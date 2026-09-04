中秋烤肉懶人包！6大飯店、肉舖推團圓大餐 海陸BBQ、池畔燒烤一次看

中秋節將至，「烤肉」依舊是許多人團圓時刻的美好選項。今年不想忙著採買食材、生火、收拾，也有更多「免動手」的選擇，從亞洲燒烤、高空BBQ、泳池畔烤肉，到「住飯店、吃燒肉」輕旅行，以及湯瑪仕肉舖推出A5和牛烤肉組，從五星飯店到在家烤肉一次網羅，讓中秋團圓換個方式吃。

台北晶華「亞洲燒烤節」 台日韓泰烤物一次上桌

台北晶華酒店9月4日至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，集結一樓栢麗廳與大直英迪格酒店四樓泰市場，以炭烤、鐵板、爐烤等方式，端出橫跨台灣、日本、韓國及泰國的亞洲烤肉。每周末完整供應中秋烤物，平日則輪番推出限定菜色，主打餐飲加量不加價。

栢麗廳端出香烤午仔魚、BBQ烤雞、串烤白帶魚捲、鹽烤松葉蟹腳、日本和牛漢堡排、直火炭烤美國LA牛小排及炭烤泰國蝦，另有招牌爐烤美國肋眼牛排、BBQ豬肋排。

此次更與農業部漁業署合作，將櫻花蝦、白帶魚、虱目魚等台灣水產融入餐檯，推出櫻花蝦青木瓜沙拉、串烤白帶魚捲及虱目魚天婦羅。

泰市場則以南洋風味加入烤肉戰局，供應沙嗲雞肉串、香茅羊排、泰式烤雞腿、辣醬烤貽貝及燒烤豬頸肉，並有美國牛小排、泰國蝦、湄南青檸香腸，搭配多款泰式醬料及荷葉夾餅，讓賓客自己搭配風味。

栢麗廳另提供麒麟、台啤等生啤酒暢飲；活動期間兩餐廳平日同步推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行現折1,000元。

圓山大飯店高空開烤 松葉蟹、和牛漢堡搭Live搖滾

圓山大飯店9月25、26日連續兩晚，在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉，主打美式海陸BBQ。現場炙烤和牛漢堡、舊金山烤九孔鮑、墨西哥烤雞腿串燒、爪哇沙嗲豬肋排、德州煙燻牛五花，以及炭烤松葉蟹、鮮魷串燒等。

餐檯另有爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿、沙拉及熱食，並供應台灣啤酒與軟性飲料暢飲，餐後還有哈根達斯冰淇淋。

高空夜景之外，現場安排Live搖滾樂團演出，並抽出總價值超過10萬元的住宿券，最大獎為價值19,206元的菁英天際客房雙人住宿券。成人每位2,580元起，兒童1,290元起，房客則享每位2,380元起優惠。

台北大直英迪格「ON FIRE 火烤派對」連嗨兩晚

台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於9月24日至25日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」，由主廚現場掌火，端出炭烤本土飼育牛排、海鹽炭烤大蝦、焗烤扇貝、鹽烤小鮑魚及招牌美式爐烤豬肋排等超過20道豐富海陸料理，搭配紅酒、白酒與臺虎精釀啤酒無限暢飲，在戶外夜色與音樂中打造中秋限定火烤盛宴。

活動當日加碼抽獎，有機會獲得台北大直英迪格酒店單臥套房住宿券、阿里山英迪格酒店及高雄中央公園英迪格酒店兩天一夜住宿券，以及10/10 APOTHECARY聯名過夜包等多項好禮。成人每位2,200元、活動當日房客優惠價每位1,980元、12歲以下兒童每位990元，即日起開放活動購票，席次有限，售完為止。

台南晶英泳池畔烤肉 六人起桌享現烤海陸大餐

台南晶英酒店則把中秋烤肉搬到泳池畔，9月25日晚間舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」，採六人起桌，成人每位1,980元起、6至12歲孩童990元起。

活動集結飯店各餐廳人氣菜色，主打七股生蠔、大蝦、義式帶骨羊排，以及爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿等。中式餐檯則有潮汕燒滷大拼盤、七股鮮露蒸生蠔與熱炒，甜點則從古早味豆花、剉冰到馬卡龍、檸檬塔、開心果草莓磅蛋糕一次供應。

現場並提供啤酒、紅酒及軟性飲品暢飲，搭配泳池夜景與互動遊戲，主打不必生火備料，就能輕鬆享受戶外烤肉派對。

台北凱撒改走「住＋吃燒肉」 每晚3,899元起送月餅

不想參加大型烤肉派對，也可以換成城市小旅行。位於台北車站旁的台北凱撒大飯店推出中秋住房專案，每晚3,899元起，入住即贈與老字號糕餅品牌「龍鳳堂」聯名的「凱撒映月禮盒」，價值1,280元，另送館內Drink Bar飲品兌換券。

中秋住房專案入住日期至9月28日，連續入住兩晚以上，平日房價再享85折，並加贈Checkers自助早餐。聯名月餅禮盒內含4款經典廣式月餅，適合入住期間搭配茶飲、咖啡享用，也可帶回家與親友分享。

此外，台北凱撒與「老井極上燒肉」合作，房客入住期間可獲專屬禮遇小卡，憑卡至信義店用餐，即可免費享用一盤精選燒肉拼盤。對不想採買食材、準備烤具，又想在中秋吃燒肉的旅客而言，可串聯台北車站與信義區行程，打造「住飯店、吃月餅、品燒肉」的中秋小旅行。

在家烤肉也能升級 湯瑪仕祭A5鹿兒島和牛菲力

若偏好在家圍著烤網團圓，連續三年獲米其林指南官方指定的湯瑪仕肉舖，今年推出「微入門」與「微奢華」兩款中秋限定烤肉組。

「微入門烤肉組」特價1,099元，包含美國頂級黃金骰子牛排、紐西蘭PS肋眼薄片、紐西蘭牛嫩肩里肌薄片及台灣匠養210熟成去皮豬五花燒烤片，單組83折、三組79折。

「微奢華烤肉組」則以2,699元主打日本A5鹿兒島熟成和牛菲力牛排、A5和牛菲力薄片、日本米澤熟成和牛紐約克及台灣神農黑豚梅花薄片，鎖定想在中秋餐桌端出頂級肉品的消費者。

另外還有威士忌醬香骰子牛、英式威靈頓牛肉串等特色烤物，活動期間消費滿1,500元，再贈匠養210熟成豬五花薄片；同時推出D/P/S聯名和牛肉乾及牛肉紙禮盒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰市場烤檯提供各式海鮮烤物。圖/晶華酒店提供

威士忌醬香骰子牛。圖/湯瑪仕肉舖提供

台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於9月24日至25日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」。圖/台北大直英迪格提供

台南晶英「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」餐後甜點融合台、法風味。圖/台南晶英提供

台南晶英於9月25日四樓戶外泳池區舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」烤肉派對，六人起桌，每位1,980元起。圖/台南晶英提供

圓山大飯店於9月25日、26日連續兩晚，在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉宴。圖/圓山大飯店提供

連續三年獲米其林指南官方指定的湯瑪仕肉舖，今年推出「微入門」與「微奢華」兩款中秋限定烤肉組。圖為微入門烤肉組。圖/湯瑪仕肉舖提供

圓山高空中秋烤肉宴結合城市夜景、星空月色與豐盛海陸美饌，適合家庭聚會、情侶摯愛與三五好友相約到訪。圖/圓山大飯店提供