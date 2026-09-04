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中秋烤肉懶人包！6大飯店、肉舖推團圓大餐 海陸BBQ、池畔燒烤一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
柏麗廳中秋大烤宴餐台上端出以大火直烤的現切豬五花搭配各式韓式佐料、小點。圖/晶華酒店提供
柏麗廳中秋大烤宴餐台上端出以大火直烤的現切豬五花搭配各式韓式佐料、小點。圖/晶華酒店提供

中秋節將至，「烤肉」依舊是許多人團圓時刻的美好選項。今年不想忙著採買食材、生火、收拾，也有更多「免動手」的選擇，從亞洲燒烤、高空BBQ、泳池畔烤肉，到「住飯店、吃燒肉」輕旅行，以及湯瑪仕肉舖推出A5和牛烤肉組，從五星飯店到在家烤肉一次網羅，讓中秋團圓換個方式吃。

台北晶華「亞洲燒烤節」 台日韓泰烤物一次上桌

台北晶華酒店9月4日至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，集結一樓栢麗廳與大直英迪格酒店四樓泰市場，以炭烤、鐵板、爐烤等方式，端出橫跨台灣、日本、韓國及泰國的亞洲烤肉。每周末完整供應中秋烤物，平日則輪番推出限定菜色，主打餐飲加量不加價。

栢麗廳端出香烤午仔魚、BBQ烤雞、串烤白帶魚捲、鹽烤松葉蟹腳、日本和牛漢堡排、直火炭烤美國LA牛小排及炭烤泰國蝦，另有招牌爐烤美國肋眼牛排、BBQ豬肋排。

此次更與農業部漁業署合作，將櫻花蝦、白帶魚、虱目魚等台灣水產融入餐檯，推出櫻花蝦青木瓜沙拉、串烤白帶魚捲及虱目魚天婦羅。

泰市場則以南洋風味加入烤肉戰局，供應沙嗲雞肉串、香茅羊排、泰式烤雞腿、辣醬烤貽貝及燒烤豬頸肉，並有美國牛小排、泰國蝦、湄南青檸香腸，搭配多款泰式醬料及荷葉夾餅，讓賓客自己搭配風味。

栢麗廳另提供麒麟、台啤等生啤酒暢飲；活動期間兩餐廳平日同步推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行現折1,000元。

圓山大飯店高空開烤 松葉蟹、和牛漢堡搭Live搖滾

圓山大飯店9月25、26日連續兩晚，在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉，主打美式海陸BBQ。現場炙烤和牛漢堡、舊金山烤九孔鮑、墨西哥烤雞腿串燒、爪哇沙嗲豬肋排、德州煙燻牛五花，以及炭烤松葉蟹、鮮魷串燒等。

餐檯另有爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿、沙拉及熱食，並供應台灣啤酒與軟性飲料暢飲，餐後還有哈根達斯冰淇淋。

高空夜景之外，現場安排Live搖滾樂團演出，並抽出總價值超過10萬元的住宿券，最大獎為價值19,206元的菁英天際客房雙人住宿券。成人每位2,580元起，兒童1,290元起，房客則享每位2,380元起優惠。

台北大直英迪格「ON FIRE 火烤派對」連嗨兩晚

台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於9月24日至25日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」，由主廚現場掌火，端出炭烤本土飼育牛排、海鹽炭烤大蝦、焗烤扇貝、鹽烤小鮑魚及招牌美式爐烤豬肋排等超過20道豐富海陸料理，搭配紅酒、白酒與臺虎精釀啤酒無限暢飲，在戶外夜色與音樂中打造中秋限定火烤盛宴。

活動當日加碼抽獎，有機會獲得台北大直英迪格酒店單臥套房住宿券、阿里山英迪格酒店及高雄中央公園英迪格酒店兩天一夜住宿券，以及10/10 APOTHECARY聯名過夜包等多項好禮。成人每位2,200元、活動當日房客優惠價每位1,980元、12歲以下兒童每位990元，即日起開放活動購票，席次有限，售完為止。

台南晶英泳池畔烤肉 六人起桌享現烤海陸大餐

台南晶英酒店則把中秋烤肉搬到泳池畔，9月25日晚間舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」，採六人起桌，成人每位1,980元起、6至12歲孩童990元起。

活動集結飯店各餐廳人氣菜色，主打七股生蠔、大蝦、義式帶骨羊排，以及爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿等。中式餐檯則有潮汕燒滷大拼盤、七股鮮露蒸生蠔與熱炒，甜點則從古早味豆花、剉冰到馬卡龍、檸檬塔、開心果草莓磅蛋糕一次供應。

現場並提供啤酒、紅酒及軟性飲品暢飲，搭配泳池夜景與互動遊戲，主打不必生火備料，就能輕鬆享受戶外烤肉派對。

台北凱撒改走「住＋吃燒肉」 每晚3,899元起送月餅

不想參加大型烤肉派對，也可以換成城市小旅行。位於台北車站旁的台北凱撒大飯店推出中秋住房專案，每晚3,899元起，入住即贈與老字號糕餅品牌「龍鳳堂」聯名的「凱撒映月禮盒」，價值1,280元，另送館內Drink Bar飲品兌換券。

中秋住房專案入住日期至9月28日，連續入住兩晚以上，平日房價再享85折，並加贈Checkers自助早餐。聯名月餅禮盒內含4款經典廣式月餅，適合入住期間搭配茶飲、咖啡享用，也可帶回家與親友分享。

此外，台北凱撒與「老井極上燒肉」合作，房客入住期間可獲專屬禮遇小卡，憑卡至信義店用餐，即可免費享用一盤精選燒肉拼盤。對不想採買食材、準備烤具，又想在中秋吃燒肉的旅客而言，可串聯台北車站與信義區行程，打造「住飯店、吃月餅、品燒肉」的中秋小旅行。

在家烤肉也能升級 湯瑪仕祭A5鹿兒島和牛菲力

若偏好在家圍著烤網團圓，連續三年獲米其林指南官方指定的湯瑪仕肉舖，今年推出「微入門」與「微奢華」兩款中秋限定烤肉組。

「微入門烤肉組」特價1,099元，包含美國頂級黃金骰子牛排、紐西蘭PS肋眼薄片、紐西蘭牛嫩肩里肌薄片及台灣匠養210熟成去皮豬五花燒烤片，單組83折、三組79折。

「微奢華烤肉組」則以2,699元主打日本A5鹿兒島熟成和牛菲力牛排、A5和牛菲力薄片、日本米澤熟成和牛紐約克及台灣神農黑豚梅花薄片，鎖定想在中秋餐桌端出頂級肉品的消費者。

另外還有威士忌醬香骰子牛、英式威靈頓牛肉串等特色烤物，活動期間消費滿1,500元，再贈匠養210熟成豬五花薄片；同時推出D/P/S聯名和牛肉乾及牛肉紙禮盒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰市場烤檯提供各式海鮮烤物。圖/晶華酒店提供
泰市場烤檯提供各式海鮮烤物。圖/晶華酒店提供

威士忌醬香骰子牛。圖/湯瑪仕肉舖提供
威士忌醬香骰子牛。圖/湯瑪仕肉舖提供

台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於9月24日至25日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」。圖/台北大直英迪格提供
台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於9月24日至25日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」。圖/台北大直英迪格提供

台南晶英「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」餐後甜點融合台、法風味。圖/台南晶英提供
台南晶英「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」餐後甜點融合台、法風味。圖/台南晶英提供

台南晶英於9月25日四樓戶外泳池區舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」烤肉派對，六人起桌，每位1,980元起。圖/台南晶英提供
台南晶英於9月25日四樓戶外泳池區舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」烤肉派對，六人起桌，每位1,980元起。圖/台南晶英提供

圓山大飯店於9月25日、26日連續兩晚，在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉宴。圖/圓山大飯店提供
圓山大飯店於9月25日、26日連續兩晚，在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉宴。圖/圓山大飯店提供

連續三年獲米其林指南官方指定的湯瑪仕肉舖，今年推出「微入門」與「微奢華」兩款中秋限定烤肉組。圖為微入門烤肉組。圖/湯瑪仕肉舖提供
連續三年獲米其林指南官方指定的湯瑪仕肉舖，今年推出「微入門」與「微奢華」兩款中秋限定烤肉組。圖為微入門烤肉組。圖/湯瑪仕肉舖提供

圓山高空中秋烤肉宴結合城市夜景、星空月色與豐盛海陸美饌，適合家庭聚會、情侶摯愛與三五好友相約到訪。圖/圓山大飯店提供
圓山高空中秋烤肉宴結合城市夜景、星空月色與豐盛海陸美饌，適合家庭聚會、情侶摯愛與三五好友相約到訪。圖/圓山大飯店提供

台北凱撒房客入住中秋住房專案，即享「老井極上燒肉」專屬禮遇，憑入住時取得的禮遇小卡前往信義店用餐，可免費享用一盤精選燒肉拼盤，不必費心準備中秋烤肉，也能輕鬆享受燒肉美味。圖/台北凱撒大飯店提供
台北凱撒房客入住中秋住房專案，即享「老井極上燒肉」專屬禮遇，憑入住時取得的禮遇小卡前往信義店用餐，可免費享用一盤精選燒肉拼盤，不必費心準備中秋烤肉，也能輕鬆享受燒肉美味。圖/台北凱撒大飯店提供

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