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謝盈萱、楊祐寧站台Bottega Veneta 2026秋冬發表 展現編織多元可能

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱一同出席了Bottega Veneta 2026秋冬發表。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱一同出席了Bottega Veneta 2026秋冬發表。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta正式在台北發表2026秋冬系列，本季設計以米蘭建築的粗獷結構與感性線條為核心，將防禦感輪廓與柔軟觸感交織，呈現出極具雕塑感、充滿親密對話的剪裁特色。現場邀請品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱連袂出席，完美詮釋Bottega Veneta的低調奢華與當代義式美學。

謝盈萱身著黑色寬肩西裝外套搭配深色抓縐造型中長裙，腳踩Glaston尖頭皮鞋並手持一款白色Barbara編織皮革迷你手提包，展現剛柔並濟的影后氣場；楊祐寧則以立領條紋襯衫搭配黑色皮褲，肩上披上一件淡灰色短版手工針織衫，腳踩綁帶皮鞋，勾勒出隨性慵懶的當代紳士風采。

Bottega Veneta的2026秋冬系列是創意總監Louise Trotter上任後的第二季作品，全系列以「粗獷主義與感性的對話」 為主軸，並在結構嚴謹與柔軟流動、自我防衛與親密私人之間找到甜蜜點。名為Signore的「圓潤型肩線」、以及Signora的「立體臀部輪廓」分別是兩大重點輪廓，前者展現了更圓潤柔和的印象、也是義大利文中「紳士」之意，結構更輕盈，並分為有領、無領兩種可能，又以Look 03、Look 05最為明顯；後者則為義大利文意指「女士」，以立體外擴的臀部曲線為特色、創造出如雕塑感的整體輪廓。

男裝則聚焦在米蘭男性的日常著裝，以「粗獷與感性」為核心，剪裁以圓潤肩線重新詮釋經典西裝與大衣廓形，搭配直筒長褲；Intrecciato編織工藝驚喜點綴在領片、腰帶與口袋，並運用雙層編織超薄針織衫、多色英式羅紋粗針織與荷葉邊領口，打破性別界限，展現輕快的精緻與共享衣櫥概念。

配件部分除了選用經典Intrecciato編織皮革工藝、分正輪廓的Elio包款，其中小尺寸款式並在拉鍊處結合風雅的皮革流蘇裝飾；此外重點鞋款則有Glaston綁帶尖頭皮鞋、Gino綁帶皮鞋兩款主推單品，前者可為男女共穿款式、並具Goodyear工藝，後者則從1960年風格得到啟發，並採用Sacchetto軟式工藝，柔軟的鞋款結構，可正式、可休閒，展現義式生活風格的游刃有餘。

除了寬大輪廓、雕塑感的建築感之外，綠色的透明提袋與充滿龐克風釘飾的娃娃鞋，都是本季亮點配件之一。圖／Bottega Veneta提供
除了寬大輪廓、雕塑感的建築感之外，綠色的透明提袋與充滿龐克風釘飾的娃娃鞋，都是本季亮點配件之一。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Blow造型耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Blow造型耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta 純銀項鍊，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 純銀項鍊，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Venet Dwason絲滑皮革綁帶皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Venet Dwason絲滑皮革綁帶皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta於台北大同大學音樂廳正式發表2026秋冬系列。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta於台北大同大學音樂廳正式發表2026秋冬系列。圖／Bottega Veneta提供

Signore「圓潤型肩線」與Signora「立體臀部輪廓」是Bottega Veneta 2026秋冬的兩大重點輪廓。圖／Bottega Veneta提供
Signore「圓潤型肩線」與Signora「立體臀部輪廓」是Bottega Veneta 2026秋冬的兩大重點輪廓。圖／Bottega Veneta提供

謝盈萱出席活動時選用造型的BARBARA編織皮革迷你手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
謝盈萱出席活動時選用造型的BARBARA編織皮革迷你手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

楊祐寧 謝盈萱 米蘭

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