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金縷衣上身！楊謹華出席Buccellati台北101精品店 揭幕義式金工殿堂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊謹華身上配戴了七月巴黎高訂周甫發表的Serenissima高級珠，奢華中帶有文藝復興為靈感的義式頂級金工風采。圖／Buccellati提供
楊謹華身上配戴了七月巴黎高訂周甫發表的Serenissima高級珠，奢華中帶有文藝復興為靈感的義式頂級金工風采。圖／Buccellati提供

義大利頂級珠寶與銀器品牌Buccellati正式進駐時尚地標台北101，今日（9月4日）隆重舉辦全新精品店開幕，Buccellati家族成員Filippo Buccellati與亞太區執行長Dimitri Gouten特地來台出席，現場並邀請戲劇天后楊謹華亮相剪綵，為融合經典工藝與義式美學的奢華殿堂、盛大揭幕。

創立於1919年的義大利高級珠寶品牌Buccellati，相較於法式珠寶偏重寶石鑲嵌與立體結構，品牌更強調金工雕琢與金屬質感的光澤變幻。Buccellati並從文藝復興時期與羅曼斯克建築得到啟發，運用像是Rigato、Ornato等手工拉絲鏨刻技術，讓金屬散發如織物、綢緞與蕾絲的質感；同時品牌在銀器創作也散發著古典的藝術風格，像是借助傳統錘打與鏨刻工藝，打造出以植物、動物為主題的銀器擺設或奢華餐具。

活動現場楊謹華配戴上今年七月在台灣發表的最新Serenissima高級珠寶系列項鍊與手鐲。該系列靈感取材自威尼斯與布拉諾島的針繡蕾絲，其中項鍊透過精細鏤空工藝將貴金屬轉化為如絲綢般輕柔質感，手鐲則以流暢波浪輪廓搭配蜂巢狀鏤空結構；同時楊謹華更搭配一款採Rigato刻紋工藝修飾的Cocktail雞尾酒戒指，散發出如絲綢般的明亮，更宛如披上一襲以義式高級珠寶工藝結成的另類珠寶金縷衣。

全新台北101精品店並將百年義式的歷史深邃融入空間設計，店內以溫潤木質壁板搭配義大利灰泥工藝，空間中更精心陳列兩件18與19世紀的義大利鍍金木雕骨董鏡，包含18世紀巴洛克風格古董鏡與VIP室內的19世紀壁爐上方鏡，讓骨董與高級珠寶相映成趣，帶來沉浸式的美學體驗。

Buccellati更將七月甫於巴黎高訂周首度發表的Serenissima高級珠寶系列在台灣呈現，並成為亞洲巡迴展出首站。此系列承襲文藝復興時期金工與布拉諾島蕾絲大師的編織精神，將金屬雕琢出通透柔韌姿態；現場同步展出以蓮花為靈感、象徵逆境蛻變的Il Giardino di Buccellati「Sadar」項鍊，以及以橄欖石為主石、搭配放射狀花瓣的Cocktail雞尾酒耳環，完美詮釋義式浪漫的詩意美學。

兩面18與19世紀的骨董鏡、巴洛克風格的空間設計細節，皆散發著歷史古典美。圖／Buccellati提供
兩面18與19世紀的骨董鏡、巴洛克風格的空間設計細節，皆散發著歷史古典美。圖／Buccellati提供

Buccellati現場並展出一款骨董珠寶項鍊，展現品牌身為義大利品牌的美學脈絡。圖／Buccellati提供
Buccellati現場並展出一款骨董珠寶項鍊，展現品牌身為義大利品牌的美學脈絡。圖／Buccellati提供

Buccellati以多重傳統工藝，形塑了全新Serenissima高級珠寶的華美與義式金工深邃。圖／Buccellati提供
Buccellati以多重傳統工藝，形塑了全新Serenissima高級珠寶的華美與義式金工深邃。圖／Buccellati提供

一對Buccellati骨董珠寶耳環，承襲了義大利文藝復興時期的華美繁複。圖／Buccellati提供
一對Buccellati骨董珠寶耳環，承襲了義大利文藝復興時期的華美繁複。圖／Buccellati提供

義式高級珠寶品牌Buccellati為台北101精品店正式開幕。圖／Buccellati提供
義式高級珠寶品牌Buccellati為台北101精品店正式開幕。圖／Buccellati提供

楊謹華今日出席Buccellati台北101精品店開幕，更搭配Serenissima高級珠寶系列項鍊與手鐲，一展天后氣場。圖／Buccellati提供
楊謹華今日出席Buccellati台北101精品店開幕，更搭配Serenissima高級珠寶系列項鍊與手鐲，一展天后氣場。圖／Buccellati提供

透過Modellato立體雕刻、Colpi di lucido拋光與Rigato拉絲工藝，讓Serenissima高級珠寶展現威尼斯一脈相承的文藝復興DNA。圖／Buccellati提供
透過Modellato立體雕刻、Colpi di lucido拋光與Rigato拉絲工藝，讓Serenissima高級珠寶展現威尼斯一脈相承的文藝復興DNA。圖／Buccellati提供

Serenissima系列高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima系列高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供

Serenissima系列高級珠寶戒指，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima系列高級珠寶戒指，價格店洽。圖／Buccellati提供

Serenissima系列高級珠寶手環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima系列高級珠寶手環，價格店洽。圖／Buccellati提供

楊謹華

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