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嘉楠風華酒店八周年慶滿千折百 搶國旅下猛藥第二晚0元

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
嘉楠風華酒店走過八個年頭，始終致力提供旅客最具溫度的在地旅宿體驗。圖／業者提供
嘉楠風華酒店走過八個年頭，始終致力提供旅客最具溫度的在地旅宿體驗。圖／業者提供

嘉義市指標飯店「嘉楠風華酒店」舉辦八周年慶，祭出官網指定專案「來嘉七逃」滿千折百大優惠，民眾身分證字號與西元出生年月日數字中含有8個「8」，可免費入住價值萬元頂級VIP套房，還有館內高人氣空中酒吧與奇幻魔法堡88折同慶優惠。

適逢今年周年慶強碰交通部觀光署9月1日啟動33.3億元「觀光雙輪驅動方案」國旅補助，嘉楠風華順勢加碼推出雙人房三天兩夜第二晚使用補助第二晚0元。

交通部觀光署祭出秋冬國旅補助，預估可帶動440萬人次出遊，截至9月1日全台湧入逾220萬人完成登錄，各縣市紛紛加碼搶客。

看準秋冬旅遊商機，嘉楠集團旅館事業處不僅將嘉義館八周年慶效益極大化，更宣布結合國旅補助將戰線擴大至旗下全渡假據點，更大手筆加碼，凡幸運抽中官方生日禮1,200元旅客，嘉楠集團旅館事業再額外贈送1,200元餐飲抵用券，以翻倍禮遇力挺秋冬國旅。

旗下兩大渡假勝地亦同步祭出破盤讓利應戰。主打碳酸氫鈉泉美人湯與美食療癒的「風華渡假酒店礁溪館」，推出「夏秋限定微奢假期」專案，雙人續住只要自付3,999元，再免費加碼贈送老丸家EX經典鍋物晚餐，提供旅客泡暖湯、吃頂級鍋物的極致享受。

而位於南台灣避寒首選的「墾丁風華會館」，則以「抓住夏天的尾巴」專案出擊，雙人續住價僅需付2,999元並同樣加碼附贈精緻晚餐，以超高性價比迎戰秋冬，有效帶動避寒渡假人潮，填補淡季缺口。

嘉楠集團旅館事業總經理陳建昇表示，嘉楠風華酒店走過八個年頭，始終致力提供旅客最具溫度的在地旅宿體驗。

國內旅遊具備規劃門檻低、說走就走的彈性優勢，此次欣逢嘉義館八周年慶，集團特別整合嘉義、礁溪與墾丁三館能量，結合政府國旅補助祭出「第二晚0元」與「續住送晚餐」等有感讓利。

集團再加碼提供生日禮加倍送，期望在秋涼季節，帶動全台旅客重返中南部與東台灣，感受在地風土與深度渡假氛圍，為秋冬國旅市場注入最澎湃的活力與動能。活動詳情與訂房規範可至嘉楠風華酒店、風華渡假酒店礁溪館及風華渡假酒店墾丁館官方網站查詢。

交通部觀光署祭出秋冬國旅補助，預估可帶動440萬人次出遊，各家業者紛紛加碼搶客。圖／業者提供
交通部觀光署祭出秋冬國旅補助，預估可帶動440萬人次出遊，各家業者紛紛加碼搶客。圖／業者提供

嘉楠風華酒店八周年慶滿千折百，搶國旅下猛藥第二晚0元，再祭生日禮1200元加倍送。圖／業者提供
嘉楠風華酒店八周年慶滿千折百，搶國旅下猛藥第二晚0元，再祭生日禮1200元加倍送。圖／業者提供

周年慶 國旅 酒店

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