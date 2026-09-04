樹林紅麴文化節下周登場 首推兩日慶典結合野餐與親子體驗

2026新北市樹林紅麴文化節即將在本月12日起一連兩天於樹林長壽公園熱鬧登場。今年適逢活動創辦20周年，新北市樹林區公所首度將盛會延長為周末雙日活動，融合在地紅麴文化、草地野餐、藝文展演及親子互動體驗，並加碼發放新北幣優惠券，預計可吸引大批民眾共襄盛舉。

林樹區公所表示，新北市副市長朱惕之屆時將代表市長侯友宜出席活動，樹林紅麴文化節不僅是推廣在地特色的重要盛會，更是帶動觀光發展的關鍵推手。未來將持續推動文化的傳承與創新，並結合銀髮俱樂部共餐據點推廣紅麴健康飲食觀念，讓特色文化融入日常生活。

樹林區公所指出，兩天活動內容豐富多元，首日精彩亮點，推出「紅麴集章闖關趣」，完成闖關可兌換限量頸枕與摸彩券；另邀請人氣卡通「救援小英雄」波力與安寶現場互動，並由「天馬戲創作劇團」帶來主題馬戲音樂劇演出。

次日放鬆體驗，以草地音樂會揭開序幕，融入瑜珈與頌缽體驗，營造舒壓的綠意假日時光。全天候周邊活動，在現場設有紅麴美食市集、DIY烘焙體驗、氣墊城堡及嘟嘟小火車等設施。完成指定任務之「我的新北市APP」會員，可至現場領取100元新北幣優惠券；參與線上遊戲還有機會抽中恐龍樂園門票。活動詳情可至官方粉絲專頁「樹林紅麴文化節」查詢。