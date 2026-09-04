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泰優雅！Mario Maurer現身101快閃空間 站台浪琴發表全新巨擘系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Mario Maurer與浪琴台灣副總經理Charles Tang（右）於現場一同合影。記者林士傑／攝影
Mario Maurer與浪琴台灣副總經理Charles Tang（右）於現場一同合影。記者林士傑／攝影

瑞士名表浪琴表（Longines）自2005年發表Master巨擘系列以來，便以精湛工藝與雋永風格深獲表迷喜愛。今年品牌隆重呈獻全新改款作品，一舉推出三針日期、全日曆月相計時碼表，以及巨擘系列首度出現的單按鈕計時碼表功能，品牌並從即日起開始，於台北101松智環入口打造「優雅的歸屬」（Home of Elegance）快閃店，帶人感受迷人的時光體驗。

發表會特別邀請擔任泰國品牌好友逾8年的男星Mario Maurer跨海現身。合作多年的他與浪琴淵源深厚，展現從容的紳士氣度。現場Mario並戴上新款巨擘系列單按鈕計時碼表的磨砂霜霧藍面盤款，由於Mario過去曾由醫療背景、因此對於脈搏季並不陌生，今日他手上配戴的表款同時也在計時碼表外具備脈搏計，也讓他感到格外熟悉。

Master巨擘系列過去又以精密、展現機械價值的四逆跳功能最為膾炙人口，展現將精密複雜瑞士工藝融入生活的優雅可能，今日發表的新品中，首推單按鈕計時碼表，其「單按鈕」意指可透過單一表冠進行計時碼表的啟動、停止與歸零等多工程序，化繁為簡。由其外圈的脈搏計刻度可透過測量固定跳動次數快速讀取脈搏，展開複雜的精密計算；表款內在動力來源則運用浪琴獨家的L799.5手動上鍊導柱輪機芯，可讓計時碼表運作更為穩定、精確，機芯並具有抗磁的性的矽游絲，以及68小時的動力儲存性能，面盤再有銀色蛋白石紋、霜霧藍色麥穗紋等雙面盤選擇。

新品亮點之二則為一款經典、古典的全日曆月相計時碼表，採用41毫米不鏽鋼表殼、搭載L687.5導柱輪機芯，完美融合時間、日曆、月相與計時等複雜功能，並帶來不鏽鋼鍊帶與藍色皮革表帶、風格自選；經典的三針日期款式則一次呈現30、34、39與41毫米四種尺寸，滿足纖巧、中性、男士等多元可能，尤其新式內凹表圈搭配立體麥穗紋或珍珠母貝面盤，承襲瑞士古典風格之餘、優雅融入當代日常，同時30毫米款式並有一只選用珍珠母貝、時標鑲嵌鑽石的L2.449.5.87.7型號，表圈、表帶與表帶皆選用18K黃金，展現當代女性在職場與生活中的自信風采。

浪琴於台北101浪琴名品店（近松智環）開設了「優雅的歸屬」快閃店。圖／Longines提供
浪琴於台北101浪琴名品店（近松智環）開設了「優雅的歸屬」快閃店。圖／Longines提供

浪琴表品牌好友、泰星Mario Maurer今日出席浪琴台北101名品店與快閃空間。記者林士傑／攝影
浪琴表品牌好友、泰星Mario Maurer今日出席浪琴台北101名品店與快閃空間。記者林士傑／攝影

Longines浪琴Master巨擘系列單按鈕計時碼表，精鋼、時間顯示、計時碼表功能、41毫米、象牙色麥粒紋、11萬9,300元。圖／Longines提供
Longines浪琴Master巨擘系列單按鈕計時碼表，精鋼、時間顯示、計時碼表功能、41毫米、象牙色麥粒紋、11萬9,300元。圖／Longines提供

浪琴表品牌大使、女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）。圖／Longines提供
浪琴表品牌大使、女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）。圖／Longines提供

Longines浪琴Master巨擘系列全日曆月相腕表，精鋼、時間顯示、全日曆月相功能、13萬500元。圖／Longines提供
Longines浪琴Master巨擘系列全日曆月相腕表，精鋼、時間顯示、全日曆月相功能、13萬500元。圖／Longines提供

浪琴近日同步發表了「優雅的歸屬」（Home of Elegance）形象視覺，一次聚集全部品牌優雅形象大使包含珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、亨利卡維爾（Henry Cavill）、凱特溫絲蕾、彭于晏、趙麗穎與于適等明星。圖／Longines提供
浪琴近日同步發表了「優雅的歸屬」（Home of Elegance）形象視覺，一次聚集全部品牌優雅形象大使包含珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、亨利卡維爾（Henry Cavill）、凱特溫絲蕾、彭于晏、趙麗穎與于適等明星。圖／Longines提供

Longines浪琴Master巨擘系列自動上鍊機械表，精鋼、時間與日期顯示、41毫米、淺藍色麥穗紋、83,800元。圖／Longines提供
Longines浪琴Master巨擘系列自動上鍊機械表，精鋼、時間與日期顯示、41毫米、淺藍色麥穗紋、83,800元。圖／Longines提供

Longines浪琴Master巨擘系列自動鑽表，30毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、珍珠母貝面盤、鑽石時標，13萬500元。圖／Longines提供
Longines浪琴Master巨擘系列自動鑽表，30毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、珍珠母貝面盤、鑽石時標，13萬500元。圖／Longines提供

「優雅的歸屬」快閃空間內藏入了馬術、沙漏等元素，但來對時間、自我統御的隱喻。圖／Longines提供
「優雅的歸屬」快閃空間內藏入了馬術、沙漏等元素，但來對時間、自我統御的隱喻。圖／Longines提供

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