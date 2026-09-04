4人同行75折、滿額抽九州機票！「美食之都」福岡美食登入大倉久和

想吃博多豚骨拉麵、明太子、牛腸鍋，不必飛日本！台北大倉久和大飯店攜手福岡大倉飯店，即日起至30日在2樓歐風館推出「福岡美食祭」，由福岡大倉飯店料理團隊客座，將博多經典美食與福岡鄉土料理搬上餐桌。活動期間用餐消費滿額還可抽星悅航空台北往返北九州雙人機票及福岡大倉飯店3天2夜住宿券，有機會從台北一路吃到九州。

此次客座由福岡大倉飯店社長杉山良太率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也、柳大輔組成料理團隊，精選福岡代表性料理，從玄界灘海鮮到博多國民美食，帶來具有地方風土特色的九州滋味。

福岡素有「美食之都」美名，擁有玄界灘豐饒漁場，鮮魚、烏賊、鮑魚等海產豐富。本次料理包括福岡地方名物「芝麻醬拌紅魽（ゴマカンパチ）」，以新鮮鯖魚製作，搭配濃郁甘甜的芝麻醬汁，呈現福岡地方料理特色。

經典博多美食也一次上桌，包括「博多風牛腸鍋」及「水炊鍋」。牛腸鍋以新鮮牛腸搭配高麗菜、韭菜等蔬菜，呈現濃郁湯頭與彈韌口感；水炊鍋則以帶骨雞肉長時間熬煮，湯頭呈乳白色，凸顯雞肉自然鮮甜。

喜愛麵食的旅客則不能錯過博多豚骨拉麵，以細直麵搭配長時間熬煮的豚骨白湯，濃郁醇厚，是博多最具代表性的飲食記憶之一。另有門司港名物「焗烤咖哩」，以及以辛子明太子入菜的「明太子義大利麵」，從濃郁、鹹香到微辣風味，呈現福岡料理多元的一面。

福岡料理另一項特色則是善用地方調味料，其中「柚子胡椒」以柚子皮與辣椒製成，帶有清新的柑橘香氣及微辣滋味，經常搭配鍋物及燒物，也為整體料理增添清爽層次。

除了限定料理，活動期間也祭出用餐優惠，即日起至9月30日，1位用餐享9折、2位同行享8折、4人同行享75折，平假日皆適用。

更吸引人的還有「吃美食抽機票」。活動期間於歐風館享用午、晚餐，單筆消費滿2,500即可獲得抽獎券1張，有機會抽中星悅航空台北（桃園機場）往返北九州機場雙人來回機票及福岡大倉飯店3天2夜住宿券；其他獎項還包括大倉久和大飯店菁英客房2天1夜住宿券、歐風館餐券等。

福岡美食登入大倉久和的自助餐檯。圖/台北大倉久和提供

牛腸鍋（博多風もつ鍋）。圖/台北大倉久和提供

博多風味烤雞腿串。圖/台北大倉久和提供

明太子義大利麵。圖/台北大倉久和提供