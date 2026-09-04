快訊

卓榮泰今視察中火 盧秀燕搶先PO抗議照喊話：「增氣拆煤」不會退讓

亞運棒球／劉基鴻一句「要讓韓國當兵」 韓媒解讀玩笑挑釁

南北風相持 鄭明典：北部雨帶不太移動 可能持續到晚上

喝咖啡也能翻轉產區！台灣咖啡業者號召參與「國際競標」投身產地公益

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
歐客佬攜手台灣黑金咖啡，邀衣索比亞TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis（右二）來台交流。記者趙容萱／攝影
歐客佬攜手台灣黑金咖啡，邀衣索比亞TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis（右二）來台交流。記者趙容萱／攝影

台灣咖啡業者歐客佬精品咖啡攜手台灣黑金咖啡昨邀衣索比亞精品咖啡品牌TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流，分享如何透過國際競標實踐產地公益，拍賣所得投入產區教育、醫療及潔淨用水等公益計畫，並號召台灣咖啡業者一起做公益。

衣索比亞被視為阿拉比卡咖啡發源地，Faysel出身咖啡家庭，高中時期便向當地農民收購咖啡，2009年創立品牌，長期在Guji等重要精品咖啡產區，投入小農合作、生產處理、品質管理與國際出口。

隨著事業規模擴大，Faysel推動「Project Direct」計畫，把咖啡產業創造的部分收益回饋產區，投入興建學校、改善女性醫療與潔淨用水，以及社區基礎建設等公益計畫，改善產區居民的生活。

為了讓公益計畫有更穩定的資金來源，Faysel 於去年發起首屆「Faysel Abdosh Signature Auction」國際線上競標拍賣會，拍賣收益全數投入公益計畫；第二屆「Faysel Abdosh Signature Auction」今年9月中旬開放線上競標。

台灣黑金咖啡在首屆便大放異彩，與合作夥伴標得「Sidama Keramo Super Natural」，以及「Sidama Bombe Natural」兩個批次，其中「Sidama Keramo Super Natural」更以每公斤1604 美元（折合約新台幣5萬元）的驚人價格成交，刷新當時衣索比亞咖啡的最高成交紀錄。

歐客佬表示，參與競標不只是為取得少量、特殊批次的精品咖啡，而是認同「用更好咖啡，創造更大的產地價值」理念。盼藉由Faysel來台交流，號召更多台灣咖啡館、烘豆商及相關業者參與國際競標或採購具公益回饋機制的咖啡批次，讓台灣消費市場不只追求冠軍豆及特殊風味，也能成為支持產區永續發展的力量。

咖啡 公益 產地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

UCC 冠軍監修咖啡現身「500甜」！限量贈送濾掛咖啡10入裝，產品登場即秒殺

吃甜點也能做公益！台北遠東香格里拉推粉紅下午茶 15%淨利挺乳癌防治

韓味全開！台中大遠百韓國秋季物產展 帶消費者吃喝玩樂抽機票

超商買咖啡總大排長龍！網盼台灣仿日韓自助 店員曝3大難題

相關新聞

喝咖啡也能翻轉產區！台灣咖啡業者號召參與「國際競標」投身產地公益

台灣咖啡業者歐客佬精品咖啡攜手台灣黑金咖啡昨邀衣索比亞精品咖啡品牌TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流，分享如何透過國際競標實踐產地公益，拍賣所得投入產區教育、醫療及潔淨用水等公益計畫，並號召台灣咖啡業者一起做公益。

豪宅變藝廊！奈良美智億元級「板條箱房間」首登台 驚艷中台灣

蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨在豐邑全新社區登場，最受矚目是日本藝術家奈良美智身價約2億台幣的大型沉浸式藝術裝置「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台，繪畫室內有97幅作品，令人驚艷；全場估值最高是奈良美智1994年創作的「現在」，經典小女孩全身畫作，身價破2億台幣，成為話題。

一票從史前洞穴翻玩到外太空！VR探索世界遺產、潛海賞鯨、登上知名太空天文台

Fun VR劇院9月推出全新「探索系列」主題節目，一張票即可穿梭史前洞穴、潛入深海近距離觀賞瀕危動物，甚至登上庇里牛斯山脈的比戈爾峰天文台。《藝術的起源》透過VR帶領觀眾深入從未對一般遊客開放的世界文化遺產——肖維洞穴，為保護洞穴內珍貴的史前壁畫，原址至今仍未開放大眾參觀；《水之境》則由珍・古德博士（Dr. Jane Goodall）親聲導聆開場，帶領觀眾潛入蔚藍海洋，橫跨不同海域，近距離觀察珍稀海洋生物；《太空總觀效應》更將旅程帶往海拔近3,000公尺、世界知名的比戈爾峰南峰天文台，再將視野從高山延伸至浩瀚宇宙。三部作品從人類數萬年前留下的文明痕跡，一路探索海洋生命與宇宙，展開一場跨越數萬年、橫跨海陸與宇宙尺度的VR沉浸式旅程。

HTC VIVE Eagle智慧眼鏡推全新圓框款 3K錄影、AI翻譯、直播全面升級

HTC旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle迎來重大更新，除推出全新圓框款，並同步升級多項軟體功能，進一步拓展AI智慧眼鏡在生活、旅行、工作與內容創作等情境的應用。VIVE Eagle此次升級3K錄影、新增慢動作拍攝、第一視角直播、AI即時翻譯對話模式，以及點頭接聽、搖頭拒接來電等功能，同時擴充VIVE AI Notes語言支援，讓智慧眼鏡從「能拍、能聽」進一步走向更自然的AI互動體驗。

清心×咖波「聯名杯」會變色！龜記開賣霜淇淋、迷客夏全新系列上市

清心福全與貓貓蟲咖波「奇幻森林探險隊」聯名第二波紙杯即日起登場，將咖波獨有的迷因式語言搬上9款全新聯名紙杯，帶來「肉肉、啵啵、圓圓、多多、鮮鮮、啾啾、冏冏、QQ、飽飽」等單詞，忠實紀錄咖波探險小隊沿途遇見的各種情境。同步登場的「貓貓蟲咖波變色杯」採特殊材質設計，隨著飲品溫度在淺藍色與深藍色之間變化，預計9月14日11:00開放購買，加購價250元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。