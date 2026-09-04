謝盈萱、楊祐寧站台Bottega Veneta 2026秋冬發表 展現編織多元可能

Bottega Veneta正式在台北發表2026秋冬系列，本季設計以米蘭建築的粗獷結構與感性線條為核心，將防禦感輪廓與柔軟觸感交織，呈現出極具雕塑感、充滿親密對話的剪裁特色。現場邀請品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱連袂出席，完美詮釋Bottega Veneta的低調奢華與當代義式美學。

謝盈萱身著黑色寬肩西裝外套搭配深色抓縐造型中長裙，腳踩Glaston尖頭皮鞋並手持一款白色Barbara編織皮革迷你手提包，展現剛柔並濟的影后氣場；楊祐寧則以立領條紋襯衫搭配黑色皮褲，肩上披上一件淡灰色短版手工針織衫，腳踩綁帶皮鞋，勾勒出隨性慵懶的當代紳士風采。

Bottega Veneta的2026秋冬系列是創意總監Louise Trotter上任後的第二季作品，全系列以「粗獷主義與感性的對話」 為主軸，並在結構嚴謹與柔軟流動、自我防衛與親密私人之間找到甜蜜點。名為Signore的「圓潤型肩線」、以及Signora的「立體臀部輪廓」分別是兩大重點輪廓，前者展現了更圓潤柔和的印象、也是義大利文中「紳士」之意，結構更輕盈，並分為有領、無領兩種可能，又以Look 03、Look 05最為明顯；後者則為義大利文意指「女士」，以立體外擴的臀部曲線為特色、創造出如雕塑感的整體輪廓。

男裝則聚焦在米蘭男性的日常著裝，以「粗獷與感性」為核心，剪裁以圓潤肩線重新詮釋經典西裝與大衣廓形，搭配直筒長褲；Intrecciato編織工藝驚喜點綴在領片、腰帶與口袋，並運用雙層編織超薄針織衫、多色英式羅紋粗針織與荷葉邊領口，打破性別界限，展現輕快的精緻與共享衣櫥概念。

配件部分除了選用經典Intrecciato編織皮革工藝、分正輪廓的Elio包款，其中小尺寸款式並在拉鍊處結合風雅的皮革流蘇裝飾；此外重點鞋款則有Glaston綁帶尖頭皮鞋、Gino綁帶皮鞋兩款主推單品，前者可為男女共穿款式、並具Goodyear工藝，後者則從1960年風格得到啟發，並採用Sacchetto軟式工藝，柔軟的鞋款結構，可正式、可休閒，展現義式生活風格的游刃有餘。

除了寬大輪廓、雕塑感的建築感之外，綠色的透明提袋與充滿龐克風釘飾的娃娃鞋，都是本季亮點配件之一。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Blow造型耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta 純銀項鍊，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Venet Dwason絲滑皮革綁帶皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta於台北大同大學音樂廳正式發表2026秋冬系列。圖／Bottega Veneta提供

Signore「圓潤型肩線」與Signora「立體臀部輪廓」是Bottega Veneta 2026秋冬的兩大重點輪廓。圖／Bottega Veneta提供