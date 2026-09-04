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燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」開跑 全館指定商品最低5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」即日起至9月15日開跑，會員消費滿額最高回饋限量萬元好禮。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」即日起至9月15日開跑，會員消費滿額最高回饋限量萬元好禮。圖／燦坤3C家電提供

隨著百貨周年慶檔期陸續開打、全台大專院校開學，以及名古屋亞運開幕進入倒數，帶動居家影音設備、資通訊商品與生活家電需求升溫；加上政府節能家電補助進入最後申請階段，進一步刺激消費者加速進行空調、冰箱等大型家電汰舊換新。燦坤3C家電即日起至9月15日推出「超越尊榮Surpass購物節」，於全台燦坤門市及燦坤線上購物同步開跑，活動期間除祭出全館指定商品最低5折起，更推出會員專屬滿額禮遇，最高有機會將限量萬元好禮帶回家。

燦坤「超越尊榮Surpass購物節」即日起至9月14日祭出會員限定滿額回饋盛宴，本次精選贈禮橫跨智慧科技、家電生活、網通設備、影音娛樂與質感居家等品類，消費滿1.9萬元即可免費兌換樂美雅刀具三件組等限量好禮4選1、消費滿4.9萬元即可免費兌換Tefal法國特福隨行果汁機等限量好禮4選1、消費滿9.9萬元即可免費兌換MOVA Pro寵物飲水機等限量好禮4選1、消費滿19.9萬元即可免費兌換Tefal法國特福6L紅外線卡滋氣炸鍋等限量好禮3選1、消費滿30萬元即可免費兌換市值16,800元的OASIS 4.2L極沁冰溫瞬熱RO濾淨飲水機等限量好禮3選1。上述滿額好禮數量有限、換完為止。

因應開學換機潮，燦坤祭出「學霸獎助金」活動，9月30日前購買資訊通訊商品單筆消費滿8,888元、並完成「TK3C」APP綁定（商品須於10月15日前出庫完成），即享有抽獎資格，有機會抽中10,000燦坤K幣（抽2名）。同步推出「有我在．好家在」家電優惠專案，活動期間購買家電商品單筆滿1萬元並完成「TK3C」APP綁定（商品須於10月15日前出庫完成），即可參加抽獎，就有機會抽中市值21,800元的輝葉良品i-BITE愛咬咬廚餘機（抽3名）。

為感謝國軍官兵長期守護家園，燦坤即日起至9月7日期間也祭出敬軍優惠，活動期間持軍人證或福利證到全台燦坤門市選購指定商品即享最低44折起優惠，像是Oral-B極潔護銀超值組PR01+EB50-12享限時會員敬軍優惠價1,888元，相當於44折；Panasonic 50型4K六原色智慧聯網顯示器享限時會員敬軍優惠價16,310元，也可省下3,590元。

看準開學季與企業採購需求，燦坤攜手羅技（logitech）即日起至9月8日推出愛台灣五星級（有省錢）「燦坤3C家電×羅技五星級交心日」限時活動，指定商品享7折起，更結合滿額折、舊換新、買就送及滿額贈等多重好康。活動期間購買羅技指定商品滿額即享現折優惠，單張發票消費滿2,000元可現折100元、滿3,000元可現折200元、滿4,000元可現折400元，每筆消費不累折，單筆最高可折400元。

燦坤「超越尊榮Surpass購物節」特別規劃「愛台灣五星級（有省錢）」、「Surpass卡限定」、「聯名卡限定」及「寵物價」等多元優惠專區，集結多款熱門人氣家電、資通訊科技商品與智慧生活家電商品，提供超值回饋與限時優惠。像是燦坤尊榮會員使用「Surpass卡限定」購買SAMPO 530公升玻璃三門變頻冰箱享限時會員促銷價28,900元，直降5,000元。

燦坤即日起至9月15日也推出「空調夏出清」優惠活動，集結Panasonic 與TECO兩大品牌祭出限時超值回饋，包含購買指定品牌機型單品享滿萬折千、買指定空調享好禮2選1、滿額加碼送獨家好禮、預約場勘後買空調現折500元（限量），還可搭配政府補助＋環保集點，一級節能補助5,000元（貨物稅減免2,000元＋汰舊換新補助3,000元）、環保集點（週末最高回饋1,000元）；購買窗型或一對一分離式機型即享「免費標準安裝」，更獨家提供購買空調指定機種可享「VVIP級尊榮安裝服務」及8年免費延長保固等完善服務。

因應近期不穩定的天氣造成的潮濕環境困擾，燦坤同步祭出除濕機超值優惠，像是SHARP 12L高效淨除濕機享限時會員價8,888元，持燦坤會員寵物卡再現折300元；LG 16L PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機享限時會員價16,788元。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

迎接開學季，燦坤3C家電攜手羅技即日起至9月8日推出「愛台灣五星級（有省錢）羅技交心日」獨享優惠。圖／燦坤3C家電提供
迎接開學季，燦坤3C家電攜手羅技即日起至9月8日推出「愛台灣五星級（有省錢）羅技交心日」獨享優惠。圖／燦坤3C家電提供

燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」必買亮點商品：LG 75型4K AI MRGB LED顯示器，享限時會員驚喜價下殺8萬元有找。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」必買亮點商品：LG 75型4K AI MRGB LED顯示器，享限時會員驚喜價下殺8萬元有找。圖／燦坤3C家電提供

燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」即日起至9月15日開跑，會員消費滿額最高回饋萬元好禮。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」即日起至9月15日開跑，會員消費滿額最高回饋萬元好禮。圖／燦坤3C家電提供

燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」必買亮點商品：LG 16L PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機，享限時會員價16,788元。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」必買亮點商品：LG 16L PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機，享限時會員價16,788元。圖／燦坤3C家電提供

燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」規劃「愛台灣五星級（有省錢）」、「Surpass卡限定」、「聯名卡限定」及「寵物價」等多元優惠。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電「超越尊榮Surpass購物節」規劃「愛台灣五星級（有省錢）」、「Surpass卡限定」、「聯名卡限定」及「寵物價」等多元優惠。圖／燦坤3C家電提供

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