米其林三星態芮領軍！嘉林餐旅集團中秋禮盒 薈萃四大名廚料理哲學

台灣米其林星級餐廳陣容最完整的餐旅集團之一嘉林餐旅集團，今年中秋再度集結旗下四大品牌，由米其林三星「Taïrroir 態芮」、二星「Restaurant A」、一星「川雅 Chuan Ya」，以及位於台北101八十五樓的「捌伍添第85TD」四位名廚共同創作中秋限定禮盒。

延續去年首度推出禮盒的迴響，今年不只從月餅出發，更將各餐廳代表性的料理文化與風味記憶融入節慶點心，打造一盒集結台灣、法國、四川與香港飲食文化的中秋作品。

今年禮盒採八入設計，四款限定風味各兩入，讓收禮者一次品味四個品牌截然不同的料理語彙。捌伍添第以香港餐桌文化中的「茶」為靈感，推出「秋柚凝萱」，選用台灣文旦柚、金萱茶、鳳梨與檸檬，透過柚香、茶韻與果酸交疊，呈現清新細緻的風味；川雅則從秋季豐收意象出發，以屏東萬丹紅豆搭配栗子，推出「栗映豐紅」，以細火慢煉堆疊豆香、栗香與奶油的溫潤口感。

Restaurant A延續法式餐桌重視分享的精神，第二度以法國經典節慶甜點Galette des Rois為靈感，推出「柑杏秋韻」。奶油酥皮包覆杏仁餡，再加入柑橘與鳳梨果香，將法式甜點的層次轉化為適合中秋分享的節慶滋味。Taïrroir 態芮則回到台灣最熟悉的節慶記憶，以蛋黃酥為創作起點推出「金穗望月」，以烏豆沙、整顆鹹蛋黃與奶油酥皮呈現鹹甜平衡，將台灣風土與秋日豐收意象收進一枚經典點心。

從香港茶文化、四川秋收，到法式分享精神與台灣蛋黃酥，四款作品雖然風味各異，卻共同回到中秋最核心的情感——團聚與分享。嘉林餐旅集團表示，希望這份禮盒不只是節慶贈禮，也能成為親友圍坐餐桌時的分享媒介，讓不同料理文化在同一張餐桌上交會，透過一口口熟悉又新鮮的滋味，延續屬於中秋的團圓記憶。

嘉林餐旅集團中秋禮盒一次展現四間星級餐廳不同的料理哲學。圖／嘉林餐旅集團提供

Taïrroir 態芮的「金穗望月」以烏豆沙、鹹蛋黃與奶油酥皮，重新演繹最經典的台灣中秋風味。圖／嘉林餐旅集團提供

捌伍添第 85TD的「秋柚凝萱」以文旦柚、金萱茶、鳳梨、檸檬，茶香清雅、果韻細緻。圖／嘉林餐旅集團提供

川雅的「栗映豐紅」透過屏東萬丹紅豆、栗子與奶油交融，展現秋收豐盛的溫潤滋味。圖／嘉林餐旅集團提供