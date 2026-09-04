香港美心月餅「開進台北」！沉浸式快閃店登場 買月餅再抽下午茶

香港美心把中秋「搬」到台灣！今年以「香港味道．美心製造」為全球主題，在台北忠孝SOGO打造「月餅，請上車！」沉浸式快閃店，台中大遠百也同步推出期間限定櫃位，以「香港台灣特快列車」為概念，從月台、列車到車站場景，將香港中秋文化與經典月餅帶到台灣。

香港美心表示，希望透過沉浸式場景、互動體驗與經典滋味，讓月餅不只是中秋送禮，也成為一趟可以逛、可以拍、可以玩的節慶旅程。

「月餅，請上車！」台北快閃店以香港美心經典酒紅色打造列車意象，搭配木紋、金屬線條及皮革行李箱等元素，營造香港台灣特快列車月台。流心奶黃、雙黃白蓮蓉、東方之珠等經典月餅，以及今年話題新品，都化身為承載祝福的「風味行李」。

現場還設置互動遊戲，台北忠孝SOGO限定期間單筆消費滿2,000元，即可挑戰夾娃娃機1次，有機會把「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」帶回家；台中大遠百則設置扭蛋機，讓選購月餅也多一份驚喜。

台北忠孝SOGO快閃活動自即日起至9月21日於一樓圓形廣場登場，B2快閃櫃則營運至9月25日；台中大遠百期間限定櫃位自8月20日起至9月25日。

今年月餅選擇也相當多元，經典款包括雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅及東方之珠月餅；話題新品則有美心Kuromi月餅禮盒、抱月團子流心月餅及盛意茶韻月餅。現場推出任選2盒以上95折、48盒以上9折優惠；單筆滿3,500元贈限定娃娃1隻。另購買7盒單價1,000元以上禮盒，可贈盛意茶韻月餅1盒，相關優惠依現場活動規定為準。

除了快閃店，香港美心今年更首度跨界攜手賦樂旅居EAST END，推出「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」，即日起至9月30日在EAST END登場，每套1,280加10%，以雙人份形式呈現香港味道。

這場限定下午茶以「傳統港式風味×現代元素」為主軸，將4款美心月餅搭配4款香港風味鹹點，包括從茶餐廳、粵式飲茶、懷舊蝦多士及避風塘海鮮等經典味道延伸而來的finger food；飲品則由EAST END調酒團隊以伯爵茶及港式鴛鴦奶茶為靈感，設計酒精與無酒精特調。從叉燒多士的鹹甜、鹹水角的酥糯，到鮮蝦餅及避風塘章魚的香氣，搭配月餅的蛋香、可可、果香與茶韻，讓熟悉的香港味道以不同形式登上當代餐桌。

香港美心月餅「傳統+流心+蛋卷」的組合。圖/美心月餅提供

香港美心「流心焦糖咖啡」月餅。圖/美心月餅提供

香港美心月餅即起登台。圖/美心月餅提供