餐廳特色出發，趕快把人氣排行榜收進你的口袋清單！

No.1 白霧時光 WHITE MIST

白霧時光提供

白霧時光以「All Day Coffee Brunch」為核心，將路易莎對精品咖啡的講究，結合早午餐與烘焙坊，延伸出一種完整的生活方式：以豐盛的早午餐當作一天的開始，下午喝杯咖啡、享用甜點，晚上則能和朋友聚餐小酌，享受微醺夜晚。無論是獨處、約會、親子時光，還是帶著筆電辦公，都能在這裡找到適合自己的空間與節奏。

店內主打精品咖啡，由職人烘豆師精心挑選不同產區與烘焙度的咖啡豆，打造層次豐富的風味體驗。其中最具代表性的「咖啡三重奏」包含兩款淺焙與一款深焙咖啡，淺焙選用哥倫比亞緋紅藝妓，採草莓水洗處理，散發鮮明的草莓香氣；另一款淺焙選用衣索比亞古吉，搭配暗室乾燥處理，呈現細緻的芒果香氣；深焙則以耶加雪菲與甜蜜巴西拼配，展現優雅迷人的花香風味。許多網友品嚐後也大為驚豔，「喜歡喝咖啡的朋友必點，一次擁有不同烘焙度的三種風味個性咖啡，品嚐職人烘豆師精心調配，喜愛咖啡的鴨父非常滿意，醇厚香氣不苦澀」。

另一項亮點則是把烘焙坊直接搬進餐廳。店內每日現烤新鮮麵包，讓人不只能品嚐剛出爐的美味，也能被陣陣麵包香氣包圍，再搭配職人手作甜點，讓早餐與下午茶都多了與眾不同的選擇。

白霧時光提供

餐點部分則以早午餐為起點，延伸至全天候的餐飲選擇，包含沙拉、三明治、窯烤披薩、排餐、燉飯、義大利麵、創意蛋料理、炸物及甜點，不少菜單更將台灣在地食材融入世界料理，例如台灣海鮮燉飯、東港櫻花蝦馬告寬麵等。許多美食部落客品嚐後紛紛推薦，「山丘早午餐必點，水波蛋滑嫩、培根鹹香，搭配英式馬芬與濃郁起司奶油醬超滿足」、「披薩都是現做現烤！用料滿滿，邊邊酥脆、裡面鬆軟，還會牽絲，超級好吃！」「義大利麵我很喜歡東港櫻花蝦馬告寬麵，馬告帶著檸檬清香，搭配櫻花蝦和奶白醬，香氣很有層次」。

根據不同地段與生活圈，白霧時光也打造各具特色的門市樣貌，讓品牌自然融入不同城市的生活節奏。例如台南雅樂軒門市以飯店式經營為特色，結合旅宿空間，提供旅客從早餐到下午茶的悠閒體驗；新板傑仕堡門市擁有約200坪寬敞空間，貼近板橋都會生活；淡水紅樹林門市則以約260坪空間融入社區生活，讓居民隨時都能走進來喝杯咖啡、享受片刻放鬆。

No.2 BREAD, ESPRESSO &

來自東京表參道的早午餐咖啡廳BREAD, ESPRESSO &，現在不用飛日本就能在台灣吃到！品牌以「一塊麵包、一杯咖啡」打造日常幸福感，招牌Mou吐司以專屬麵粉和訂製模具製作，外酥內軟、奶香濃郁，光是麵包香就讓人忍不住想帶幾個回家。

不只手作麵包，餐廳也提供日式早午餐、咖啡與甜點，特別是「Mou鐵板法式吐司」成為網友必點品項，吐司經過鐵板加熱後，呈現外層微酥、內裡柔軟的口感，搭配抹茶等不同口味，讓饕客紛紛在社群媒體上分享「他們的法式吐司真的是神好吃，外皮焦脆內裡軟嫩到不行」，也有網友推薦Mou明太子奶油絲吐司餐，「Q彈柔軟的Mou吐司上面放了滿滿的明太子奶油，我跟朋友吃完都很喜歡」。

目前除了以木質裝潢與日系簡約風格打造的西門店，近期還有選址於百年日本家屋的第二間分店「永康森庭」，有網友實際走訪後評價，「餐點細緻又有水準，早午餐的法式吐司外酥內嫩，味蕾跟視覺都很滿足」。

No.3 LOST and Found

網友提供

LOST and Found在台北內湖、西門與信義皆有分店，以木質調裝潢搭配窗景，營造出明亮舒適的氛圍，加上可愛吉祥物「迷路、迷失、迷茫與迷途小怪獸」隱身於店內各個角落，從門面到餐桌都給消費者深刻的記憶點。

餐點選擇涵蓋早午餐、沙拉、飯碗、甜點及咖啡，想吃豐盛一點可以點「夠夠肉brunch」，集結蜜漬雞腿、煙燻厚培根、雙太陽蛋、可頌、烤番茄及沙拉等，讓網友直呼「一整份的份量十足，調味也都剛剛好」；喜歡清爽路線則可嘗試「鮭魚酪梨開放三明治」，鮭魚與酪梨搭配開放式麵包，吃起來有飽足感又不會太有負擔。

另外還有甜點控最愛的「阿芙佳朵」，將香濃咖啡淋上冰淇淋，體驗視覺與味覺雙重享受。網友表示，「冰淇淋配上濃縮咖啡，可愛又療癒到不行，甜與苦的平衡剛剛好」、「濃縮美式淋上整杯滿滿霜淇淋，濃郁口感且微苦不甜膩～光是還沒動手，就已經拍了好幾張照片」。

No.4 M One Cafe

網友提供

早午餐咖啡廳「M One Cafe」開業邁入第16年，至今仍是許多早午餐愛好者心目中的首選。最具代表性的餐點「薯絲」不同於一般薯餅，他們以細薯絲煎製，外層煎得金黃酥脆，咬下還能吃到馬鈴薯本身的口感，搭配蛋捲、班尼迪克蛋或早餐套餐都超對味。早午餐選擇也相當多元，像是牛肉馬鈴薯餅早餐、理查墨西哥辣蛋捲、燻鮭魚班尼迪克蛋等都是人氣品項，套餐通常還會搭配果汁、優格與麵包，整份端上桌份量十足。

此外，店內也提供漢堡、燉飯、義大利麵、甜點與咖啡等選擇，想吃鹹食、喝咖啡，再用甜點收尾也沒問題。有網友在Threads上表示，「原本以為蛋捲會是主角，結果驚豔的是薯絲餅，表面煎到焦脆，一絲一絲吃得到馬鈴薯原味，蛋捲餡料也很豐富，而且美式咖啡、紅茶都可以一直續」。

No.5 LEAVES Cafe 午葉

喜歡酪梨的人，不妨把LEAVES Cafe午葉收進口袋名單。店內推出以酪梨、低碳為主軸的餐點，不論是招牌早午餐、義大利麵，還是開胃菜、沙拉、能量碗及飲品，都能找到酪梨的身影。其中就有網友推薦，「酪梨培根蛋黃麵，濃郁蛋黃放在酪梨裡融合培根香氣」、「早午餐可以來個經典燻鮭魚哈斯酪梨，有滑嫩的酪梨、鹹香的燻鮭魚以及新鮮的炒蛋。一口咬下，搭配麵包沙拉健康又飽足」、「每次都很喜歡點的北非烤蛋，這裡還加上了板腱牛和酪梨，北非烤蛋的醬汁很濃郁，搭配滑嫩的半熟蛋，將麵包沾著醬汁享用好滿足」。

除了餐點以外，用餐空間也是一大亮點。大量綠色植栽搭配明亮落地窗，營造出宛如城市小森林的清新氛圍。網友也在IG上分享，「用餐環境舒適明亮且氛圍輕鬆愜意」、「身旁被滿滿綠植包圍，彷彿連歲月都慢了下來」。

No.6 Second Floor Cafe 貳樓餐廳

貳樓餐廳是許多網友熟悉的連鎖早午餐咖啡廳品牌，據點從台北延伸至桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等地。餐廳不僅販售經典早午餐，菜單還有班尼迪克蛋、漢堡、三明治、義大利麵、沙拉、優格碗等餐點，特別是份量豐富也深受網友熱烈討論，「貳樓的早午餐系列都讓女孩們好撐，份量驚人，法式丹麥很好吃，口感恰到好處，丹麥邊微酥裡面鬆軟，兩顆水波蛋熟度剛好，放在丹麥麵包上面也很速配」、「沙拉、輕食或是早午餐都超大盤～份量很大食材也好新鮮」。

更有趣的是，貳樓不只適合朋友、情侶用餐，也將親子與毛孩需求納入用餐體驗，包含供應小朋友「小大人餐」，並提供寵物坐墊、水碗、嫩蛋等服務，部分規範也開放毛孩落地。許多網友指出，「貳樓一直是我們很喜歡的親子餐廳，空間寬敞、座位舒服」、「寵物有免費寵物餐，一隻寵物乙份，通常為嫩蛋或雞胸肉」。

No.7 Supranormal Bakery Cafe

網友提供

自天母一路紅到中山赤峰街的Supranormal Bakery Cafe，早午餐控與可頌控也不能錯過！店內主打澳式早午餐，包括豐盛早餐盤、酪梨吐司、三明治及漢堡等，其中「楓糖培根大早餐」受到多數網友關注，除了迷你可頌、橄欖油烤麵包二選一，一盤更集合培根、嫩炒蛋、薯絲餅、炒洋菇、生菜沙拉、油封櫻桃番茄與茄汁烤豆。有網友透露，「這一份大早餐份量真的不少，裡面每一個細節都好吃呢～馬鈴薯絲餅很有特色，雖然偏油但真的好吃！」「炒洋菇與綜合生菜沙拉清爽解膩，油封櫻桃番茄酸甜濃郁，還有一旁茄汁烤豆增添飽足感，是份豐盛又精緻的早餐組合」。

店內麵包櫃則層列酥脆可頌、肉桂捲、蛋塔等甜點，也是網友推薦可以內用或外帶的熱門品項，「前幾次來都是外帶他們的蛋塔，很好吃」、「巧克力軟餅乾可頌，外皮多層脆口、內餡濃而不膩，讓人一口想接著一口」。

No.8 青沐

青沐目前在台北有大安、中山、敦北等分店，主打早午餐與義式料理，包含漢堡、燉飯、義大利麵、沙拉、炸物與甜點，飲品部分則有咖啡、果昔及氣泡飲等，選擇相當豐富。以敦北店為例，像是「干貝海膽BOBO麵」以濃郁海膽醬包裹麵條，再搭配微炙生食級干貝與鮭魚卵，海味層次一次拉滿；「活菌松阪豬野菇燉飯」則加入野菇與黑松露，松阪豬的鮮嫩口感搭上濃郁香氣，也是不少食客推薦的選擇。

喜歡吃漢堡的人，也可以品嚐將整隻酥炸軟殼蟹放進漢堡裡的「泰式酥炸軟殼蟹堡」，外酥內嫩的螃蟹搭配麵包，光看就令人食指大動。有網友曾在Dcard上分享，「招牌餐點絕對必點！一整隻軟殼蟹夾在漢堡當中，視覺超級震撼！蟹肉蠻多的，再淋上泰式酸奶醬，可以解解整隻油炸蟹的膩感！」

No.9 波赫士領地精品咖啡館

以精品咖啡聞名的「波赫士領地精品咖啡館」，除了手沖與義式咖啡，也提供全日早午餐。人氣餐點包括挪威鮭魚早餐盤、培根乳酪貝果早餐盤等，鮭魚搭配歐姆蛋、現烤可頌與沙拉，整體份量豐富；喜歡鹹香口味的人，也可以選擇結合培根、乳酪與太陽蛋的貝果早餐盤。

讓不少甜點控慕名而來的，還有店內招牌「義式提拉米蘇」！網友表示，「招牌必點，微酒香苦甜層次分明」、「綿密奶香在口中慢慢化開，一層滑順、一層香醇，淡淡咖啡苦韻襯出剛剛好的甜」，另外民族店可觀賞飛機也成為網友打卡熱點，「悠閒吹冷氣喝咖啡吃早午餐，近距離看著飛機起飛降落，是一間可以放空的舒適空間」。

No.10 PRESERVE

提到蔬食早午餐，不一定只有清爽、簡單的選擇。PRESERVE以蔬食料理為主軸，餐點從早午餐盤、義大利麵、燉飯、漢堡到沙拉通通有，還融入酪梨、酸種麵包等特色食材，讓「吃蔬食」也能很有儀式感。

除了有網友在IG上表示，「藏在城市裡，會想一來再來的蔬食早午餐咖啡廳。每天現烤麵包甜點真的太犯規，光甜點櫃就失守」，還有不少饕客推薦「酪梨漢堡」，「是真的酪梨唷～覺得這道做成日式擺盤好特別，海苔可以拿來包米飯和漢堡肉，漢堡肉的和風蜜醬好入味～真的蠻好吃的！」「我最推薦酪梨漢堡，誤以為是綠色漢堡包，其實是酪梨本梨啊！搭配起司、番茄跟多汁的植物肉排，還夾上酸甜的奇異果，口感更加清爽」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月18日至2026年8月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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