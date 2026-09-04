壽司郎展店達60家！鮭魚限時加量、黑鮪魚大腹50元

台灣壽司郎展店腳步持續推進，今年9月全台店數正式達60家。隨消費型態與用餐需求轉變，壽司郎除既有迴轉壽司店外，今年也陸續導入「DIGIRO數位迴轉壽司」及「SUSHIRO To Go」外帶專門店，從數位互動、內用到快速外帶切入不同消費場景，擴大在台多店型布局。

台灣壽司郎深耕台灣市場8年，目前DIGIRO數位迴轉壽司全台已有5家店，包括微風南山店、台北內湖美麗華店、台中黎明市政南店、新光三越台南新天地店及遠東Garden City大巨蛋店。

DIGIRO今年初率先於台北推出，之後陸續拓展至台中、台南等市場，透過數位化點餐及互動娛樂設計，增加用餐互動性，也成為壽司郎既有迴轉壽司店之外的新店型。

除了強化內用體驗，壽司郎也切入外帶及快速用餐需求。今年5月底在台北車站atre地下街開出全台首間外帶專門店「TOGO站前店」，除販售多款外帶餐盒，也導入日本立食文化，在餐點展示櫃後方設置立食區，鎖定都會上班族、通勤族及旅客。

TOGO站前店立食區提供3款限定套餐及1款任選組合，採現點現做，消費者可透過掃碼點餐，不必抽號碼牌等待一般內用座位。壽司郎表示，從DIGIRO數位化內用體驗，到To Go外帶店型的即買即走，主要是因應不同消費需求，進一步延伸品牌服務範圍。

隨著今年9月全台店數達60家，壽司郎目前已形成一般迴轉壽司店、DIGIRO數位迴轉壽司及To Go外帶專門店三種店型。未來將持續觀察市場趨勢及消費者回饋，深化台灣市場布局。

為慶祝全台展店達60家，壽司郎同步推出三波限時優惠。9月7日至11日推出「生鮭魚2＋1貫」，原本每份2貫的生鮭魚增加至3貫，特價60元；9月14日則推出「地中海黑鮪魚大腹」特價50元。

9月15日至18日再推出「鮮蝦3貫」特價60元，一次提供鮮蝦、甜蝦及赤蝦三種品項。上述活動每日數量有限、售完為止，To Go外帶專門店不適用。

此外，壽司郎與日本動漫《JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍》聯名活動也持續進行，即日起至9月20日，全台門市推出多款限定周邊，包括消費指定飲料組合可獲得聯名限定貼紙，以及瓷盤、變色杯、胸章等加價購商品；單筆消費滿1,000元並完成指定社群任務，還可獲得聯名限定A4透明海報，相關贈品及商品均為數量有限。

壽司郎並在全台6間主題店導入《JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍》限定裝飾，其中DIGIRO數位迴轉壽司加入限定點餐主題，數位迴轉鏈可看到作品主角登場，並設計兩個互動彩蛋，點選提示按鍵即可觸發專屬動畫，包括重現DIO「時間暫停」等作品元素，透過數位點餐結合動漫IP，增加店內互動體驗。