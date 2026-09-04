謝盈萱、楊祐寧站台Bottega Veneta 2026秋冬發表 展現編織多元可能
Bottega Veneta正式在台北發表2026秋冬系列，本季設計以米蘭建築的粗獷結構與感性線條為核心，將防禦感輪廓與柔軟觸感交織，呈現出極具雕塑感、充滿親密對話的剪裁特色。現場邀請品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱連袂出席，完美詮釋Bottega Veneta的低調奢華與當代義式美學。
謝盈萱身著黑色寬肩西裝外套搭配深色抓縐造型中長裙，腳踩Glaston尖頭皮鞋並手持一款白色Barbara編織皮革迷你手提包，展現剛柔並濟的影后氣場；楊祐寧則以立領條紋襯衫搭配黑色皮褲，肩上披上一件淡灰色短版手工針織衫，腳踩綁帶皮鞋，勾勒出隨性慵懶的當代紳士風采。
Bottega Veneta的2026秋冬系列是創意總監Louise Trotter上任後的第二季作品，全系列以「粗獷主義與感性的對話」 為主軸，並在結構嚴謹與柔軟流動、自我防衛與親密私人之間找到甜蜜點。名為Signore的「圓潤型肩線」、以及Signora的「立體臀部輪廓」分別是兩大重點輪廓，前者展現了更圓潤柔和的印象、也是義大利文中「紳士」之意，結構更輕盈，並分為有領、無領兩種可能，又以Look 03、Look 05最為明顯；後者則為義大利文意指「女士」，以立體外擴的臀部曲線為特色、創造出如雕塑感的整體輪廓。
男裝則聚焦在米蘭男性的日常著裝，以「粗獷與感性」為核心，剪裁以圓潤肩線重新詮釋經典西裝與大衣廓形，搭配直筒長褲；Intrecciato編織工藝驚喜點綴在領片、腰帶與口袋，並運用雙層編織超薄針織衫、多色英式羅紋粗針織與荷葉邊領口，打破性別界限，展現輕快的精緻與共享衣櫥概念。
配件部分除了選用經典Intrecciato編織皮革工藝、分正輪廓的Elio包款，其中小尺寸款式並在拉鍊處結合風雅的皮革流蘇裝飾；此外重點鞋款則有Glaston綁帶尖頭皮鞋、Gino綁帶皮鞋兩款主推單品，前者可為男女共穿款式、並具Goodyear工藝，後者則從1960年風格得到啟發，並採用Sacchetto軟式工藝，柔軟的鞋款結構，可正式、可休閒，展現義式生活風格的游刃有餘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。