全國電子99購物節開跑！指定大家電68折起、達消費門檻享1元加購好禮

迎接9月開學、換季及中秋採購需求，全國電子「99購物節」9月4日至9月14日限時登場，從電視、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電到筆電、3C及生活家電全面祭出優惠，指定大家電68折起、全館家電9折，指定筆電最高現省2萬元；購買家電達指定門檻，還能以1元加購超值好禮。

今年全國電子「99購物節」從大型家電到3C數位商品全面出擊，活動期間推出指定大家電68折起、全館家電9折，並結合多項滿額優惠；家電消費再搭配「1元放大術」，依指定消費門檻享不同級距的1元加購好禮，滿2萬元享指定好禮2選1、滿4萬元享指定好禮3選1、滿10萬元享指定好禮3選1，好禮涵蓋SNOOPY系列生活用品、鍋具、清潔及生活家電等實用商品。

廚房三機則推出總統級專人場勘300元翻倍送，特惠價再享最高8%現金回饋，從商品選購、現場評估到後續安裝，提供消費者更完整的換新服務。

開學季正值學生及上班族3C換機高峰，全國電子同步加碼數位商品優惠，指定筆電最高現省2萬元，指定品項憑學生證再享最高現折1,000元，指定3C周邊商品則享滿2,000元折100元優惠。家中舊筆電也能直接變成換機折扣，參加筆電舊換新活動最高現折19,500元，即使是報廢電腦也有指定折抵優惠；購買指定筆電還可加購延長保固，指定電競筆電另有防毒軟體、鍵鼠組及防潑水筆電後背包等好禮。此外，10月31日前數位商品消費滿8,888元，還可參加月月抽3C好禮活動。

想趁99購物節打造居家大螢幕影音體驗，全國電子集結RGB Mini LED、Mini LED、OLED及大尺寸電視等多元選擇，涵蓋多家主流品牌與不同尺寸，活動期間購買指定電視機種最高現省3,000元，參加LINE限定「轉轉抽」活動，最高再折5,000元；指定電視單品消費達門檻另享滿額好禮，單品滿20,000至39,999元享指定好禮2選1，單品滿40,000元以上再享指定好禮多選1。針對大尺寸電視，全國電子也將售後保障納入換機優惠，購買指定83吋（含）以上電視可加購延長保固，並享等值點數回饋。

進入夏末換季，全國電子針對空調推出出清優惠，指定機型75折起，再搭配政府節能補助最高5,000元及環保綠點最高再送1,000元，另推出「空調好有禮」活動，空調消費滿3萬元即有機會抽中名古屋雙人來回機票。除了買新機優惠，全國電子持續強化空調服務優勢，指定空調享有8年免費延長保固及總統級精緻安裝服務；若暫時沒有換機需求，也可選擇專業空調清潔保養服務，活動優惠價1,899元／台。

「99購物節」瞄準家庭大型家電換新需求，全國電子推出指定冰箱、洗衣機最低68折起優惠，購買指定商品達活動門檻，再享多重滿額好禮。活動期間購買指定冰箱、洗衣機，滿2萬元享好禮2選1，可選SNOOPY陶瓷造型盤或SNOOPY綠色時光側背包；滿4萬元享好禮3選1，可選SNOOPY行李箱套組、SNOOPY不沾鍋具套組或舒眠乳膠記憶枕。購買指定日製冰箱滿6萬元，再送會員點數3,000點。此外，購買指定Washtower日製滾筒達活動滿額門檻，還可獲得OASIS瞬熱飲水機好禮。

9月是中秋聚餐及居家料理需求升溫的時節，全國電子同步推出廚房家電優惠，即日起至9月25日指定廚房家電消費滿10,000元現折1,010元，指定商品滿8,888元再送超值20L烤箱。從電子鍋、微波爐、烤箱、氣炸鍋，到果汁機、調理機、多功能料理鍋等熱門小家電皆有限時優惠。熱水器、排油煙機、瓦斯爐及洗碗機也推出指定優惠，其中洗碗機搭配安心保障及滿額好禮，讓消費者不只添購料理家電，也能趁機完成整體廚房設備升級。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

全國電子「99購物節」指定筆電最高現省2萬元，搭配學生證優惠、舊換新及銀行分期回饋，多重優惠一次享。圖／全國電子提供

全國電子「99購物節」指定空調75折起，搭配節能補助、環保綠點及8年免費延長保固，空調專業清潔保養優惠價1,899元／台。圖／全國電子提供

全國電子「99購物節」同步推出廚房家電優惠，從電子鍋、微波爐、烤箱、氣炸鍋到果汁機、調理機、多功能料理鍋等熱門小家電皆有優惠。圖／全國電子提供