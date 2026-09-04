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「新北炎洲喜來登」年底開幕！全台首間＆More咖啡廳、全新設施搶先看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新北炎洲喜來登酒店飯店外觀。圖/新北炎洲喜來登提供
新北炎洲喜來登酒店飯店外觀。圖/新北炎洲喜來登提供

新北再添國際酒店品牌！炎洲集團攜手萬豪國際集團，在新莊副都心打造「新北炎洲喜來登酒店（Sheraton New Taipei Xinzhuang）」，預計2026年第四季末正式開幕。酒店樓高20層、規劃146間客房，從餐飲、泳池、健身房到親子遊戲室一應俱全，若如期開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。

新北炎洲喜來登酒店座落於新莊區中央路80號，與炎洲THE ONE建案相鄰，採住宅式共構的精品酒店寓邸設計。酒店1樓規劃喜來登全新餐飲品牌「&More by Sheraton」，2樓則為196席的「Daily Social食光餐廳」，3樓設有會館、健身中心、三溫暖、戶外景觀游泳池、兒童遊戲室及3間多功能會議空間，5至20樓為客房，最高樓層20樓則設置行政酒廊。

酒店共規劃146間客房，包括標準客房、雅緻客房、豪華客房及6間行政套房。客房以當代簡約風格為設計主軸，搭配淺色線條及不同材質，並以落地窗引入自然光線；全房型配置席夢思頂級舒眠床墊、55吋液晶電視、UCC膠囊咖啡機，衛浴則採乾濕分離，設有獨立浴缸、TOTO免治馬桶及淋浴空間。

其中，位於20樓的行政酒廊設有50席座位，提供行政樓層賓客專屬早餐、全天茶點及特調飲品，未來也規劃萬豪高卡會員專屬入住櫃台，讓商務旅客能在高樓層享受較完整的休憩及社交空間。

因應新莊副都心商務與家庭旅遊需求，酒店3樓也規劃百坪會館空間，除24小時開放的健身中心外，另設有戶外景觀游泳池及三溫暖，泳池可眺望新莊副都心城市景觀；兒童遊戲室則以熱氣球為設計元素，鎖定家庭旅客。

餐飲也是新北炎洲喜來登的一大亮點。1樓「&More by Sheraton」為喜來登全新餐飲品牌，座位數48席，營業時間從早上6時30分至晚間11時，概念是將傳統大廳酒吧轉化為全天候社交空間，從咖啡、輕食一路延伸至夜間酒吧，串聯商務旅客與在地居民。

2樓「Daily Social食光餐廳」則設有196席，早餐提供自助式餐點，午、晚餐採Semi-Buffet半自助形式，結合窯烤、熱菜、冷盤、日料、甜點及酒水飲品等六大餐檯，融合國際料理與台灣在地飲食元素。

此外，酒店另設3間多功能會議空間，配置影音設備並由宴會團隊提供會議服務，瞄準新莊副都心逐漸成形的商務市場。

新北炎洲喜來登酒店即將開幕的行政酒廊。圖/新北炎洲喜來登提供
新北炎洲喜來登酒店即將開幕的行政酒廊。圖/新北炎洲喜來登提供

1樓「&More by Sheraton」為喜來登全新餐飲品牌。圖/新北炎洲喜來登提供
1樓「&More by Sheraton」為喜來登全新餐飲品牌。圖/新北炎洲喜來登提供

套房衛浴空間寬敞。圖/新北炎洲喜來登提供
套房衛浴空間寬敞。圖/新北炎洲喜來登提供

酒店樓高20層、規劃146間客房。圖/新北炎洲喜來登提供
酒店樓高20層、規劃146間客房。圖/新北炎洲喜來登提供

酒店內也設有兒童遊戲室。圖/新北炎洲喜來登提供
酒店內也設有兒童遊戲室。圖/新北炎洲喜來登提供

喜來登 咖啡廳 新北

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