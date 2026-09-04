快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣好湯開泡！299元通用券超值登場 40萬點數加碼19大溫泉區

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
交通部觀光署今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光署今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式。圖／參山國家風景區管理處提供

以谷關作為年度活動起點，參山國家風景區管理處今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式，打破泡湯僅限冬天的傳統印象，串聯山林健行、在地美食、特色旅宿與夜經濟，搭配推出「299元通用券」與40萬點消費折抵加碼，邀請國人一年四季走進各地泉區，體驗深度身心療癒之旅。

處長曹忠猷表示，夏季尾聲，正是走進山林、泡一池好湯的開始！就是希望結合山林、溫泉、部落文化與山谷燈光節，交通部觀光署今年以「四季泉癒」為核心概念，重新設計旅客從白天到夜晚的行程，延長停留時間並帶動在地餐飲與住宿消費，啟動儀式選在兼具泰雅文化與百年溫泉底蘊的谷關舉行，由「泰雅原舞工坊瑪優舞團」以極具生命力的歌舞熱情開場。

參山國家風景區管理處表示，「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」今天在谷關熱鬧啟動，最熱鬧的踩街活動中，台灣觀光推廣大使「喔熊組長」將搭乘「熊愛泡湯號」，率領19大溫泉區代表、東亞溫泉聯盟及西川淑敏舞踊知家等團隊巡遊谷關街頭，將慶典氛圍一路延伸至整個溫泉區，點亮山谷夜經濟。

強調今年「台灣好湯」首度深入結合森林療癒，攜手農業部林業及自然保育署、中興大學新化林場、惠蓀林場及台大溪頭自然教育園區推出「山林湯旅」方案。即日起至10月31日前，民眾只要入住合法泉區旅宿，即可享有全台14處國家森林遊樂區及新化、惠蓀、溪頭等園區半票入場優惠，主打「先健行動起來、再泡湯慢下來」的雙重療癒模式。

同時為刺激國旅市場，觀光署推出5大優惠方案（含平日住宿最高折2000元、生日住宿金1200元等），並預計發放總計40萬點的店家消費折抵點數；備受矚目的「台灣好湯299元通用券」將於11月11日上午正式開賣，讓旅客以超值價格體驗全台多樣泉質。中華民國溫泉觀光協會理事長李浩偉強調，泡湯已演變為結合自然與風土的完整休閒體驗，盼透過全台19大溫泉區的跨域推廣，將人潮帶入伴手禮與在地店家，擴大觀光產業鏈。

交通部觀光署今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光署今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式。圖／參山國家風景區管理處提供

溫泉 國旅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅補助地方加碼！花蓮延長住宿最高加碼7000元 台南第3晚免費

國旅補助最高省4千！花蓮富野「0元住兩晚」再送600元住宿券

中央地方國旅優惠疊加 平日住新北最高現省5千元

嘉楠風華酒店8周年搭國旅補助優惠 「對中8個8」送萬元VIP套房

相關新聞

謝盈萱、楊祐寧站台Bottega Veneta 2026秋冬發表 展現編織多元可能

Bottega Veneta正式在台北發表2026秋冬系列，本季設計以米蘭建築的粗獷結構與感性線條為核心，將防禦感輪廓與柔軟觸感交織，呈現出極具雕塑感、充滿親密對話的剪裁特色。現場邀請品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱連袂出席，完美詮釋Bottega Veneta的低調奢華與當代義式美學。

全國電子99購物節開跑！指定大家電68折起、達消費門檻享1元加購好禮

迎接9月開學、換季及中秋採購需求，全國電子「99購物節」9月4日至9月14日限時登場，從電視、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電到筆電、3C及生活家電全面祭出優惠，指定大家電68折起、全館家電9折，指定筆電最高現省2萬元；購買家電達指定門檻，還能以1元加購超值好禮。

台灣好湯開泡！299元通用券超值登場 40萬點數加碼19大溫泉區

以谷關作為年度活動起點，參山國家風景區管理處今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式，打破泡湯僅限冬天的傳統印象，串聯山林健行、在地美食、特色旅宿與夜經濟，搭配推出「299元通用券」與40萬點消費折抵加碼，邀請國人一年四季走進各地泉區，體驗深度身心療癒之旅。

「新北炎洲喜來登」年底開幕！全台首間＆More咖啡廳、全新設施搶先看

新北再添國際酒店品牌！炎洲集團攜手萬豪國際集團，在新莊副都心打造「新北炎洲喜來登酒店（Sheraton New Taipei Xinzhuang）」，預計2026年第四季末正式開幕。酒店樓高20層、規劃146間客房，從餐飲、泳池、健身房到親子遊戲室一應俱全，若如期開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。

4人同行75折、滿額抽九州機票！「美食之都」福岡美食登入大倉久和

想吃博多豚骨拉麵、明太子、牛腸鍋，不必飛日本！台北大倉久和大飯店攜手福岡大倉飯店，即日起至30日在2樓歐風館推出「福岡美食祭」，由福岡大倉飯店料理團隊客座，將博多經典美食與福岡鄉土料理搬上餐桌。活動期間用餐消費滿額還可抽星悅航空台北往返北九州雙人機票及福岡大倉飯店3天2夜住宿券，有機會從台北一路吃到九州。

喝咖啡也能翻轉產區！台灣咖啡業者號召參與「國際競標」投身產地公益

台灣咖啡業者歐客佬精品咖啡攜手台灣黑金咖啡昨邀衣索比亞精品咖啡品牌TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流，分享如何透過國際競標實踐產地公益，拍賣所得投入產區教育、醫療及潔淨用水等公益計畫，並號召台灣咖啡業者一起做公益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。