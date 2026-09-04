台灣好湯開泡！299元通用券超值登場 40萬點數加碼19大溫泉區

以谷關作為年度活動起點，參山國家風景區管理處今天攜手全台19大溫泉區，於台中谷關舉辦「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」啟動儀式，打破泡湯僅限冬天的傳統印象，串聯山林健行、在地美食、特色旅宿與夜經濟，搭配推出「299元通用券」與40萬點消費折抵加碼，邀請國人一年四季走進各地泉區，體驗深度身心療癒之旅。

處長曹忠猷表示，夏季尾聲，正是走進山林、泡一池好湯的開始！就是希望結合山林、溫泉、部落文化與山谷燈光節，交通部觀光署今年以「四季泉癒」為核心概念，重新設計旅客從白天到夜晚的行程，延長停留時間並帶動在地餐飲與住宿消費，啟動儀式選在兼具泰雅文化與百年溫泉底蘊的谷關舉行，由「泰雅原舞工坊瑪優舞團」以極具生命力的歌舞熱情開場。

參山國家風景區管理處表示，「2026-2027台灣好湯─四季泉癒」今天在谷關熱鬧啟動，最熱鬧的踩街活動中，台灣觀光推廣大使「喔熊組長」將搭乘「熊愛泡湯號」，率領19大溫泉區代表、東亞溫泉聯盟及西川淑敏舞踊知家等團隊巡遊谷關街頭，將慶典氛圍一路延伸至整個溫泉區，點亮山谷夜經濟。

強調今年「台灣好湯」首度深入結合森林療癒，攜手農業部林業及自然保育署、中興大學新化林場、惠蓀林場及台大溪頭自然教育園區推出「山林湯旅」方案。即日起至10月31日前，民眾只要入住合法泉區旅宿，即可享有全台14處國家森林遊樂區及新化、惠蓀、溪頭等園區半票入場優惠，主打「先健行動起來、再泡湯慢下來」的雙重療癒模式。

同時為刺激國旅市場，觀光署推出5大優惠方案（含平日住宿最高折2000元、生日住宿金1200元等），並預計發放總計40萬點的店家消費折抵點數；備受矚目的「台灣好湯299元通用券」將於11月11日上午正式開賣，讓旅客以超值價格體驗全台多樣泉質。中華民國溫泉觀光協會理事長李浩偉強調，泡湯已演變為結合自然與風土的完整休閒體驗，盼透過全台19大溫泉區的跨域推廣，將人潮帶入伴手禮與在地店家，擴大觀光產業鏈。